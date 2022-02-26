Як українським біженцям знайти житло у Німеччині

Щодня до Німеччини прибувають тисячі українців, які шукають захисту від війни. Крім соціальної допомоги біженцям, що становить, наприклад, для матері з двома дітьми близько 930 євро на місяць, передбачене й забезпечення житлом. Водночас, щоб розуміти, що чекає на біженців з України у Німеччині, треба зважити: у Німеччині гострий дефіцит житла.

Де селять українських біженців?

У Німеччині немає єдиних мінімальних стандартів щодо житлової площі, яку виділяють біженцям. Чимало великих міст, таких як Берлін або Мюнхен, вже не мають місць у притулках для біженців і вільних соціальних квартир, тому вимушені приймати біженців, скажімо, на розкладачках у спортзалах шкіл. "Це не може бути надовго. Тому людей перерозподіляють по всій Німеччині, туди, де є вільні місця у притулках", - каже Андреа Котен (Andrea Kothen) з громадської організації ProAsyl, яка опікується захистом інтересів біженців.

Водночас, умови у притулках і гуртожитках дуже різняться. "Якщо пощастить, можна потрапити у притулки, в яких селять по кілька родин в умовах, подібних до комунальних квартир на кілька сімей. Якщо не пощастить, то опинишся у гуртожитку, в якому один спільний туалет на 20 осіб", - зазначає Котен. Біженець, який по прибутті до Німеччини не має, куди поселитися, може бути розподілений у будь-яку федеральну землю, у нього немає можливості відмовитися від наданого житла і шукати інше.

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Прийняли місцеві - маєш свободу вибору

До 22 травня українці з біометричними паспортами можуть перебувати у Німеччині в рамках безвізового режиму. Коли спливуть 90 днів з моменту нападу Росії на Україну, можна буде подати заяву на захист відповідно до §24 Закону про правовий статус іноземних громадян, щоб надалі легально перебувати у Німеччині. Таким чином, до 22 травня українці можуть знімати житло або мешкати у друзів чи знайомих, де їм заманеться. Після цієї дати біженцям може бути заборонено змінювати місце проживання.

Пропозицій тимчасового житла від готових допомогти німців доволі багато, зокрема, на найбільшій платформі для пошуку житла Unterkunft-Ukraine. Важливо розуміти, що більшість пропозицій - короткострокові. Люди надають кімнату у себе вдома, але зазвичай важко розраховувати, що люди, хоч і дуже чуйні, прийматимуть у себе вдома біженців - тим більше не знаючи мови - довше ніж місяць-півтора. А за цей час треба знайти довгострокове житло, в іншому разі - гуртожиток.

600 євро субсидії на сім'ю. Але не скрізь

Чимало громад у Німеччині надають біженцям, крім соцдопомоги, ще й гроші на оренду житла як альтернативу гуртожиткам для біженців. "Наприклад, такі міста як Кельн, Леверкузен або Мюнстер вже відомі тим, що без проблем дають субсидії на оренду замість того, щоб набивати біженцями гуртожитки і притулки, створюючи таким чином своєрідні гетто", - каже у розмові з DW Ульріх Фойґт (Ulrich Voigt) з ініціативи підтримки біженців GGUA. Натомість чимало інших громад зазвичай не надавали субсидій, свідомо забезпечуючи лише мінімумом у декілька квадратних метрів у гуртожитку.

"Це - політика. Нерідко влада на місцях вважає, що умови для біженців мають бути спартанськими, щоби притулок у Німеччині не був аж надто привабливим", - каже Фойгт. Він, утім, сподівається, що нинішня хвиля солідарності у Німеччині змусить громади бути більш відкритими у питанні субсидій на житло. Андреа Котен з ProAsyl вважає, що через велику хвилю біженців з України у багатьох громад просто не буде місць у гуртожитках і вони будуть змушені надавати субсидії, щоби хоч якось забезпечувати біженців житлом. "Розмір субсидій залежить від рівня цін на ринку житла і суттєво варіює, залежно від регіону. Однак через дефіцит житла на ринку фактичні ціни на добре облаштоване житло на сайтах оренди часто вищі, ніж ліміти субсидій", - констатує Котен.

Підготовка до напливу біженців у Мюнхені: спальні місця у спортзалі

Наприклад, у невеличких райцентрах поблизу Бонна ліміт субсидії на квартиру у 80 квадратних метрів для сім'ї з трьох біженців становить близько 600 євро - без комунальних послуг, які покриваються соціальними відомствами окремо. Натомість у віддалених "провінційних" районах - близько 450 євро.

Проблема однак у тім, що фактичні ціни часто вищі за ці показники, особливо у великих містах. "А біженцям кров з носа треба знайти квартиру, яка вписується у ці цінові рамки. Інакше нічого не буде - соціальні служби не оплачуватимуть квартиру, дорожчу за ці ліміти, навіть якщо родина біженців буде готова доплачувати за квартиру коштами, отриманими як соціальну допомогу", - пояснює Андреа Котен.

