Майже 40 відсотків біженців з України у ФРН хочуть лишитися

Більшість біженців з України відчувають себе в Німеччині бажаними гостями, 37 відсотків з них хотіли би залишитися, свідчить соціологічне опитування.

Більшість з понад мільйона українців, які через війну поїхали до Німеччини, відчувають себе там бажаними гостями. Близько 37 відсотків з них хотіли б оселитися там назавжди або на кілька років, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного за підтримки німецького уряду, пише у четвер, 15 грудня, агентство Reuters.

Ще 34 відсотки біженців з України в Німеччині планують залишитися до кінця війни, водночас 27 відсотків ще не визначилися. Близько двох відсотків українців хочуть виїхати протягом року.

В опитуванні взяли участь понад 11 тисяч українських біженців, 80 відсотків з яких - жінки. 17 відсотків респондентів працездатного віку виявилися вже працевлаштованими.

Українці потребують більшої підтримки в асиміляції

Водночас, як свідчить опитування, українці у ФРН значно менше задоволені життям, ніж німці. Серед висловлених ними запитів - потреба в більшій підтримці, особливо у вивченні німецької мови, пошуку роботи, отриманні медичної допомоги та пошуку житла.

Із початком повномасштабної війни РФ проти України Німеччина прийняла більше українців, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, за винятком Польщі. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) обіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

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