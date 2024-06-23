Німецький політик пропонує видворяти безробітних українців

Німецький консерватор запропонував відправляти українських біженців, які досі не влаштувалися в ФРН на роботу, в безпечні, за його словами, райони Західної України.

Голова земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) закликав відправляти біженців з України на батьківщину, якщо вони не влаштуються на роботу в Німеччині. "Нині, за понад два роки від початку війни, має діяти принцип: працевлаштування в Німеччині або повернення в безпечні райони Західної України", - сказав баварський політик в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 23 червня. Його заява викликала гостру критику з боку соціал-демократів і "зелених".

Соціал-демократи: Уся Україна є небезпечним регіоном

Заступник голови фракції СДПН у бундестазі Дірк Візе (Dirk Wiese) заявив в інтерв'ю виданню, що ХСС пропонує відправити українських жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті, у небезпечний регіон, зважаючи на те, що російські війська продовжують бомбити цілі по всій Україні.

А за словами співголови партії "Союз-90/Зелені" Оміда Нуріпура (Omid Nouripur), твердження про українців, які приїжджають у Німеччину заради отримання соціальної допомоги, не відповідають дійсності та спотворюють "жах війни Путіна". Він також відкинув пропозиції політиків від консервативного блоку ХДС/ХСС не видавати українцям одразу соціальну допомогу (Bürgergeld), а застосовувати до них процедуру, загальну для всіх прохачів притулку, що означає меншу фінансову підтримку. "Звісно, ми маємо допомагати українцям знаходити роботу швидше. Але нові юридичні перешкоди, такі як пропонує ХДС/ХСС, не допоможуть у цьому, а тільки нашкодять".

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Дискусія про соцвиплати

Раніше прем'єр-міністри федеральних земель, якими керують представники опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчий секретар фракції ХДС у бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei), а також генеральний секретар Вільної демократичної партії (ВДП) Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai) закликали скасувати виплати соціальні виплати щонайменше українським чоловікам призовного віку.

Александер Дорбіндт із ХСС піддав критиці подібні виплати. Він зазначав, що Bürgergeld для українських біженців, яку задумували спочатку як надання швидкої допомоги тим, хто приїхав до Німеччини, поступово перетворилася на гальмо. Біженці, які гарантовано отримують її, не прагнуть знайти роботу, стверджує політик.

Представники уряду Німеччини наполягають, що скасування грошової допомоги українським біженцям не планується.

Експерт соціал-демократів з питань праці Мартін Роземан (Martin Rosemann) вважає, що українці, які живуть у Німеччині, зазнають труднощів із працевлаштуванням з інших причин. Серед них він назвав погане знання мови, довгий процес визнання документів про професійну освіту, отриманих в Україні, а також недостатнє забезпечення дітей біженців дошкільними установами, при тому, що багато українських біженців - це самотні жінки з дітьми. Пропозиції скоротити фінансову допомогу до суми, яку отримують біженці з інших регіонів, Роземан назвав "популістським божевіллям".

У ФРН проживають понад мільйон українських біженців

За даними МВС ФРН, наразі в Німеччині проживають 1,17 мільйона біженців з України, з них - близько 260 тисяч чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість біженців з України становлять жінки та діти. За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).