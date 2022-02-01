Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів

Ні, вона ще не подала у відставку, хоча цього прямо чи опосередковано вимагають уже не лише опозиційні політики, а й лідери партії Зелених, яка входить у Німеччині до правлячої коаліції. Їй, можливо, навіть вдасться втриматися у кріслі прем'єр-міністерки федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, яке вона займає другий термін поспіль після блискучої перемоги на регіональних виборах у вересні 2021 року. Той тріумф зробив її справжньою зіркою у своїй партії.

Мануела Швезіґ - ще один символ хибної політики щодо Росії

Проте 47-річній Мануелі Швезіґ (Manuela Schwesig) вже не стати ні головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), ні тим паче канцлеркою ФРН, хоча ще нещодавно вважалася, що в перспективі вона цілком могла би претендувати на ці посади. Відмити пляму, пов'язану з лобіюванням інтересів російського державного концерну "Газпром" і наполегливою підтримкою газопроводу "Північний потік-2" (його приймальний термінал розташовано саме в Мекленбурзі-Передній Померанії), їй уже не вдасться.

Мануела Швезіґ і Ґергард Шредер у серпні 2021 року перед конференцією з питань водневої економіки

До того ж зараз - через нові розслідування у ЗМІ - ця пляма дедалі більше розростається. У результаті Мануела Швезіґ стала в очах німецької громадськості, поряд зі своїм партійно-газпромівським покровителем Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) і президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), ще однією великою політичною фігурою з лав соціал-демократів, що уособлює помилкову політику Німеччини щодо Росії.

Фейковий екологічний фонд для завершення "Північного потоку-2"

Наразі увага зосереджена на створеному в січні 2021 року у Шверіні, столиці Мекленбурга-Передньої Померанії, регіонального фонду під назвою "Захист клімату та екології" ("Klima- und Umweltschutz MV").

Вже тоді відразу ж стало зрозуміло, що милозвучна назва - лише ширма, а справжня мета фонду, відразу ж названого критиками "фейковим", полягає у сприянні завершенню будівництва "Північного потоку-2" та захисту від санкцій США фірм, які є постачальниками проєкту або надають йому послуги. ЗМІ повідомляли, що стартовий капітал у розмірі 20 мільйонів євро вніс при створенні фонду саме "Газпром", точніше - його стовідсоткова швейцарська дочірня компанія Nord Stream 2 AG, оператор майбутнього газопроводу.

Берлін, січень 2021 року. Екоактивісти протестують проти "Північного потоку-2" перед штаб-квартирою СДПН

Але цієї фірми вже більше немає, після російської агресії проти України, що почалася 24 лютого 2022 року, європейські учасники проєкту списали "Північний потік-2", труба законсервована, в уряді Мекленбурга-Передньої Померанії визнали помилки щодо РФ і взялися за ліквідацію фонду. Здавалося б, тема закрита.

Проте німецькі журналісти вирішили копнути глибше, і 10 квітня у консервативній газеті Welt am Sonntag з'явилася стаття під заголовком "Шверін як філія Nord Stream 2 AG" та підзаголовком "Як Мануела Швезіґ дозволила суперечливому фонду газпромівської доньки використати себе". Ця публікація, в основі якої - отримані редакцією 960 сторінок пов'язаних із фондом документів і листування, зосереджує увагу на характері взаємин між спонсором та земельним урядом.

Журналістське розслідування газети Welt am Sonntag

Швезіґ свого часу доручила забезпечити створення фонду двом довіреним особам зі свого найближчого політичного оточення, сьогодні вони обіймають посади міністра фінансів та міністра внутрішніх справ Мекленбурга-Передньої Померанії. Welt am Sonntag дійшла висновку, що ці політики "фактично отримували вказівки" від працівників Nord Stream 2 AG.

Порт Мукран, де зберігалися труби для "Північного потоку-2", це теж Мекленбург - Передня Померанія

Газета цитує один із листів, у якому газпромівська донька дає їм такі вказівки: "Нам слід спробувати з лукавою посмішкою позиціонувати фонд як "розумну відповідь" на замашки прихильників жорсткої лінії в США". "Саме так, із яскраво вираженим антиамериканським підтекстом, прем'єр-міністерка Швезіґ і просувала ідею", - констатує видання. Більше того, сама Мануела Швезіґ прямо попросила надіслати їй методичку з відповідями на запитання ЗМІ.

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Журналісти виявили також секретну методичку з конкретними рекомендаціями, як оминати санкції. У ній, зокрема, пропонується фіктивне працевлаштування у фонді досвідчених співробітників Nord Stream 2 AG, які б формально займалися захистом клімату, а насправді працювали б над завершенням газопроводу.

До того ж знайдено згадку про прохання представника швейцарської фірми дозволити йому підслухати довірливу бесіду земельного уряду із журналістами. І хоча у Шверіні тепер запевняють, що прохання про "прослуховування", звичайно ж, відкинули, сам факт подібного звернення дочірньої фірми російського держконцерну до німецької регіональної влади говорить багато про що.

"Імідж колишньої маріонетки Путіна"

Після публікації Welt am Sonntag темою впливу Росії на політику в Мекленбурзі-Передній Померанії активно зайнялися й інші німецькі ЗМІ. А 19 квітня, у перший робочий день після довгих великодніх вихідних, два лідери партії Зелених в інтерв'ю консервативній газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung вимагали розслідувати на федеральному рівні "переплетення між земельним урядом у Шверіні та російським державним концерном "Газпром", як висловився новий співголова партії Омід Нуріпур (Omid Nouripour). А його однопартієць, голова комітету у справах ЄС у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) заявив, що парламентське розслідування "абсолютно необхідне".

Мануела Швезіґ з працівником газпромівської компанії Nord Stream 2 AG у жовтні 2020 року в Любміні

На регіональному рівні таке розслідування в будь-якому разі буде - спеціальна комісія земельного парламенту у Шверіні розпочне роботу вже у травні. Чи призведе все це, зрештою, до відставки Мануели Швезіґ, поки не зрозуміло. Але цілком очевидно, що політичну кар'єру зірки німецьких соціал-демократів, що стрімко сходила, зруйновано. "Восени після тріумфальної перемоги на виборах вона вважалася у СДПН сильною жінкою, - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, - тепер Швезіґ доведеться змиритися з іміджем колишньої маріонетки Путіна".

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