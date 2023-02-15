Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

У 2022 році Німеччина прийняла понад 1,2 мільйона мігрантів і біженців. Чимало муніципалітетів не можуть дати цьому раду, але уряд пообіцяв допомогти.

Коли мера Білефельда Піта Клаузена (Pit Clausen) запитують, як його місто дає раду напливу українських біженців, він не виглядає схвильованим. "Ситуація краща, ніж настрій", - відповідає політик. У місті, розташованому у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, мешкає 340 тисяч жителів, зокрема 4000 осіб, які втекли від війни з України. "Таке велике місто, як Білефельд, цілком може з цим впоратися", - переконаний Клаузен.

Більша частина біженців живуть у родичів і знайомих, тож відпала потреба у використанні спортзалів для їхнього розміщення. Майже всі діти пішли в дитсадки й школи. "У декого з'явилася робота, інші знову закохалися", - жартує мер. Утім, не у всіх муніципалітетах справи йдуть так само добре. "Почасти правда полягає в тому, що ситуація різна", - визнає Клаузен.

Не скрізь справи йдуть добре

Крім більш ніж мільйона українських біженців, 2022 року в Німеччину з інших країн прибуло приблизно 244 000 осіб, які шукають притулку. Переважно із Сирії, Афганістану, Туреччини та Іраку. Голова адміністрації району Мільтенберг (федеральна земля Баварія) з населенням близько 130 тисяч осіб Єнс Марко Шерф (Jens Marco Scherf) підрахував, що 2022 року йому довелося прийняти більше шукачів притулку, ніж під час кризи з біженцями 2015 року. За його словами, можливості системи вичерпані, він не може прийняти більше людей.

Біженці й мігранти прибувають до Німеччини з різних країн Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

Посилення контролю на кордонах, збільшення числа депортацій

З осені щотижня доводиться орендувати одне або два додаткових приміщення для розміщення біженців, повідомили в районній адміністрації Мільтенберга за запитом DW. Оскільки таких площ майже не залишилося, багато шукачів притулку змушені проживати в аварійному житлі. Шерф закликає федеральний і земельні уряди "обмежити імміграцію".

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Саме про це ЄС домовився на своєму останньому саміті. Контроль на кордонах має бути посилений, а тих, хто не має підстав для отримання притулку, необхідно депортувати. Біженців від війни в Україні це, певна річ, не стосується.

Система просто перевантажена

Прийом та інтеграція шукачів притулку - це значно більше, ніж просто надання житла. Ресурси виснажуються, і це позначається вже й на громадянах Німеччини. "Якщо біженцям більше не надається відповідне житло і належний догляд, то вчителі більше не можуть нормально працювати, бракує вихователів, спортзали недоступні для занять шкільним і клубним спортом - і це лише деякі приклади. Це означає, що система просто перевантажена", - констатують у районній адміністрації Ліндау в Баварії.

Місто Ліндау, що розташоване на березі Боденського озера, налічує близько 81 тисячі жителів і рекламує себе слоганом "Зовсім поруч із раєм". Ліндау - один із багатьох муніципалітетів, які вже кілька тижнів терміново вимагають від федерального уряду додаткової допомоги. Це питання обговорюватимуть 16 лютого на черговій конференції з питань біженців, на яку очільниця МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запросила представників федеральних земель і муніципалітетів.

Українські діти в одній із шкіл Берліна, березень 2022 року Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Мільярдна допомога з Берліна

"Ми не залишимо вас сам на сам з проблемою", - запевнив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), нагадавши, що уряд допомагає федеральним землям і муніципалітетам мільярдами євро для подолання проблем шукачів притулку. При цьому якихось конкретних обіцянок канцлер не дав і не дає.

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А міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner), зі свого боку, вказує, що деякі землі мають набагато кращі показники доходів, ніж федеральний уряд, і є "сильним партнером" у фінансовій системі країни. Одним із головних завдань майбутньої конференції він вважає розробку плану, "як зупинити нелегальну міграцію в Німеччину і зробити так, щоб ФРН перестала бути найкращим місцем для біженців у Європі".

Виграють ті, хто навчився на минулому досвіді

У Берліні також зазначають, що не всі муніципалітети перевантажені прийомом мігрантів. Але чому ситуація настільки відрізняється в різних місцях? "Муніципалітети, які 2015 року створили інфраструктуру для приймання потоків біженців, а потім не стали її повністю демонтувати, зараз перебувають у кращому стані", - пояснив DW професор міграційної політики в Університеті Гільдесгайму Ганнес Шамманн (Hannes Schammann).

Подекуди біженцям у Німеччині доводиться проживати в спортзалах Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance

З цим може погодитися мер Ганновера Беліт Онай (Belit Onay). "Після вторгнення Росії в Україну ми змогли протягом кількох днів створити можливості для приймання українських біженців у виставкових залах у Ганновері. Загалом ситуація складна, але наразі керована - завдяки постійному нарощуванню потенціалу та енергійній співпраці всередині адміністрації, - розповів Онай в інтерв'ю DW.

Більше приватного житла?

А ще є вільні місця в тих об'єктах нерухомості, які федеральний уряд надав восени 2022 року після першої конференції за участю федеральних земель і муніципалітетів щодо проблем біженців. Наразі зайнято близько двох третин із 4000 місць. Однак багато будівель потрібно спочатку підготувати, адже вони тривалий час були порожніми та в них, приміром, немає електрики та води.

Табір для біженців в німецькому місті Аахені Фото: Sabine Kinkartz/DW

Філіз Полат (Filiz Polat), представниця з міграційної політики партії "Союз 90/Зелені" у Бундестазі, виступила з пропозицією, що могла б полегшити ситуацію. В інтерв'ю Deutschlandfunk політикиня закликала зрівняти тих, хто просить притулку, та українських біженців у тому, що стосується житла.

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Шукачам притулку не дозволяється обирати місце проживання у ФРН, тоді як українці, які прибули до Німеччини після російського вторгнення, можуть проживати в родичів або знайомих. За словами Полат, близько 30 відсотків тих, хто домагається притулку в Німеччині, наприклад, особи, яких переслідують у Туреччині з політичних мотивів, мають родичів у ФРН.

Наскільки така пропозиція реально полегшить тягар? "Навряд чи, - вважають у Ліндау. - У муніципалітетів складнощі не тільки з житлом для біженців, а й з наданням підтримки людям". У Мільтенберзі вважають ініціативу депутатки в принципі такою, що "заслуговує на розгляд", але вимагають доказів наявності достатньої житлової площі. Не має бути так, що хтось із тих, хто сам живе в гуртожитку для біженців, захоче взяти до себе ще й родичів, додають в адміністрації Мільтенберга.

Швидша інтеграція для всіх

Мер Білефельда Піт Клаузен вважає правильним зрівняти умови для шукачів притулку та українських біженців не тільки в плані розміщення, а й у всіх питаннях. Що також охоплює впорядкування тривалих бюрократичних процедур в органах у справах іноземців. "Ми нерозумно чинимо, розділяючи біженців на класи. Необхідно повністю відкрити соціальні системи, системи освіти та всі можливості інтеграції для всіх", - наголошує Клаузен, на думку якого від цього виграють усі сторони.

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