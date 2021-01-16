США запровадять перші санкції проти компаній через "Північний потік-2"

США планують 19 січня запровадити перші санкції щодо компаній, які залучені до будівництва російського газогону "Північний потік-2". Як повідомила інформагенції dpa у понеділок, 18 січня, речниця німецького міністерства економіки, санкції будуть запроваджені проти російського трубоукладача "Фортуна". За словами речниці, раніше цього дня про такий крок німецький уряд поінформувало посольство США в Берліні. За даними ЗМІ, санкції стосуватмуться також власника судна - компанії "КВТ-РУС"

Офіційного повідомлення про санкції поки немає. У посольстві США в Берліні зазначили в коментарі dpa, що Вашингтон й надалі "рішуче налаштований вживати всіх необхідних і співмірних кроків", аби зупинити "Північний потік-2". За словами речника посольства, арешт Олексія Навального демонструє, що Росія не змінює своєї поведінки. Він також висловив сподівання, що Берлін перегляне свою позицію стосовно газопроводу.

Раніше США лише погрожували санкціями щодо "Північного потоку-2", але поки жодного разу не застосовували їх проти конкретних компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу. Фірмам давали певний час для виходу з проєкту.

Як повідомив в листопаді минулого року представник уряду США, американський уряд визначив перелік компаній та приватних осіб, проти яких мають ввести санкції. Держдепартамент США зв'язався з цими компаніями та поінформував їх про ризики продовження участі в проєкті.

У грудні 2019 року Вашингтон оголосив про санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження "Північного потоку-2". Після цього швейцарська компанія Allseas призупинила участь в проєкті. Для продовження будівництва росіяни перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник "Академік Черський".

У грудні минулого року американський Конгрес ухвалив оборонний бюджет, який містить санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубопрокладачів для будівництва російського газогону, а також компаній, що надають послуги страхування та сертифікації проєкту. Обидві палати Конгресу згодом подолали вето президента США Дональда Трампа на цей оборонний бюджет. Кілька компаній після цього вирішили вийти з проєкту.