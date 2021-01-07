Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку "Північного потоку-2"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував рішення федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія створити регіональний фонд для порятунку газопроводу "Північний потік-2" від санкцій США. Цей газопровід представляє "вкрай високу загрозу для переходу на альтернативні джерела енергії і для європейської солідарності", - заявив український дипломат в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в п'ятницю, 15 січня.

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"Цей обурливий газовий скандал з Мекленбургу-Передньої Померанії нагадує гру в наперстки і "вірю не вірю", - зазначив далі Мельник. Він звинуватив прем'єр-міністерку землі Мануелу Швезіґ (Manuela Schwesig) в лицемірстві. З правової точки зору її план може здаватися бездоганним і продуманим, але він "залишає за собою купу уламків і завдає масштабної шкоди довірі до Німеччини", підкреслив український посол. На його думку, в ситуацію повинна втрутитися федеральна влада.

У ХДС/ХСС критикують створення фонду

Раніше рішення влади в Шверіні розкритикувала фракція Християнсько-демократичного союзу (ХДС)/Християнсько-соціального союзу (ХСС), що входить в уряд ФРН. Заступник голови фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Йоґанн Вадефуль (Johann Wadephul) назвав створення фонду ударом по перезавантаженню відносин з Вашингтоном. "Найменше нам зараз необхідні такі провокації", - заявив він в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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Створення фонду, в якому серйозну роль буде мати російський концерн "Газпром", не може бути розцінене американцями інакше, ніж провокація, підкреслив він. Скептично про цей фонд висловився і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

Фонд має на меті вивести компанії, що будують газопровід, з-під санкцій США

Нагадаємо, що 7 січня парламент федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, що лежить на території колишньої НДР, прийняв рішення створити регіональний фонд під назвою "Захист клімату та екології" ("Klima - und Umweltschutz MV"). Почесним головою фонду повинен стати колишній прем'єр-міністр Мекленбурга-Передньої Померанії, соціал-демократ Ервін Зеллерінг (Erwin Sellering). У 2018 році він заснував у Шверіні громадську організацію "Німецько-російське партнерство" і є головою її правління.

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Ключовим завданням фонду стане сприяння здійсненню проєкту "Північний потік-2" шляхом виведення з-під санкцій США фірм, які є постачальниками проєкту або надають йому сервісні послуги. За планом, фонд повинен швидко і про запас закупити обладнання та матеріали, необхідні для завершення робіт, і передавати їх на будівництво, тим самим виводячи з-під загрози американських санкцій компанії, які є постачальниками і підрядниками. Влада землі планує надати фонду для реалізації цих завдань 200 тисяч євро.