Річ у тім, що соціальна допомога - 367 євро на дорослого і трохи менше 300 на дитину - розрахована до цента з огляду на потреби у харчуванні і одягу, а також побутові витрати. Не передбачено, щоб ці кошти витрачалися на житло. Виходить замкнене коло: біженці не можуть доплачувати за житло з соціальної допомоги, але не можуть і доплачувати і з власних заощаджень чи за рахунок допомоги від третіх осіб. Адже якщо у них є заощадження або інші джерела доходу, крім соціальної допомоги, тоді вважається, що соціальна допомога їм непотрібна і її можуть скасувати.

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Шукайте через друзів, знайомих і знайомих знайомих

Таким чином, часто єдиним шансом знайти доступне житло є пошук через знайомства людей, які готові здавати житло не суто з комерційною метою, але й з бажання допомогти іншим. На практиці доступне житло, яке трапляється на сайтах нерухомості, подекуди виявляється абсолютно "вбитим". Господарі такого житла не вкладаються у ремонт, розраховуючи що отримувачі субсидій і так погодяться на все, бо не мають вибору за прийнятними для соціальних служб цінами.

Якщо ж у пошуку доступного житла ви будете готові в'їхати і вчотирьох у крихітну квартирку на 40 квадратних метрів, не дивуйтеся, якщо господарі житла відмовляться вам її здавати - у Німеччині є свої усталені уявлення, скільки потрібно місця для проживання в умовах, які можуть вважатися "пристойними". Німці нерідко очікують, що людям потрібно більше особистого простору, ніж це прийнято в Україні. Наприклад, в окрузі Рейн-Зіґ на заході Німеччини нормативний розрахунок соціального житла на трьох осіб становить 80 квадратних метрів. Це максимальна площа житла, яку для трьох осіб покривають соціальні служби. Квартира може бути й меншою, але не набагато. "Надто компактне проживання може бути розцінене соціальними службами як неприйнятне за рівнем комфорту і не буде схвалене для отримання субсидії. Хоча з огляду на наплив біженців, можливо, відомства подекуди будуть гнучкішими", - сподівається Андреа Котен.

Обережно: як не застрягнути без квартири

Поки ви шукатимете квартиру, будучи у друзів чи знайомих, зважте на один важливий момент. Не реєструйтеся у громаді вашого перебування для отримання соціальної допомоги, радять експерти, якщо розраховуєте у майбутньому знайти довгострокове окреме житло для себе, на яке би платили субсидію, у сусідній громаді або в іншому регіоні. Адже громада, в якій ви вже зареєстровані і отримували соціальну допомогу, формально стає вашим "місцем приписки" і отримання соціальних виплат і субсидій для біженців в іншій громаді буде сильно ускладнене.

"Причиною цього є приписи, покликані уникнути зловживань, коли поодинокі "умільці" отримують соціальну допомогу по кілька разів, реєструючись у різних громадах", - пояснює Ульріх Фоґт. За його словами, знайшовши квартиру в іншій громаді, треба пересвідчитись, що інша громада не відмовить у реєстрації і соцвиплатах. Для цього треба переконати співробіників соціальних служб, що ви не шахрай і більше ніде отримувати соцдопомогу не будете, каже Фоґт.

Остаточно, зауважує експерт, можливість перебратися у статусі біженця на інше місце проживання втрачається тоді, коли прохач притулку звертається до відомства у справах іноземців з клопотанням про тимчасовий захист відповідно до §24. "Закон дає відомствам повноваження одночасно з видачею дозволів на проживання у Німеччині в рамках захисту, передбаченого §24, обмежувати свободу пересування біженців, які отримують соціальні виплати", - пояснює Фоґт. З іншого боку, каже експерт, отримання захисту за цим параграфом автоматично дає українцям право на роботу у Німеччині. Якщо знайти роботу і не отримувати соціальні виплати, обмежень у виборі місця проживання немає.

Місяць-півтора на пошук житла

Підсумовуючи, можна сказати, що на вільний пошук житла в українських біженців, які наразі тимчасово мешкають у приватних оселях небайдужих людей, є час - максимум - до 22 травня на пошук доступного житла, на яке можна отримати субсидію. Однак на практиці час є скоріше лише до кінця квітня. Адже, як засвідчує практика, на яку посилаються і опитані експерти, соціальні служби муніципалітетів отримали приписи не виплачувати біженцям соціальну допомогу за квітень, якщо вони не підтвердять факт подання заявки на отримання захисту за §24.

Субсидія на "комуналку" для тих, хто дав дах над головою

І наостанок: якщо вам пощастило і друзі та небайдужі люди, які безкоштовно поселили вас у себе, готові терпіти ваше товариство протягом тривалого періоду, ви можете клопотати у соціальному відомстві громади, де ви зареєстровані як біженець, про надання субсидії на оплату комунальних послуг. У такому разі господар житла приблизно розраховує додаткові витрати на вивіз сміття, електроенергію чи газ через проживання біженців у помешканні і надає вам відповідний розрахунок у довільній формі. З цим розрахунком ви можете спробувати отримати компенсацію частини плати за комунальні послуги, аби покрити частину витрат людей, які вас прийняли. З огляду на дорожнечу газу і світла, ті, хто допомагає вам житлом, можуть бути цілком не проти такої субсидії.

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