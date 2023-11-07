Уряд і землі Німеччини домовилися щодо шукачів притулку

Після перемовин у Берліні уряд ФРН і федеральні землі домовилися щодо фінансування програм мігрантів. Також влада Німеччини планує пришвидшити процедури розгляду заявок на отримання статусу біженця.

Федеральний уряд і глави урядів федеральних земель Німеччини домовилися щодо низки питань, пов'язаних з міграцією та розміщенням біженців. Після тривалих перемовин сторони узгодили, зокрема, нові механізми фінансування допомоги біженцям. Так, передбачається, що федеральний уряд в майбутньому виділятиме 7500 євро на одного біженця, повідомив канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), пише AFP зранку у вівторок, 7 листопада.

Виплати біженцям

Федеральний і земельні уряди також домовилися про обмеження фінансових пільг для шукачів притулку. За словами Шольца, в майбутньому шукачі притулку отримуватимуть так звані аналогові виплати у тому ж розмірі, що й звичайна соціальна допомога, лише через три роки, а не через півтора року, як це було досі.

Читайте також: ФРН, Польща і Чехія спільно патрулюватимуть кордони через наплив біженців

А федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) написав у соцмережі X (колишній Twitter), що це може "призвести до економії на загальну суму в один мільярд євро".

Це "не лише скоротить навантаження на федеральні землі та муніципалітети", а й "зменшить привабливість німецької соціальної держави" для потенційних шукачів притулку, написав Лінднер.

Читайте також: Уряд ФРН вирішив урізати фінансування на потреби біженців - ЗМІ

Наплив шукачів притулку

Наразі в Німеччині спостерігається різке зростання числа заявок на надання притулку. За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), лише до вересня 2023 року в Німеччині зареєстрували 233 744 первинні заяви-прохання про надання притулку - значно більше, ніж за весь попередній рік, пише dpa.

Читайте також: Німеччина майже не надає притулок ухилянтам із Росії

Крім того, Німеччина прийняла понад мільйон біженців з України, які однак не зобов'язані просити про притулок.

Читайте також: Біженці у Німеччині. Хто скільки отримує і на що має право?

У середині травня федеральний уряд пообіцяв виділити один мільярд євро додатково на потреби федеральних земель для фінансування пов'язаних з напливом мігрантів видатків. Однак федеральні землі та місцева влада вже тривалий час наполягають на запровадженні так званої "дихальної системи", за якої виплати постійно залежатимуть від фактичної кількості біженців, нагадує агенція.

Значне пришвидшення розгляду справ для шукачів притулку

Крім того, на засіданні в Берліні сторони узгодили значне прискорення часу розгляду владою і судами справ щодо надання притулку в Німеччині. Так, перше рішення Федерального відомства з питань міграції та біженців, як правило, має надійти через пів року, судовий розгляд у першій інстанції також має завершитися через пів року.

Читайте також: Країни ЄС погодили реформу системи надання притулку

А для заявників з країн з низьким рівнем визнання (менш ніж п'ять відсотків) процедури мають бути ще швидшими - органам влади та судам надаватимуть лише три місяці на кожну справу. У першій половині 2023 року до таких країн належали Чорногорія, Алжир, Туніс, Албанія, Гана, Косово та Грузія. З цих країн лише невелика кількість заявників отримала притулок, статус біженця, додатковий захист або заборону на депортацію.

Читайте також: Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Загалом, за даними федерального уряду, торік середня тривалість розгляду справи про надання притулку до ухвалення офіційного рішення становила 7,6 місяця. Згідно з даними за перше півріччя 2022 року, ухвалення остаточного рішення після апеляцій і судових розглядів тривало в середньому 21,8 місяця, тобто майже два роки.

Подання заяви на надання притулку за межами ЄС

Водночас німецький уряд планує вивчити питання про те, чи можливо реалізовувати процедуру щодо надання притулку за межами ЄС, повідомляє dpa з посиланням на неназвані джерела серед учасників конференції. За даними агенції, йдеться про оцінку можливості у майбутньому визначати статус захисту біженців в третіх або транзитних країнах. Утім, така змога має надаватися лише в "виняткових випадках", а також не суперечити Женевській конвенції щодо біженців і Європейській конвенції з прав людини, наголошують учасники німецької урядової коаліції, йдеться в повідомленні dpa.