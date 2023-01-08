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Біля центру прийому біженців з України у Берліні у березні 2022 року
Біля центру прийому біженців з України у Берліні у березні 2022 рокуФото: Jens Schicke/IMAGO
КонфліктиНімеччина

ООН: РФ спричинила найбільшу хвилю біженців за 80 років

Олександр Куницький
17 хв. тому

З України виїхали понад 7,9 мільйона людей, ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами, повідомили в ООН. Загальна кількість біженців становить понад третину населення країни.

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Повномасштабна війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. Про це заявила у неділю, 8 січня, представниця Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) у Німеччині Катаріна Лумпп (Katharina Lumpp).

За її словами, понад 7,9 мільйона людей вимушені були тікати з України, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами. При цьому загальна кількість біженців у майже 14 мільйонів становить понад третину населення країни, що має близько 41 мільйон населення.

ООН: ФРН - надійний гуманітарний донор

Водночас Лумпп високо оцінила Німеччину в її зусиллях щодо захисту біженців. "Німеччина є важливою країною для захисту біженців, надійним гуманітарним донором у гострих надзвичайних ситуаціях та затяжних кризах, а також великою країною, яка приймає біженців", - заявила вона.

Читайте також: Можливості ФРН приймати біженців з України - на межі

У 2022 році, за словами Лумпп, Німеччина перерахувала в фонд УВКБ ООН понад 507 мільйонів євро, що є другим за розміром внеском після США. Завдяки цій допомозі УВКБ ООН може підтримувати біженців у всьому світі "багатьма способами: житлом, наданням найнеобхіднішого, доступом до освіти та медичної допомоги", додала вона.

Підтримка ФРН знадобиться і у 2023 році, який знову стане "роком великих викликів", наголосила Лумпп. За її словами, збройні конфлікти та порушення прав людини й надалі змушуватимуть людей полишати свої домівки.

Українські біженці не хочуть повертатися з ФРН в Україну?

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