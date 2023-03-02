Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ
Микита Жолквер
3 год. тому
Скандал, пов'язаний із фондом, створеним на гроші з РФ на допомогу "Північному потоку-2", став темою гострих дебатів у Бундестазі. Під вогнем критики - прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.
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"Кліматичний фонд у Мекленбурзі-Передній Померанії ілюструє тісне переплетення соціал-демократів з російськими інтересами та їхнє тісне переплетення з Кремлем, - констатував Себастьян Брем (Sebastian Brehm). - Фонд був створений не для захисту клімату, а для обходу міжнародних санкцій, тому його слід було б назвати "Фондом Швезіґ з обходу міжнародних санкцій".
Себастьян Брем з фракції консерваторів 1 березня був одним зі спікерів у парламентській дискусії, присвяченій скандалу, що розгорівся навколо створеного два роки тому на гроші "Газпрому" в Мекленбурзі-Передній Померанії за активної підтримки її прем'єр-міністерки Мануели Швезіґ (Manuela Schwesig) фонду під назвою Захист клімату та екології" ("Klima- und Umweltschutz MV").
Мануела Швезіґ перебуває під вогнем критики через фейковий фонд вже не перший рік. Скандал, однак, вийшов на новий рівень, коли з'ясувалося, що одна із співробітниць місцевої фінінспекції спалила у каміні торішню податкову декларацію цього фонду. Власне, цей "камін-гейт" і став приводом для актуальної години в Бундестазі, внесеної до порядку денного пленарного засідання з ініціативи консерваторів з блоку ХДС/ХСС.
Що там із декларацією, копія якої збереглася у податкового радника, і якими мотивами, кидаючи її у вогонь, керувалася молода фінінспекторrа, ще має з'ясувати місцева прокуратура і парламентська слідча комісія, яка створюється в ландтазі Мекленбурга-Передньої Померанії. Але спроба однопартійця Мануели Швезіґ, соціал-демократа Ерика фон Малоттки (Erik von Malottki) пояснити цей факт тим, що документ виявився помилково підшитим не в ту папку, викликав лише сміх у залі.
Генеральний секретар ХДС Маріо Чая (Mario Czaja) попросив депутатів уявити собі таку ситуацію: "Співробітниця податкового відомства працює з папкою документів і випадково виявляє серед них документ, який очевидно може викликати труднощі. Співробітниця в паніці, і нічого іншого їй не спадає на думку, як взяти його додому і спалити у подруги в каміні. А за кілька днів - зізнатися у всьому начальниці. А в центрі скандалу - прем'єр-міністерка Мануела Швезіґ, яка, до речі, за фахом податкова інспекторка".
Створення фонду, за словами Чая, було улюбленим проєктом Швезіґ, яка намагалася з його допомогою будь-що довести до кінця спорудження "Північного потоку-2" і залишалася вірною своїй лінії ще й у січні 2022 року. "Коли озброєні до зубів російські війська вже стояли біля кордонів України, - нагадав він, - вона ще говорила, що сподівається на швидку правову процедуру для того, щоб трубопровід міг нарешті запрацювати".
Фонд, вважає генсек ХДС, був прикриттям - під виглядом захисту клімату та природи він, з 20 мільйонами євро від "Газпрому", був покликаний забезпечити введення в дію газопроводу, допомагаючи обходити накладені Сполученими Штатами санкції.
"Фонд був нічим іншим, як генпідрядником Кремля, довгою рукою Путіна, і прем'єр-міністерка Швезіґ цей фонд досі захищає", - заявив Чая. Він звинуватив її у відсутності "політичної гігієни" за те, що попри свою обіцянку вона досі не розпустила фонд і не перерахувала згадані 20 мільйонів на допомогу Україні.
Але справа не лише у комерційних інтересах "Газпрому" та Кремля. Про політичну токсичність проєкту "Північний потік-2" говорив у ході дебатів, наприклад, Міхаель Крузе (Michael Kruse) з фракції ліберальної ВДП: "Володимир Путін будував не тільки газопроводи. Він зумів побудувати трубопроводи, якими прокачуються фейки, пропаганда, погрози, брехня, і такі трубопроводи доходять, судячи з усього, до урядової канцелярії Мекленбурга-Передньої Померанії".
Але в ході дебатів перепало і їхнім ініціаторам - консерваторам. І соціал-демократи, і посткомуністи з Лівої партії, і Зелені, і навіть депутат із фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) пригадали їм той факт, що протягом багатьох років вони самі підтримували проєкт "Північного потоку-2".
Ерик фон Малотткі береться видати цілу збірку гімнів, якими консерватори оспівували цей проєкт. Лайф-Ерік Гольм (Leif-Erik Holm) з АдН нагадав про те, що у ландтазі Мекленбурга-Передньої Померанії вони також підтримали створення фейкового фонду. Співголова лівої фракції Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) назвав колишню канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) "справжньою матір'ю "Північного потоку-2", визнавши, що він сам помилявся, виступаючи за цей газопровід.
Але найпереконливішими були виступи представників Зелених, які на відміну від інших парламентських партій від самого початку були проти. "Північний потік-2" був від початку дуже поганою ідеєю, під час реалізації якої робилася одна помилка за іншою, перша з яких полягала в ухваленому в 2015 році рішенні розпочати його спорудження, оскільки вже тоді було ясно, що з точки зору політики та захисту клімату проєкт був абсурдним", - зазначив "зелений" Бернгард Геррманн (Bernhard Herrmann), нагадавши про схвалену до цього Паризьку угоду щодо клімату.
Натомість, переконаний він, уряд Меркель мав би послідовно розвивати структури відновлюваних джерел енергії. А "Північний потік-2", заявив Геррманн, "був геополітичним проєктом Росії, ланцюгом, за допомогою якого Москва від початку планувала прикувати нас до енергетичної залежності".