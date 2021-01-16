 США запровадять перші санкції проти компаній через ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США запровадять перші санкції проти компаній через "Північний потік-2"

Після багатьох місяців погроз Вашингтон вирішив запровадити перші санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Вони стосуватимуться російського трубоукладача "Фортуна".

Російське судно Фортуна може першим потрапити під американські санкції

Російське судно "Фортуна" може першим потрапити під американські санкції

США планують 19 січня запровадити перші санкції щодо компаній, які залучені до  будівництва російського газогону "Північний потік-2". Як повідомила інформагенції dpa у понеділок, 18 січня, речниця німецького міністерства економіки, санкції будуть запроваджені проти російського трубоукладача "Фортуна". За словами речниці, раніше цього дня про такий крок німецький уряд поінформувало посольство США в Берліні. За даними ЗМІ, санкції стосуватмуться також власника судна - компанії "КВТ-РУС"

Офіційного повідомлення про санкції поки немає. У посольстві США в Берліні зазначили в коментарі dpa, що Вашингтон й надалі "рішуче налаштований вживати всіх необхідних і співмірних кроків", аби зупинити "Північний потік-2". За словами речника посольства, арешт Олексія Навального демонструє, що Росія не змінює своєї поведінки. Він також висловив сподівання, що Берлін перегляне свою позицію стосовно газопроводу. 

Раніше США лише погрожували санкціями щодо "Північного потоку-2", але поки жодного разу не застосовували їх проти конкретних компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу. Фірмам давали певний час для виходу з проєкту.

Як повідомив в листопаді минулого року представник уряду США, американський уряд визначив перелік компаній та приватних осіб, проти яких мають ввести санкції. Держдепартамент США зв'язався з цими компаніями та поінформував їх про ризики продовження участі в проєкті.

У грудні 2019 року Вашингтон оголосив про санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження "Північного потоку-2". Після цього швейцарська компанія Allseas призупинила участь в проєкті. Для продовження будівництва росіяни перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник "Академік Черський".

У грудні минулого року американський Конгрес ухвалив оборонний бюджет, який містить санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубопрокладачів для будівництва російського газогону, а також компаній, що надають послуги страхування та сертифікації проєкту. Обидві палати Конгресу згодом подолали вето президента США Дональда Трампа на цей оборонний бюджет. Кілька компаній після цього вирішили вийти з проєкту.

Дивитись відео 04:17

"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (08.01.2021)

DW.COM

У Німеччині терміново створюють фонд для добудови "Північного потоку-2"

Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія екстрено створює фонд, що візьме на себе ризики санкцій США щодо підрядників газогону "Північний потік-2".  

Також за темою

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

З проєкту "Північний потік-2" вийшов страховик Zurich Insurance - ЗМІ 16.01.2021

Швейцарський страховик Zurich Insurance вийшов з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій з боку США, повідомило агентство Bloomberg. Нові санкції містить оборонний бюджет США.

Deutschland Berlin Fridays for Future Protest gegen Gaspipeline Nord Stream 2

Німецькі екологи заблокували дозвіл на добудову "Північного потоку-2" 18.01.2021

Німецькі екологічні організації опротестували дозвіл на прокладання російського газогону, виданий у Німеччині. Дію дозволу на будівництво призупинено.

Deutschland Berlin - Bundestag Plenarsitzung: Alexander Graf Lambsdorff

Депутат Бундестагу різко критикує фонд для добудови "Північного потоку-2" 14.01.2021

Створений фонд для добудови російського газогону отримує гроші від "Газпрому" і має мало спільного із захистом довкілля, заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорфф.

Реклама

Докладно

Не всюди в ЄС люди однаково ставляться до вакцинації проти коронавірусу

Чому не всі європейці хочуть робити щеплення від COVID-19

Про те, як до щеплень від COVID ставляться жителі різних європейських країн, в огляді DW.  

Мітинг біля полтавської ОДА проти зростання тарифів ЖКГ

Чим загрожує ручне управління цінами на газ

Уряд України обмежив газові ціни. Від цього виграють олігархи і монополії, застерігають оглядачі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  