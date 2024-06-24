МЗС ФРН проти ідеї видворяти безробітних українців

МЗС Німеччини відкинуло пропозицію одного з керівників ХСС Александера Добріндта видворяти безробітних українських біженців "в безпечні райони Західної України". Як зазначили в МЗС, в Україні зараз немає безпечних місць.

Міністерство закордонних справ Німеччини відкинуло пропозицію одного з керівників баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Александера Добріндта (Alexander Dobrindt) видворяти безробітних українських біженців "в безпечні райони Західної України".

Росія атакує цілі як на Сході, так і на Заході України, заявив у понеділок, 24 червня, у Берліні речник МЗС Німеччини. За його словами, Москва веде агресивну війну проти всієї України, порушуючи міжнародне право. "Тому я не знаю, де зараз має бути безпечне місце в Україні", - цитує речника МЗС Німеччини агенція AFP.

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Нагадаємо, минулими вихідними Добріндт закликав відправляти біженців з України на батьківщину, якщо вони не влаштуються на роботу в Німеччині. За його словами, "нині, за понад два роки від початку війни, має діяти принцип: працевлаштування в Німеччині або повернення в безпечні райони Західної України". Його заява викликала гостру критику з боку коаліційних політсил - соціал-демократів, вільних демократів і зелених.

Раніше прем'єр-міністри федеральних земель, якими керують представники опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчий секретар фракції ХДС у бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei), а також генеральний секретар Вільної демократичної партії (ВДП) Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai) закликали скасувати або зменшити соціальні виплати щонайменше українським чоловікам призовного віку.