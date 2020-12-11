 У січні розпочнуть роботи зі спорудження ″Північного потоку-2″ у водах Данії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.12.2020

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Економіка

У січні розпочнуть роботи зі спорудження "Північного потоку-2" у водах Данії

Акваторію навколо будівельних майданчиків "Північного потоку-2" з 15 січня тимчасово оголосять забороненою зоною, повідомили органи влади Данії.

Труби для газогону Північний потік-2

Труби для газогону "Північний потік-2"

У січні наступного року розпочнуть роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2" у територіальних водах Данії. Дві труби газогону прокладатимуть з 15 січня, йдеться в поширеному в вівторок, 22 грудня, повідомленні Данської адміністрації з судноплавства, передає інформагенція AFP.

Згідно з повідомленням для мореплавців, акваторію навколо будівельних майданчиків на морі оголосять тимчасовими забороненими зонами, де, зокрема, буде заборонено вилов риби і дайвінг.

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Нагадаємо, раніше в грудні цього року відновилися роботи зі спорудження цього газопроводу в територіальних водах Німеччини. Перед цим спорудження цього газогону призупинили майже на рік через запровадження санкцій з боку США щодо підрядників.

Газопровід "Північний потік-2" має пролягти дном Балтійського моря й призначений для транспортування газу напряму з Росії до Німеччини. Найбільшими критиками спорудження цього газопроводу є країни Східної Європи, в тому числі й Україна. У Києві зокрема побоюються, що введення в експлуатацію цього газогону ослабить значення української газотранспортної системи як транзитера російського газу до країн-членів ЄС.

Проти спорудження цього газопроводу також рішуче виступає уряд США. Торік Вашингтон оголосив санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження цього газопроводу. Після цього швейцарський підрядник припинив роботи, а росіяни згодом перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море трубоукладач "Академік Черський".

Влітку цього року роботи з прокладання газопроводу у водах Данії не могли відновити, зокрема,через нерест тріски.

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Труби для газогону Північний потік-2

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