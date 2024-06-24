Швезіґ: Ідея висилати українців з ФРН - чистий популізм

Перебуваючи з візитом у Києві, голова Бундесрату розкритикувала ідею одного з керівників ХСС Александера Добріндта. Також політикиня заявила, що Україна має перемогти у війні та знову об'єднати свої землі.

Прем'єр-міністерка землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель), вважає "чистим популізмом" пропозицію одного з керівників баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Александера Добріндта (Alexander Dobrindt) видворяти безробітних українських біженців "в безпечні райони Західної України".

"Це справді чистий популізм коштом матерів, які втекли від російського вторгнення зі своїми маленькими дітьми", - сказала вона у понеділок, 24 червня, під час візиту до Києва, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

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Швезіґ переконана, що спершу біженцям від війни з України важливо адаптуватися у Німеччині. "Звичайно, мета полягає також в тому, щоб українські біженці були працевлаштовані, але ми не повинні за рахунок біженців, використовуючи подібні гасла, наслідувати те, що весь час пропагують АдН ("Альтернатива для Німеччини") та ССВ ("Союз Сари Ваґенкнехт"). Важливо дати людям захист", - зауважила політикиня.

Для адаптації біженців, продовжила Швезіґ, Німеччині потрібна відповідна інфраструктура, зокрема, вона нагадала на важливості забезпечення українських сімей з дітьми місцями у дитячих садочках.

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Швезіґ: Україна має перемогти у цій війні

Швезіґ під чач візиту до Києва наголосила, що "Україна має перемогти у цій війні". За її словами, "не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії".

Відповідаючи на питання DW, як має виглядати поразка РФ, політикиня зазначила, що "Путін повинен припинити цю війну та невимовні страждання, яких зазнають українці, і повністю піти з України". Також вона пригадала, що була дуже зворушена нещодавньою промовою президента України Володимира Зеленського в німецькому Бундестазі, адже "він ще раз нагадав, що ми також не хотіли розділеної Німеччини".

"Насамперед ми, східні німці, прагнули возз'єднання. Нам би не сподобалося, якби нам сказали, що одна частина може бути частиною Німеччини, а інша має залишитися російською зоною. І Україна теж цього не хоче. Вона хоче жити об'єднаною, у мирі, свободі та демократії - так само, як ми живемо в Німеччині. Не більше, але й не менше", - додала вона.

Мануела Швезіґ прибула до Києва у понеділок для переговорів з політичним керівництвом України. Цей візит, за її словам, "є знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною".

Голова Бундесрату - четверта за значимістю державна посада Німеччини після федерального президента, голови Бундестагу та федерального канцлера.