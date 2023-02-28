Чому спалили податкову декларацію? Хабар від "Газпрому"?

В одному з регіонів ФРН співробітниця фінансового відомства виявляє у себе в кабінеті певну податкову декларацію одного з фондів, забирає її з собою та спалює у каміні. Для міцної детективної історії сюжет слабенький, але для політичного скандалу матеріалу, можливо, достатньо. Тим більше, що скандал вибухнув у Німеччині ще рік тому, але зараз через нові викриття увійшов у нову фазу. Над колишньою зіркою німецьких соціал-демократів, яка ще нещодавно мала хороші шанси зробити кар'єру на федеральному рівні, знову збираються хмари.

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Фейковий фонд для добудови "Північного потоку-2"

Інтернет-портал політичного журналу Cicero, який минулого тижня дав поштовх новому витку публічної дискусії, порівнює прем'єр-міністерку східнонімецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануелу Швезіґ (Manuela Schwesig) з Аль Капоне. Подібно до знаменитого американського гангстера, який формально був притягнутий до відповідальності зовсім не за свої криваві злочини, а за несплату податків, її уряд, пояснює видання, може врешті-решт впасти через особливості німецького податкового законодавства, а зовсім не через ту серйозну політичну помилку, у якій її звинувачують.

Серпень 2021 року. Швезіґ приймає свого партійного покровителя, ексканцлера ФРН Шредера Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Під помилкою мається на увазі створення в січні 2021 року регіонального фонду під назвою "Захист клімату та екології" ("Klima-und Umweltschutz MV"), якому "Газпром" надав 20 мільйонів євро. Насправді мета фонду - саме його податкову декларацію спалили в каміні - полягала в тому, щоб допомогти російській держкомпанії завершити в обхід санкцій США будівництво "Північного потоку-2". Цей газопровід, як і "Північний потік", закінчується на території Мекленбурга-Передньої Померанії, що зумовило багаторічні тісні зв'язки з Росією регіональної політичної влади, насамперед місцевих соціал-демократів.

Вдавшись до всіляких хитрощів при створенні фонду, Мануела Швезіґ "сприяла таким чином здійсненню агресивних планів Володимира Путіна", вважає Cicero. Такої думки про фейковий фонд давно вже дотримуються й багато інших німецьких ЗМІ. Проте навесні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем'єр-міністерці, незважаючи на шквал критики, все ж таки вдалося утриматися при владі. У тому числі тому, що за півроку до цього, восени 2021 року, вона тріумфально виграла регіональні вибори, після яких сформувала коаліцію з Лівою партією.

Фонд "Захист клімату та екології" очолює соціал-демократ Ервін Зеллерінґ, попередник Швезіґ на посаді земельного прем'єр-міністра Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

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У земельному уряді знали про знищення документа

І ось тепер спливла історія зі спаленою податковою декларацією. Тут дивно насамперед те, чому фінінспекторка взагалі пішла на такий посадовий злочин. Нібито тому, що випадково виявивши у себе цей документ, запанікувала. У свою чергу, опозиційні партії в регіональному парламенті (ландтазі) переконані, що це стало результатом політичного тиску на податкові органи, і вимагають розслідування. Воно буде: вже призначено спеціальні засідання двох парламентських комітетів - правового та фінансового.

Вкрай дивною виглядає також поведінка міністерки юстиції Мекленбурга-Передньої Померанії Жаклін Бернгардт (Jacqueline Bernhardt) від Лівої партії. Вона, як з'ясувала тепер газета Handelsblatt, ще у травні торік дізналася про спалену декларацію, але наполегливо про це мовчала, поки всі шукали зниклий документ. Тож під ударом тепер і ця політична фігура.

Однак у новій публікації від 26 лютого Cicero під заголовком "Чи прийняв уряд Швезіґ російський хабар?" фокусує увагу громадськості на податковій долі тих 20 мільйонів євро, які фонд отримав від "Газпрому".

Парламент (ландтаг) Мекленбурга-Передньої Померанії засідає у Шверинському палаці Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Співрозмовник видання, юрист і колишній депутат Бундестагу від консервативної партії ХДС Карл-Ґеорґ Вельманн (Karl-Georg Wellmann) зазначає, що подібні дарування, згідно з німецькими законами, оподатковуються у 50 відсотків. Мануела Швезіґ, котра розбирається у податковому праві, не могла цього не знати. Отже, їй від самого початку було зрозуміло, що 10 мільйонів євро з подарованого фонду суми у вигляді податку мають надійти в земельну скарбницю, а отже і в розпорядження її уряду. Причому в рік виборів.

"Це означає, що замість того, щоб безпосередньо отримати гроші від "Газпрому", що було б протиправно, було обрано нібито більш елегантний шлях через податок на дарування", - доходить висновку Карл-Ґеорґ Вельманн. І закликає: "Тепер прокуратура має перевірити, чи йдеться про російський хабар".

Схожу вимогу висунув і його однопартієць, керівник справами фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei). На його думку, "настав час для незалежного розслідування незбагненних подій, пов'язаних із кремлівським болотом у Мекленбурзі-Передній Померанії". Зі сторінок бульварної газети Bild політик закликав цю федеральну землю "залучити сторонніх слідчих, щоб скористатися всіма правовими можливостями".

Тож навіть якщо сам "Північний потік-2" мертвий - розслідування пов'язаних із його спорудженням подій та можливих правопорушень далеко ще не завершене. І воно цілком може спричинити ті чи інші політичні відставки.