Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів
У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ, прем'єр-міністерка Мекленбурга-Передньої Померанії та протеже Ґергарда Шредера, створювала за методичкою "Газпрому".
Мануела Швезіґ під час відвідин приймального терміналу "Північний потік-2" в Любміні у жовтні 2020 року
Ні, вона ще не подала у відставку, хоча цього прямо чи опосередковано вимагають уже не лише опозиційні політики, а й лідери партії Зелених, яка входить у Німеччині до правлячої коаліції. Їй, можливо, навіть вдасться втриматися у кріслі прем'єр-міністерки федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, яке вона займає другий термін поспіль після блискучої перемоги на регіональних виборах у вересні 2021 року. Той тріумф зробив її справжньою зіркою у своїй партії.
Мануела Швезіґ - ще один символ хибної політики щодо Росії
Проте 47-річній Мануелі Швезіґ (Manuela Schwesig) вже не стати ні головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), ні тим паче канцлеркою ФРН, хоча ще нещодавно вважалася, що в перспективі вона цілком могла би претендувати на ці посади. Відмити пляму, пов'язану з лобіюванням інтересів російського державного концерну "Газпром" і наполегливою підтримкою газопроводу "Північний потік-2" (його приймальний термінал розташовано саме в Мекленбурзі-Передній Померанії), їй уже не вдасться.
Мануела Швезіґ і Ґергард Шредер у серпні 2021 року перед конференцією з питань водневої економіки
До того ж зараз - через нові розслідування у ЗМІ - ця пляма дедалі більше розростається. У результаті Мануела Швезіґ стала в очах німецької громадськості, поряд зі своїм партійно-газпромівським покровителем Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) і президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), ще однією великою політичною фігурою з лав соціал-демократів, що уособлює помилкову політику Німеччини щодо Росії.
Фейковий екологічний фонд для завершення "Північного потоку-2"
Наразі увага зосереджена на створеному в січні 2021 року у Шверіні, столиці Мекленбурга-Передньої Померанії, регіонального фонду під назвою "Захист клімату та екології" ("Klima- und Umweltschutz MV").
Вже тоді відразу ж стало зрозуміло, що милозвучна назва - лише ширма, а справжня мета фонду, відразу ж названого критиками "фейковим", полягає у сприянні завершенню будівництва "Північного потоку-2" та захисту від санкцій США фірм, які є постачальниками проєкту або надають йому послуги. ЗМІ повідомляли, що стартовий капітал у розмірі 20 мільйонів євро вніс при створенні фонду саме "Газпром", точніше - його стовідсоткова швейцарська дочірня компанія Nord Stream 2 AG, оператор майбутнього газопроводу.
Берлін, січень 2021 року. Екоактивісти протестують проти "Північного потоку-2" перед штаб-квартирою СДПН
Але цієї фірми вже більше немає, після російської агресії проти України, що почалася 24 лютого 2022 року, європейські учасники проєкту списали "Північний потік-2", труба законсервована, в уряді Мекленбурга-Передньої Померанії визнали помилки щодо РФ і взялися за ліквідацію фонду. Здавалося б, тема закрита.
Проте німецькі журналісти вирішили копнути глибше, і 10 квітня у консервативній газеті Welt am Sonntag з'явилася стаття під заголовком "Шверін як філія Nord Stream 2 AG" та підзаголовком "Як Мануела Швезіґ дозволила суперечливому фонду газпромівської доньки використати себе". Ця публікація, в основі якої - отримані редакцією 960 сторінок пов'язаних із фондом документів і листування, зосереджує увагу на характері взаємин між спонсором та земельним урядом.
Журналістське розслідування газети Welt am Sonntag
Швезіґ свого часу доручила забезпечити створення фонду двом довіреним особам зі свого найближчого політичного оточення, сьогодні вони обіймають посади міністра фінансів та міністра внутрішніх справ Мекленбурга-Передньої Померанії. Welt am Sonntag дійшла висновку, що ці політики "фактично отримували вказівки" від працівників Nord Stream 2 AG.
