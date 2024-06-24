Глава Бундесрату ФРН у Києві: Україна має перемогти у війні

Візит до Києва - це знак солідарності всіх 16 федеральних земель ФРН з Україною, а також відповідь німецьким критикам подальшої допомоги Україні, заявила Мануела Швезіґ.

Прем'єр-міністерка землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель), у понеділок, 24 червня, прибула до Києва для переговорів з політичним керівництвом України. Цей візит є "знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною", заявила Швезіґ.

Візит до Києва - відповідь німецьким критикам допомоги Україні

"Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії", - наголосила Мануела Швезіґ. Агенція dpa зазначає, що не всі політичні лідери Німеччини чітко оголосили за мету перемогу України. Зокрема канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) завжди каже, що Росія не повинна перемогти у цій війні, а Україна - програти, пояснює dpa.

Крім того, за словами Швезіґ, своїм візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді керівника федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв, зазначила вона.

Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіґ у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ. Необхідно продовжити гуманітарну, фінансову, а також військову підтримку України та постачати цій країні нові озброєння, додала вона. "Україна має бути спроможною захищати себе, у тому числі за допомогою систем Patriot", - зазначила німецька соціал-демократка.

Швезіг назвала помилкою свою колишню позицію щодо "Північного потоку - 2"

Мануела Швезіґ очолила Бундесрат - представництво федеральних земель - 1 листопада 2023 року терміном на 12 місяців. Голова Бундесрату - четверта за значимістю державна посада Німеччини після федерального президента, голови Бундестагу та федерального канцлера.

На тлі агресії РФ проти України Мануела Швезіґ зазнавала масштабної критики , в тому числі в Україні, за відданість будівництву газопроводу "Північний потік - 2", яким планувалося постачати російський газ до Німеччини. Після початку повномасштабного російського вторгнення вона дистанціювалася від участі у цьому проєкті та назвала його помилкою. Вона заявляла, що 2022 рік став поворотним, у тому числі особисто для неї. Влада Мекленбурга - Передньої Померанії уклала партнерський договір з Чернігівською областю та підтримує її в рамках різних проєктів.

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