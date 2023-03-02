Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ

Скандал, пов'язаний із фондом, створеним на гроші з РФ на допомогу "Північному потоку-2", став темою гострих дебатів у Бундестазі. Під вогнем критики - прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

"Кліматичний фонд у Мекленбурзі-Передній Померанії ілюструє тісне переплетення соціал-демократів з російськими інтересами та їхнє тісне переплетення з Кремлем, - констатував Себастьян Брем (Sebastian Brehm). - Фонд був створений не для захисту клімату, а для обходу міжнародних санкцій, тому його слід було б назвати "Фондом Швезіґ з обходу міжнародних санкцій".

Себастьян Брем з фракції консерваторів 1 березня був одним зі спікерів у парламентській дискусії, присвяченій скандалу, що розгорівся навколо створеного два роки тому на гроші "Газпрому" в Мекленбурзі-Передній Померанії за активної підтримки її прем'єр-міністерки Мануели Швезіґ (Manuela Schwesig) фонду під назвою Захист клімату та екології" ("Klima- und Umweltschutz MV").

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"Камін-гейт"

Мануела Швезіґ перебуває під вогнем критики через фейковий фонд вже не перший рік. Скандал, однак, вийшов на новий рівень, коли з'ясувалося, що одна із співробітниць місцевої фінінспекції спалила у каміні торішню податкову декларацію цього фонду. Власне, цей "камін-гейт" і став приводом для актуальної години в Бундестазі, внесеної до порядку денного пленарного засідання з ініціативи консерваторів з блоку ХДС/ХСС.

Зала пленарних засідань Бундестагу Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Що там із декларацією, копія якої збереглася у податкового радника, і якими мотивами, кидаючи її у вогонь, керувалася молода фінінспекторrа, ще має з'ясувати місцева прокуратура і парламентська слідча комісія, яка створюється в ландтазі Мекленбурга-Передньої Померанії. Але спроба однопартійця Мануели Швезіґ, соціал-демократа Ерика фон Малоттки (Erik von Malottki) пояснити цей факт тим, що документ виявився помилково підшитим не в ту папку, викликав лише сміх у залі.

Генеральний секретар ХДС Маріо Чая (Mario Czaja) попросив депутатів уявити собі таку ситуацію: "Співробітниця податкового відомства працює з папкою документів і випадково виявляє серед них документ, який очевидно може викликати труднощі. Співробітниця в паніці, і нічого іншого їй не спадає на думку, як взяти його додому і спалити у подруги в каміні. А за кілька днів - зізнатися у всьому начальниці. А в центрі скандалу - прем'єр-міністерка Мануела Швезіґ, яка, до речі, за фахом податкова інспекторка".

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"Північний потік-2" - улюблений проєкт земельної прем'єрки

Створення фонду, за словами Чая, було улюбленим проєктом Швезіґ, яка намагалася з його допомогою будь-що довести до кінця спорудження "Північного потоку-2" і залишалася вірною своїй лінії ще й у січні 2022 року. "Коли озброєні до зубів російські війська вже стояли біля кордонів України, - нагадав він, - вона ще говорила, що сподівається на швидку правову процедуру для того, щоб трубопровід міг нарешті запрацювати".

Фонд, вважає генсек ХДС, був прикриттям - під виглядом захисту клімату та природи він, з 20 мільйонами євро від "Газпрому", був покликаний забезпечити введення в дію газопроводу, допомагаючи обходити накладені Сполученими Штатами санкції.

Мануела Швезіґ на приймальному терміналі "Північного потоку-2" Фото: Norbert Fellechner/BildFunkMV/imago images

"Фонд був нічим іншим, як генпідрядником Кремля, довгою рукою Путіна, і прем'єр-міністерка Швезіґ цей фонд досі захищає", - заявив Чая. Він звинуватив її у відсутності "політичної гігієни" за те, що попри свою обіцянку вона досі не розпустила фонд і не перерахувала згадані 20 мільйонів на допомогу Україні.

Але справа не лише у комерційних інтересах "Газпрому" та Кремля. Про політичну токсичність проєкту "Північний потік-2" говорив у ході дебатів, наприклад, Міхаель Крузе (Michael Kruse) з фракції ліберальної ВДП: "Володимир Путін будував не тільки газопроводи. Він зумів побудувати трубопроводи, якими прокачуються фейки, пропаганда, погрози, брехня, і такі трубопроводи доходять, судячи з усього, до урядової канцелярії Мекленбурга-Передньої Померанії".

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"Геополітичний проєкт Росії"

Але в ході дебатів перепало і їхнім ініціаторам - консерваторам. І соціал-демократи, і посткомуністи з Лівої партії, і Зелені, і навіть депутат із фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) пригадали їм той факт, що протягом багатьох років вони самі підтримували проєкт "Північного потоку-2".

Ерик фон Малотткі береться видати цілу збірку гімнів, якими консерватори оспівували цей проєкт. Лайф-Ерік Гольм (Leif-Erik Holm) з АдН нагадав про те, що у ландтазі Мекленбурга-Передньої Померанії вони також підтримали створення фейкового фонду. Співголова лівої фракції Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) назвав колишню канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) "справжньою матір'ю "Північного потоку-2", визнавши, що він сам помилявся, виступаючи за цей газопровід.

Але найпереконливішими були виступи представників Зелених, які на відміну від інших парламентських партій від самого початку були проти. "Північний потік-2" був від початку дуже поганою ідеєю, під час реалізації якої робилася одна помилка за іншою, перша з яких полягала в ухваленому в 2015 році рішенні розпочати його спорудження, оскільки вже тоді було ясно, що з точки зору політики та захисту клімату проєкт був абсурдним", - зазначив "зелений" Бернгард Геррманн (Bernhard Herrmann), нагадавши про схвалену до цього Паризьку угоду щодо клімату.

Натомість, переконаний він, уряд Меркель мав би послідовно розвивати структури відновлюваних джерел енергії. А "Північний потік-2", заявив Геррманн, "був геополітичним проєктом Росії, ланцюгом, за допомогою якого Москва від початку планувала прикувати нас до енергетичної залежності".