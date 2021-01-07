Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку "Північного потоку-2"
Створення в Шверіні фонду для виведення фірм, що добудовують "Північний потік-2", з-під санкцій США, є обурливим скандалом і завдає величезної шкоди довірі до Німеччини, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Російський трубоукладач "Академік Черський", який має взяти участь у будівництві "Північного потоку-2"
Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував рішення федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія створити регіональний фонд для порятунку газопроводу "Північний потік-2" від санкцій США. Цей газопровід представляє "вкрай високу загрозу для переходу на альтернативні джерела енергії і для європейської солідарності", - заявив український дипломат в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в п'ятницю, 15 січня.
"Цей обурливий газовий скандал з Мекленбургу-Передньої Померанії нагадує гру в наперстки і "вірю не вірю", - зазначив далі Мельник. Він звинуватив прем'єр-міністерку землі Мануелу Швезіґ (Manuela Schwesig) в лицемірстві. З правової точки зору її план може здаватися бездоганним і продуманим, але він "залишає за собою купу уламків і завдає масштабної шкоди довірі до Німеччини", підкреслив український посол. На його думку, в ситуацію повинна втрутитися федеральна влада.
У ХДС/ХСС критикують створення фонду
Раніше рішення влади в Шверіні розкритикувала фракція Християнсько-демократичного союзу (ХДС)/Християнсько-соціального союзу (ХСС), що входить в уряд ФРН. Заступник голови фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Йоґанн Вадефуль (Johann Wadephul) назвав створення фонду ударом по перезавантаженню відносин з Вашингтоном. "Найменше нам зараз необхідні такі провокації", - заявив він в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.
Створення фонду, в якому серйозну роль буде мати російський концерн "Газпром", не може бути розцінене американцями інакше, ніж провокація, підкреслив він. Скептично про цей фонд висловився і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).
Фонд має на меті вивести компанії, що будують газопровід, з-під санкцій США
Нагадаємо, що 7 січня парламент федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, що лежить на території колишньої НДР, прийняв рішення створити регіональний фонд під назвою "Захист клімату та екології" ("Klima - und Umweltschutz MV"). Почесним головою фонду повинен стати колишній прем'єр-міністр Мекленбурга-Передньої Померанії, соціал-демократ Ервін Зеллерінг (Erwin Sellering). У 2018 році він заснував у Шверіні громадську організацію "Німецько-російське партнерство" і є головою її правління.
Ключовим завданням фонду стане сприяння здійсненню проєкту "Північний потік-2" шляхом виведення з-під санкцій США фірм, які є постачальниками проєкту або надають йому сервісні послуги. За планом, фонд повинен швидко і про запас закупити обладнання та матеріали, необхідні для завершення робіт, і передавати їх на будівництво, тим самим виводячи з-під загрози американських санкцій компанії, які є постачальниками і підрядниками. Влада землі планує надати фонду для реалізації цих завдань 200 тисяч євро.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Коли добудують "Північний потік-2"?
Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Україна зберегла газовий транзит
Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Eugal збитки не загрожують
Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
"Турецький потік" поки недозавантажений
Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Азербайджанський газ для Болгарії
Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
TAP продовжує TANAP
У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
EastMed: ізраїльський газ для ЄС
2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Baltic Pipe: норвезький газ для Польші
Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Фінський ринок газу став конкурентним
У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.
Автор: Андрій Гурков, Олена Губар
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"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (08.01.2021)