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Знеструмлений КиївФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Залужний: Противник веде війну з мирними громадянами

Роман Губа
7 хв. тому

Під час ракетного обстрілу України 23 листопада росіяни випустили 67 крилатих ракет, з яких 51 ракету українські сили збили. Унаслідок атаки загинуло щонайменше 10 людей.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Facebook, що в середу, 23 листопада, Росія запустила по Україні 67 крилатих ракет повітряного та морського базування. За його словами, українські сили знищили 51 ракету та 5 дронів-камікадзе. 30 з цих ракет, як пише Залужний, було випущено по Києву - 20 з них було збито.

"Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Монастирський: Маємо три влучання в багатоповерхові будинки

Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, 23 листопада в Україні зафіксували три влучання в багатоповерхові будинки.

"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 осіб загинуло", - написав голова МВС.

За даними Монастирського, з 10 жовтня по 23 листопада Росія вчинила майже 600 ракетних атак по території України.

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На Київщині 35 постраждалих

Внаслідок ракетних ударів у Київській області постраждало 35 людей, повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram. 31 з них - у Вишгороді, одна людина в Чабанах та троє в Українці.

П'ятеро людей загинули.

"Щодо електрики. Енергетики подають електроенергію на правобережну Київщину. Вже заживлюють Лівобережжя. Світло буде. Працюємо", - написав голова Київської ОВА.



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Київ: загинула одна людина

У столиці від обстрілів постраждали 11 людей, написав у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко, троє - загинули.

"Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина", - написав Кличко у Telegram.

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