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Українські біженці на кордоні з Польщею
Українські біженці на кордоні з Польщею в березніФото: Markus Schreiber/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Німеччина прийняла у 9 разів більше українців, ніж Франція

Олександра Іванова
2 год. тому

Лише німецька федеративна земля Баварія прийняла більше українців, ніж сусідня з країною Франція, пише Bild am Sonntag.

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Біженці з України дуже нерівномірно розподілені в країнах Європейського Союзу, пише німецьке щотижневе видання Bild am Sonntag у статті від 26 листопада.

За даними міністерства внутрішніх справ, у Німеччині перебувають понад мільйон українських біженців. "Це майже у дев'ять разів більше, ніж у Франції", - констатує видання. За його підрахунками, лише німецька федеративна земля Баварія прийняла більше українців, ніж сусідня держава-член ЄС.

Іншою країною, куди через розв'язану Росією війну виїхало багато українців, стала Польща. "Величезну кількість" українських біженців також прийняла з огляду на її розміри Чехія.

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Євросоюз готується до можливої ​​нової хвилі біженців узимку

Раніше глава фракції Європейської народної партії у Європейському парламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав країни ЄС виявляти більше солідарності щодо прийому біженців з України. "Якщо зараз протягом зими через російські бомбардування та напади ще більше українців будуть змушені рятуватися втечею, Західній Європі потрібно буде більшою мірою виявити відповідальність", - заявив він, додавши, що "цей виклик повинні будуть прийняти однаково всі країни-члени ЄС".

У свою чергу єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон зауважила в бесіді з Bild am Sonntag, що біженці з України переважно вирушали туди, де мають друзів або родичів, а також нагадала, що українці мають рівний доступ до систем соціального забезпечення по всьому Євросоюзу. 

"За узгодженням з країнами-членами ЄС зараз ми посилюємо роботу з підготовки до можливого прийому нових біженців узимку", - повідомила вона. За її оцінкою, в Євросоюзі немає проблем із солідарністю щодо прийому українських біженців. "Держави-члени ЄС, які ще мають можливості, цілком очевидно посилюють свою роботу, щоби допомогти країнам-членам, які вже досягли межі своїх можливостей", - сказала єврокомісарка.

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