Шольц оголосив посилення "адресності" допомоги безробітним

Канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив намір його уряду підвищити "адресність" виплати соціальної допомоги громадянам, відомої як Bürgergeld (українською "гроші для громадян". - Ред.). Йдеться про те, щоб "ніхто не міг уникати співпраці з відповідними органами задля подолання власного безробіття", - сказав Шольц у неділю, 23 червня, в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику ARD. "Це має бути забезпечено", - наголосив канцлер.

Як пояснив Шольц, ідеться також і про посилення боротьби з нелегальною зайнятістю одержувачів допомоги по безробіттю. Не має бути так, що "хтось працює, приховує свої доходи й водночас отримує соціальну допомогу", пояснив керівник німецького уряду. "Саме тому ми розширили фінансовий контроль за незадекларованою роботою митницями, а також ухвалюємо чітке посилення законодавства", - пояснив Шольц.

Плани щодо посилення боротьби з нелегальною зайнятістю серед одержувачів соціальної допомоги є частиною поточних бюджетних переговорів між партіями в коаліційному уряді. За повідомленнями ЗМІ, соціал-демократична партія Шольца виступає за те, щоб у разі виявлення нелегальних доходів скасовувати соціальну допомогу на два місяці.

За статистичними даними середини 2023 року, допомогу Bürgergeld в Німеччині отримували 5,5 мільйона людей (при населенні 84,5 млн), з них - 2,6 млн іноземців. Цей вид допомоги одержують і українці, які користуються в Німеччині тимчасовим захистом від війни, - 707,8 тисячі. У Німеччині не раз точилися дебати щодо доцільності виплат біженцям з України допомоги Bürgergeld. Однак уряд ФРН запевняв, що не позбавлятиме непрацевлаштованих українських біженців цього виду допомоги.