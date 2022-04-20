Мануела Швезіґ

Бундестаг ухвалив закон про жіночі квоти

Відповідно до ухваленого закону, з 2016 року у наглядових радах 108 великих німецьких підприємств має бути 30 відсотків жінок. Ще для 3500 компаній запроваджують гнучкі квоти.