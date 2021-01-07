 Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2021

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Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку "Північного потоку-2"

Створення в Шверіні фонду для виведення фірм, що добудовують "Північний потік-2", з-під санкцій США, є обурливим скандалом і завдає величезної шкоди довірі до Німеччини, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.

Трубоукладач Академік Черський

Російський трубоукладач "Академік Черський", який має взяти участь у будівництві "Північного потоку-2"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував рішення федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія створити регіональний фонд для порятунку газопроводу "Північний потік-2" від санкцій США. Цей газопровід представляє "вкрай високу загрозу для переходу на альтернативні джерела енергії і для європейської солідарності", - заявив український дипломат в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в п'ятницю, 15 січня.

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"Цей обурливий газовий скандал з Мекленбургу-Передньої Померанії нагадує гру в наперстки і "вірю не вірю", - зазначив далі Мельник. Він звинуватив прем'єр-міністерку землі Мануелу Швезіґ (Manuela Schwesig) в лицемірстві. З правової точки зору її план може здаватися бездоганним і продуманим, але він "залишає за собою купу уламків і завдає масштабної шкоди довірі до Німеччини", підкреслив український посол. На його думку, в ситуацію повинна втрутитися федеральна влада.

У ХДС/ХСС критикують створення фонду

Раніше рішення влади в Шверіні розкритикувала фракція Християнсько-демократичного союзу (ХДС)/Християнсько-соціального союзу (ХСС), що входить в уряд ФРН. Заступник голови фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Йоґанн Вадефуль (Johann Wadephul) назвав створення фонду ударом по перезавантаженню відносин з Вашингтоном. "Найменше нам зараз необхідні такі провокації", - заявив він в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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Створення фонду, в якому серйозну роль буде мати російський концерн "Газпром", не може бути розцінене американцями інакше, ніж провокація, підкреслив він. Скептично про цей фонд висловився і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

Фонд має на меті вивести компанії, що будують газопровід, з-під санкцій США

Нагадаємо, що 7 січня парламент федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, що лежить на території колишньої НДР, прийняв рішення створити регіональний фонд під назвою "Захист клімату та екології" ("Klima - und Umweltschutz MV"). Почесним головою фонду повинен стати колишній прем'єр-міністр Мекленбурга-Передньої Померанії, соціал-демократ Ервін Зеллерінг (Erwin Sellering). У 2018 році він заснував у Шверіні громадську організацію "Німецько-російське партнерство" і є головою її правління.

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Ключовим завданням фонду стане сприяння здійсненню проєкту "Північний потік-2" шляхом виведення з-під санкцій США фірм, які є постачальниками проєкту або надають йому сервісні послуги. За планом, фонд повинен швидко і про запас закупити обладнання та матеріали, необхідні для завершення робіт, і передавати їх на будівництво, тим самим виводячи з-під загрози американських санкцій компанії, які є постачальниками і підрядниками. Влада землі планує надати фонду для реалізації цих завдань 200 тисяч євро.

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  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

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    Азербайджанський газ для Болгарії

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  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

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  • Бурові платформи в Норвегії

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    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

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    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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