У Радбезі ООН різко засудили ракетні удари РФ по Україні

У Раді Безпеки ООН засудили російську атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. "Ганебна ескалація", "терор на тлі поразок" - так західні країни охарактеризували ракетні удари РФ.

Росія має негайно припинити обстріли об'єктів цивільної інфраструктури України, заявила на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 23 листопада, заступниця генерального секретаря організації Розмарі Ді Карло.

"Напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, як і атаки на військові об'єкти, якщо це може завдати шкоди цивільному населенню... ООН рішуче засуджує ці напади і вимагає, щоб Росія негайно припинила подібні дії. За будь-які порушення законів має бути відповідальність", - попередила Ді Карло.

Російські ракетні удари знову викликають побоювання, що нинішня зима стане катастрофічною для мільйонів українців, яким загрожують кілька місяців "в умовах холодної погоди без опалення, електрики, води та інших основних комунальних послуг", наголосила вона.

США засудили "ганебну ескалацію" у війні

Цілеспрямовані ракетні удари, завдані по об'єктах критичної інфраструктури України, є "ганебною ескалацією в жорстокій і невиправданій війні", розв'язаній Росією проти сусідньої держави, заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Читайте також: Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму

За її словами, президент Росії Володимир Путін "намагається перетворити зимові холоди на зброю", щоб заподіяти українському народу ще більше страждань. Томас-Грінфілд назвала таку стратегію нелюдською, підкресливши, що Росія вдалася до неї після цілої серії поразок на полі бою. Постпред США закликала ООН рішуче і беззастережно засудити дії Москви.

Франція: Росія сіє терор на тлі своїх військових поразок

Масовані ракетні обстріли України - це терор на тлі нездатності російської армії домогтися успіхів на полі бою, вважає і постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.

"Мета Росії очевидна - сіяти терор на тлі своїх військових поразок. Продовження таких ударів неприпустиме", - наголосив де Рів'єр, запевнивши, що Франція продовжить підтримувати Україну.

Росія звинуватила Захід у "бездумному накачуванні України озброєннями"

Тим часом постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що ракети, які влучили в житлові будинки в Києві та Вишгороді 23 листопада - це "американські ракети ППО, які поставляють Києву". За версією Небензі, Україна нібито розміщує свої засоби протиповітряної оборони в житлових районах, і "в підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася". Одночасно представник Москви звинуватив країни Заходу в "бездумному накачуванні України озброєннями".

Зеленський: Світ не повинен бути заручником одного міжнародного терориста

Президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН по відеозв'язку. Він закликав світову спільноту засудити енергетичний терор і "дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН".

Крім того, Зеленський закликав надати Києву новітні системи ППО і ПРО, а також позбавити РФ права голосу в міжнародних організаціях. "Держава-терорист не повинна брати участь у будь-яких голосуваннях, що стосуються її агресії, її терору. Це глухий кут, коли той, хто розв'язав війну і несе відповідальність за терор, блокує будь-яку спробу Радбезу ООН виконати свій мандат", - підкреслив президент України.

Читайте також: Ракетними ударами РФ пошкоджено майже всі ТЕС та ГЕС України

За його словами, "потрібно вивести світ із цього глухого кута". "Це абсолютно можливо. Світ не повинен бути заручником одного міжнародного терориста", - переконаний президент.

Пізніше Зеленський додав у своєму Telegram-каналі, що "одне крісло в Радбезі ООН все ще окуповане". "Щось звідти намагалися сказати. Упевнений, російську брехню вже ніхто у світі не хоче чути. Реально це місце порожнє", - написав він.