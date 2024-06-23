Баварського політика критикують за позицію до українців

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскія Ескен (Saskia Esken) розкритикувала пропозицію одного з керівників баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Александера Добріндта (Alexander Dobrindt) видворяти безробітних українських біженців на батьківщину. Відповідну заяву Ескен зробила в інтерв'ю баварській газеті Augsburger Allgemeine, частина якого опублікована в неділю, 23 червня.

"Завдання політики полягає не в тому, щоб висувати вимоги й перекладати їх на плечі українських біженців, а в тому, щоб забезпечити функціонування соціальної інфраструктури для всіх людей, які хочуть безпечно жити в нашій країні", - заявила політикиня. Основною причиною, чому українці не мають роботи, є нестача місць у дитячих садках та групах продовженого дня в школах, вважає соціал-демократка. "Я переконана, що ХСС в Баварії може ще більше допомогти в цьому питанні", - додала співголова СДПН.

У Німеччині опинилося багато українок з малими дітьми

Так само політик СДПН з питань ринку праці Мартін Роземанн (Martin Rosemann) зазначив, що багато українських біженців, які шукають захисту в Німеччині від російської агресії, є матерями з дітьми. "Перешкодами для українських біженців, які починають трудове життя, є відсутність догляду за дітьми, брак мовних навичок і тривалий процес визнання професійної кваліфікації", - сказав він в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag (BamS) .

Раніше цього дня BamS опублікував інтерв'ю з головою земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александером Добріндтом (Alexander Dobrindt), який закликав у ньому відправляти біженців з України на батьківщину, якщо вони не влаштуються на роботу в Німеччині. "Нині, за понад два роки від початку війни, має діяти принцип: працевлаштування в Німеччині або повернення в безпечні райони Західної України", - сказав баварський політик.

Його заява викликала гостру критику з боку соціал-демократів і "Зелених".

Дискусія про соцвиплати для українців у Німеччині не вщухає вже давно

Раніше прем'єр-міністри федеральних земель, якими керують представники опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчий секретар фракції ХДС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei), а також генеральний секретар Вільної демократичної партії (ВДП) Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai) закликали скасувати соціальні виплати - так званий Bürgergeld - щонайменше українським чоловікам призовного віку.

Александер Добріндт Фото: dts Nachrichtenagentur/picture alliance

Александер Добріндт із ХСС піддав критиці подібні виплати. Він зазначав, що Bürgergeld для українських біженців, яку задумували спочатку як надання швидкої допомоги тим, хто приїхав до Німеччини, поступово перетворилася на гальмо. Біженці, які гарантовано отримують її, не прагнуть знайти роботу, стверджує політик.

Натомість представники уряду Німеччини наполягають, що скасування грошової допомоги Bürgergeld українським біженцям не планується.

У ФРН проживають понад мільйон українських біженців

За даними МВС ФРН, наразі в Німеччині проживають 1,17 мільйона біженців з України, з них - близько 260 тисяч чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість біженців з України становлять жінки та діти.

За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs), за які працівникам платяь не більше 400 євро на місяць.

А згідно з даними Федерального агентства зайнятості, на які нещодавно посилався портал t-online, 730 тисяч громадян України - особи працездатного віку від 15 до 65 років. Ще 387 тисяч осіб не можуть вийти на ринок праці, оскільки відбувають навчання, курс інтеграції або не можуть працювати за станом здоров'я. Крім того, станом на травень 2024 року 198 тисяч українців були зареєстровані як шукачі роботи.