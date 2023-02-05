Біженці в Німеччині: глава МВС ФРН скликає екстрену зустріч

Багато громад у Німеччині вичерпали свої можливості приймати біженців і просять вирішити проблему.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) має намір скликати нову зустріч на вищому рівні після заклику низки громад про допомогу щодо біженців. У неділю, 5 лютого, вона заявила, що негайно запросить усі сторони - урядовців, представників земель і громад - на нову зустріч у федеральному міністерстві внутрішніх справ. Метою має бути якнайшвидше зменшення навантаження на муніципалітети.

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Фезер нагадала, що протягом 2022 року уряд ФРН виділив федеральним землям 3,25 мільярда євро, цього року ця сума уже становить 2,7 мільярда. Фезер закликає землі передати ці кошти безпосередньо громадам для вирішення нагальних питань, пов'язаних з біженцями. За її словами, на додаток до фінансової допомоги в короткостроковій перспективі необхідно також забезпечити більше житла, про що уже ведуться переговори з федеральним міністерством будівництва.

Фезер також хоче тиснути на ЄС для кращого розподілу біженців. Вона планує переговори з Іспанією та Францією, які мають можливість прийняти українських біженців.

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Раніше федеральні землі і муніципалітети, а також ХДС/ХСС і "зелені" закликали федеральну міністерку внутрішніх справ до пріоритетного розгляду питання біженців, адже багато громад вичерпують свої можливості приймати їх.

За останніми даними, протягом 2022 року Німеччина прийняла понад мільйон людей з України, яким у країні наданий тимчасовий захист. Крім того, за цей рік у ФРН зареєстровано 218 тисяч заяв про надання притулку.