Порт Мукран, де зберігалися труби для "Північного потоку-2", це теж Мекленбург - Передня Померанія
Газета цитує один із листів, у якому газпромівська донька дає їм такі вказівки: "Нам слід спробувати з лукавою посмішкою позиціонувати фонд як "розумну відповідь" на замашки прихильників жорсткої лінії в США". "Саме так, із яскраво вираженим антиамериканським підтекстом, прем'єр-міністерка Швезіґ і просувала ідею", - констатує видання. Більше того, сама Мануела Швезіґ прямо попросила надіслати їй методичку з відповідями на запитання ЗМІ.
Журналісти виявили також секретну методичку з конкретними рекомендаціями, як оминати санкції. У ній, зокрема, пропонується фіктивне працевлаштування у фонді досвідчених співробітників Nord Stream 2 AG, які б формально займалися захистом клімату, а насправді працювали б над завершенням газопроводу.
До того ж знайдено згадку про прохання представника швейцарської фірми дозволити йому підслухати довірливу бесіду земельного уряду із журналістами. І хоча у Шверіні тепер запевняють, що прохання про "прослуховування", звичайно ж, відкинули, сам факт подібного звернення дочірньої фірми російського держконцерну до німецької регіональної влади говорить багато про що.
"Імідж колишньої маріонетки Путіна"
Після публікації Welt am Sonntag темою впливу Росії на політику в Мекленбурзі-Передній Померанії активно зайнялися й інші німецькі ЗМІ. А 19 квітня, у перший робочий день після довгих великодніх вихідних, два лідери партії Зелених в інтерв'ю консервативній газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung вимагали розслідувати на федеральному рівні "переплетення між земельним урядом у Шверіні та російським державним концерном "Газпром", як висловився новий співголова партії Омід Нуріпур (Omid Nouripour). А його однопартієць, голова комітету у справах ЄС у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) заявив, що парламентське розслідування "абсолютно необхідне".
Мануела Швезіґ з працівником газпромівської компанії Nord Stream 2 AG у жовтні 2020 року в Любміні
На регіональному рівні таке розслідування в будь-якому разі буде - спеціальна комісія земельного парламенту у Шверіні розпочне роботу вже у травні. Чи призведе все це, зрештою, до відставки Мануели Швезіґ, поки не зрозуміло. Але цілком очевидно, що політичну кар'єру зірки німецьких соціал-демократів, що стрімко сходила, зруйновано. "Восени після тріумфальної перемоги на виборах вона вважалася у СДПН сильною жінкою, - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, - тепер Швезіґ доведеться змиритися з іміджем колишньої маріонетки Путіна".
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Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти?
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Путін і Шредер починають разом кермувати
Коли саме зародилася особиста дружба Ґергарда Шредера і Володимира Путіна, сказати важко. А от їхня "енергетична співпраця" почалася у всіх на очах 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку. Там канцлер ФРН і президент Росії не лише разом сіли за руль трактора. У їхній присутності і за підтримки "Газпрому" і BASF дали старт проекту трубопроводу "Північний потік".
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Посада канцлера чи посада у "Газпромі"?
Три місяці потому, 3 липня, Шредер узяв участь у святкуванні 750-річчя Калінінграда. Він уже запустив у Німеччині доволі суперечливу процедуру дострокових виборів і незабаром дізнається, чи залишиться канцлером ФРН ще на чотири роки. Цікаво, чи обговорювалось за кавою питання про те, хто обійме найвищу посаду в створеній під "Північний потік" у Швейцарії компанії-операторі Nord Stream?
