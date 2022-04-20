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Мануела Швезіґ - німецька політикиня (СДПН). Швезіґ на посаді прем'єр-міністерки федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія 2022 року опинилась у центрі скандалу навколо лобіювання російського концерну "Газпром".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мануела Швезіґ".
Створення в Шверіні фонду для виведення фірм, що добудовують "Північний потік-2", з-під санкцій США, є обурливим скандалом і завдає величезної шкоди довірі до Німеччини, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Європі варто намагатися досягти поетапного скасування санкцій щодо Росії, однак для цього варто спершу поетапно втілювати в життя мінські домовленості, вважає прем'єрка землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ.