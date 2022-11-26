Заступниця глави ЄК: Біженці з України поїдуть не одразу

Німеччина та інші країни, які прийняли українських біженців, мають бути готовими до того, що ті зможуть повернутися додому далеко не одразу після закінчення війни. Таку думку висловила заступниця президентки Європейської Комісії (ЄК) Дубровка Шуїця в інтерв'ю групі видань Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому в суботу, 26 листопада.

"Думаю, ми маємо бути до цього готові. Центральна проблема в тому, що ці сім'ї думають, що вирушать додому в перший же день після закінчення війни. Але тоді вони ще не поїдуть додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, робочі місця втрачені. Я маю сказати це відкрито, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії", - сказала вона.

Заступниця глави ЄК визнала, що країни, які прийняли біженців, зіткнулися з певними незручностями: "Так, наші стандарти погіршилися, якщо ми говоримо про кількість дітей у дитсадкових групах та школах. Зараз у класі не 15 чи 20 дітей, а 35. Як колишня вчителька я знаю, що це проблема". Водночас вона наголосила, що європейцям, попри складнощі, важливо демонструвати солідарність з тими, кому вони допомагають: "Нам необхідно краще висловлювати солідарність, інакше люди будуть егоїстичними і захочуть повернути свої стандарти. Але є стандарти, які не можна відновити, доки закінчиться війна".

На її думку, з наближенням зими і продовженням російських атак кількість біженців з України збільшиться. За даними Організації Об'єднаних Націй, Україну після початку повномасштабної російської агресії залишили близько 14 мільйонів людей. Станом на кінець жовтня у Німеччині зареєстровані понад мільйон українських біженців.

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