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Підписання за десять днів до виборів
Ще через два місяці, 8 вересня, обидва лідери присутні в Берліні на урочистому підписанні офіційної угоди про "Північний потік". Це відбувається рівно за десять днів до дострокових парламентських виборів, під час яких Шредер втрачає владу: канцлеркою ФРН стає Анґела Меркель.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Новий співробітник "Газпрому"
Ще через три місяці, 9 грудня 2005 року, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголошує, що Ґергард Шредер очолить комітет акціонерів компанії, яку згодом перейменують у Nord Stream. Його зарплата складе 250 000 євро на рік. Навесні 2006 року колишній канцлер через суд заборонить звинувачувати його в Німеччині в тому, що він "дав контракт" фірмі, в яку незабаром перейшов працювати.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Зовсім не "весільний генерал"
На новій роботі у Ґергарда Шредера не тільки представницькі функції - як, наприклад, 6 вересня 2011 року під час відвідин разом з Володимиром Путіним і Олексієм Міллером компресорної станції "Портова" під Виборгом, де починається "Північний потік". Вважається, що екс-канцлер дуже допоміг при отриманні необхідних дозволів на газопровід у країнах ЄС, зокрема, у Скандинавії.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Агітація за "Південний потік"
На цьому знімку Шредера немає, але підписанню 16 вересня 2011 року домовленості про "Південний потік" він теж посприяв. Роком раніше BASF заявив, що не має наміру брати участь у цьому проекті, але Володимир Путін доручив Олексію Міллеру переконати німецький концерн. У цій роботі публічно і, напевно, також за лаштунками брав участь і колишній канцлер ФРН. Представник BASF на фото другий зліва.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
"Північний потік": справу зроблено
8 листопада 2011 року Ґергард Шредер (ліворуч) із задоволенням спостерігає за тим, як канцлерка ФРН Анґела Мекель, російський президент Дмитро Медведєв та інші офіційні особи в Любміні під Грайфсвальдом символічно запускають в Німеччину перший російський газ по "Північному потоку".
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Нове завдання: боротьба із санкціями
З 2014 року Шредер, залишаючись головою комітету акціонерів Nord Stream, активно засуджує санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом через анексію Криму та розв'язання війни на сході України. Велику промову з критикою політики Німеччини та ЄС екс-канцлер ФРН виголошує 1 жовтня 2014 року на економічному форумі "День Росії" в східнонімецькому Ростоку.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Непохитна дружба
Дружба, яку не можуть похитнути навіть українські події, надихає німецького графіка Клауса Штуттмана на малюнок в газеті Tagesspiegel. Йому вручають премію німецької преси за найкращу політичну карикатуру за підсумками 2014 року. "Обама її отримав, ЄС її отримав - я вважаю, тепер пора і тобі дати Нобелівську премію миру!", - говорить шаржований Шредер, обіймаючи Путіна.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Таємне призначення в Nord Stream 2
4 вересня 2015 року на Східному економічному форумі у Владивостоці підписується угода про будівництво газопроводу "Північний потік-2". Ґергарда Шредера як главу ради директорів його оператора Nord Stream 2 реєструють в Швейцарії 29 липня 2016 року, але "Газпром" два місяці тримає це призначення в секреті. Російські ЗМІ повідомляють про нього лише 5 жовтня з посиланням на німецьку пресу.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Відрядження до Парижа
У Nord Stream 2 в екс-канцлера більше повноважень, ніж у Nord Stream. Але головне завдання - таке, як і раніше: забезпечувати в ЄС політичну підтримку проекту й розвивати відносини з його закордонними учасниками. 24 квітня 2017 року в Парижі Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер, гендиректором французької компанії Engie, яка приєдналася до "Північного потоку-2".
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Кар'єра в компанії "Роснефть"
У 2017 році Ґергард Шредер робить новий ривок у своїй кар'єрі менеджера. 29 вересня, залишаючись на двох посадах у структурах "Газпрому", він одночасно стає головою ради директорів компанії "Роснефть", хоча це і веде до конфлікту інтересів. Адже обидві фірми конкурують одна з одною в нафтовому й газовому бізнесі. Водночас обидві контролюються державою і тим самим Кремлем.
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Акція протесту в Берліні
За нову посаду в "Роснефть" колишнього канцлера чимало критикують у Німеччині, а одна з неурядових організацій проводить у Берліні біля Бранденбурзьких воріт акцію протесту: активіст у масці Путіна засипає до трубопроводу символічні золоті монети, які "Шредер" збирає у великий мішок, сидячи на підставці з написом "Крим".
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Стрибок у велику нафту
А ось як реагує на призначення Ґергарда Шредера головою ради директорів компанії "Роснефть" карикатурист DW Сергій Йолкін. У січні 2018 року з'являються повідомлення, що колишній канцлер відмовляється від належної йому в російському нафтовому концерні щорічної зарплати в 500 000 доларів (до сплати податків).
Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії
Україна вимагає санкцій проти Шредера
18 березня 2018 року, в день президентських виборів у Росії і на території анексованого Криму, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі сторінок німецької газети Bild закликає запровадити санкції щодо екс-канцлера ФРН: "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз".