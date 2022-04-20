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Мануела Швезіґ

Мануела Швезіґ - німецька політикиня (СДПН). Швезіґ на посаді прем'єр-міністерки федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія 2022 року опинилась у центрі скандалу навколо лобіювання російського концерну "Газпром".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мануела Швезіґ".

Німеччина: як Північний потік-2 зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів

Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів 20.04.2022

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ, прем'єр-міністерка Мекленбурга-Передньої Померанії та протеже Ґергарда Шредера, створювала за методичкою "Газпрому".
Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна

Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна 01.02.2022

Ґергард Шредер говорить одне, Зіґмар Ґабріель - інше, а канцлер Олаф Шольц взагалі темнить. Серед соціал-демократів досі панувало різноголосся стосовно Кремля. Якою буде єдина позиція СДПН?

Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку Північного потоку-2

Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку "Північного потоку-2" 16.01.2021

Створення в Шверіні фонду для виведення фірм, що добудовують "Північний потік-2", з-під санкцій США, є обурливим скандалом і завдає величезної шкоди довірі до Німеччини, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Маски будуть обов'язковими у транспорті у землі Мекленбург-Передня Померанія

Маски будуть обов'язковими у транспорті у землі Мекленбург-Передня Померанія 17.04.2020

Мекленбург-Передня Померанія стала другою землею у Німеччині, де ухвалили подібне рішення. Обов'язок носити маски у громадському транспорті набуде чинності 27 квітня.

Прем'єрка землі ФРН засумнівалася в доцільності санкцій ЄС щодо Росії

Прем'єрка землі ФРН засумнівалася в доцільності санкцій ЄС щодо Росії 29.06.2019

Європі варто намагатися досягти поетапного скасування санкцій щодо Росії, однак для цього варто спершу поетапно втілювати в життя мінські домовленості, вважає прем'єрка землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ.
Вибори в Німеччині: де німецький політичний молодняк?

Вибори в Німеччині: де німецький політичний молодняк? 07.06.2017

Молоді, харизматичні та політично підкуті: Макрон у Франції, Трюдо в Канаді та Курц в Австрії спричиняють фурор. Натомість у передвиборне літо в Німеччині бракує молодих політичних зірок.

Бундестаг ухвалив закон про жіночі квоти

Бундестаг ухвалив закон про жіночі квоти 06.03.2015

Відповідно до ухваленого закону, з 2016 року у наглядових радах 108 великих німецьких підприємств має бути 30 відсотків жінок. Ще для 3500 компаній запроваджують гнучкі квоти.