У Німеччині закликають урізати допомогу українським біженцям

Заклики скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців у Німеччині - так звані "гроші для громадян" (Bürgergeld) - лунають тепер і з боку політиків, що входять до урядової коаліції ФРН. Генеральний секретар Вільної демократичної партії (ВДП) Біжан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) вважає, що "новоприбулі біженці з України в майбутньому більше не повинні отримувати "гроші для громадян".

Як заявив Джир-Сарай в інтерв'ю таблоїду Bild, поширеному в понеділок, 17 червня, скасування стандартної допомоги по безробіттю для українських біженців має стати додатковим стимулом для людей шукати роботу. "Ми маємо брак робочої сили - приміром, у ресторанній сфері, на будівництві, у медичній сфері. Ми не повинні більше фінансувати безробіття за гроші платників податків", - цитує політика видання. На його думку, новоприбулі біженці від війни в Україні відтепер мають підпадати під норми закону про допомогу для шукачів притулку.

Соціал-демократи та Зелені відкидають вимоги скасувати виплати для українців

Натомість у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), яку представляє канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), заклики з боку партнерів по коаліції відкидають. Експерт з питань ринку праці фракції СДПН у Бундестазі Мартін Роземанн (Martin Rosemann) назвав "хибним" твердження про те, що допомога по безробіттю заважає працевлаштуванню українців. За його словами, якраз завдяки цій допомозі та роботі центрів зайнятості українські біженці отримують допомогу в доступі до ринку праці. Критика закликів скасувати чи урізати соцдопомогу українцям лунає і з лав Зелених, які разом з СДПН та ВДП формують урядову коаліцію в Німеччині.

Заклики скасувати виплати для українців з боку ХДС/ХСС

Раніше переглянути підходи до надання соціальної допомоги українським біженцям закликали в опозиційних Християнсько-демократичному та Християнсько-соціальному союзах (ХДС/ХСС). Зокрема міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen) з ХДС окремо звернув увагу на виплати для українських чоловіків призовного віку. "Говорити про надання максимальної підтримки Україні і водночас субсидувати військовозобов'язаних українців-дезертирів, - це важко поєднується", - зазначив політик, який зараз очолює конференцію міністрів внутрішніх справ усіх німецьких земель.

Він вважає "принциповою помилкою" рішення від самого початку інтегрувати українських утікачів від війни Росії до загальної німецької системи допомоги по безробіттю та іншої соціальної допомоги". За словами міністра, частка працевлаштованих українців "надзвичайно мала", у цьому він звинувачує соцдопомогу. До критики долучився і один із лідерів фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei). За його словами, які цитують видання медіагрупи Funke, "виплата грошей для громадян біженцям від війни створює абсолютно хибні стимули".

Питання надання допомоги українцям обговорять на конференції голів МВС земель Німеччини

19-21 червня у Потсдамі відбудеться чергова зустріч голів МВС німецьких земель. На конференції можуть порушити, зокрема, й питання допомоги українським біженцям. Із подібною ініціативою раніше виступив міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann) від ХСС. "Кілька десятків тисяч чоловіків, які підлягають обов'язковій військовій службі в Україні, отримують тут, у Німеччині, "гроші для громадян", - сказав він в інтерв'ю RND. - Німецьке населення ставиться до цього з усе меншим розумінням". У будь-якому випадку, продовжив Геррманн, "для нас неприйнятно докладати подальших зусиль для підтримки України в її захисті від Росії, які я вважаю правильними, і водночас винагороджувати кожного, хто ухиляється від обов'язкової військової служби".