Німеччина прийняла у 9 разів більше українців, ніж Франція

Євросоюз готується до можливої нової хвилі біженців узимку
Раніше глава фракції Європейської народної партії у Європейському парламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав країни ЄС виявляти більше солідарності щодо прийому біженців з України. "Якщо зараз протягом зими через російські бомбардування та напади ще більше українців будуть змушені рятуватися втечею, Західній Європі потрібно буде більшою мірою виявити відповідальність", - заявив він, додавши, що "цей виклик повинні будуть прийняти однаково всі країни-члени ЄС".
У свою чергу єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон зауважила в бесіді з Bild am Sonntag, що біженці з України переважно вирушали туди, де мають друзів або родичів, а також нагадала, що українці мають рівний доступ до систем соціального забезпечення по всьому Євросоюзу.
"За узгодженням з країнами-членами ЄС зараз ми посилюємо роботу з підготовки до можливого прийому нових біженців узимку", - повідомила вона. За її оцінкою, в Євросоюзі немає проблем із солідарністю щодо прийому українських біженців. "Держави-члени ЄС, які ще мають можливості, цілком очевидно посилюють свою роботу, щоби допомогти країнам-членам, які вже досягли межі своїх можливостей", - сказала єврокомісарка.