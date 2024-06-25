Зеленський обговорив з главою Бундесрату ФРН вступ до ЄС

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Києві Мануела Швезіґ висловила підтримку вступу України до ЄС.

Прем'єр-міністерка землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель), висловила підтримку вступу України до Європейського Союзу. Про це вона сказала у понеділок, 24 червня, під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленський в Києві.

"Це важливий день для України, але також і для Європейського Союзу. Землі (Німеччини - Ред.) підтримують цей вступ", - цитує Швезіґ агенція dpa.

Під час годинної зустрічі також йшлося про економіку, регіональне партнерство та військову підтримку України. Швезіґ зауважила, що українські збройні сили потребують подальшої підтримки, зокрема, постачання систем протиповітряної оборони. Тому обіцяна Німеччиною додаткова система Patriot, яка зараз розташована в Мекленбурзі-Передній Померанії, має бути доставлена найближчим часом, додала вона. "Зараз важливо, щоб вона прибула в Україну для захисту населення від російських атак", - зазначила Швезіґ.

Крім того, глава Бундесрату анонсувала проведення восени німецько-української економічної конференції в Мекленбурзі-Передній Померанії. Основна увага під час заходу, за її словами, буде приділена співпраці з партнерською Чернігівською областю.

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Зеленський подякував Німеччині за порятунок тисяч життів

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Швезіґ розповів їй про ситуацію на полі бою та першочергові потреби України. "Цінуємо ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Постачання додаткових систем ППО потрібне нашій країні якомога швидше. Дякую Німеччині за порятунок тисяч життів, підтримку України та наших людей!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, Швезіґ прибула у Київ у понеділок, 24 червня, і вже зустрілася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, спікером парламенту Русланом Стефанчуком та мером Києва Віталієм Кличком. Таким чином Швезіґ стала першою главою верхньої палати парламенту ФРН, яка відвідала Україну.

Швезіґ очолила Бундесрат 1 листопада 2023 року терміном на 12 місяців. Глава Бундесрату - четверта за значимістю державна посада Німеччини після федерального президента, голови Бундестагу та федерального канцлера.

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