Наслідки обстрілів: проблеми з водою та електрикою

Унаслідок скоєних 23 листопада російських ракетних обстрілів, значна частина україських міст та областей залишилась без електрики та водопостачання. Немає світла також у Молдові.

Масований ракетний удар російських агресорів по критичній інфраструктурі України, скоєний у середу, 23 листопада, призвів до численних жертв та пошкоджень, а також паралізував електро- й водопостачання в багатьох українських регіонах та обласних центрах. Лише по Києву було випущено 31 крилату ракету, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "У нас декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частина міста знеструмлена, відсутнє водопостачання. Представники нашого комунального підприємства "Київводоканал" та "Київенерго" і теплоенерго працюють над тим, щоб відновити й водопостачання, і електропостачання", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ". "Я сподіваюся, що сьогодні ввечері буде вже електрику відновлено і відновлено водопостачання. (...) робимо все для того, щоб сьогодні ввечері вже відновити електропостачання та водопостачання", - додав Кличко, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Також за даними Кличка, станом на 17:00 внаслідок ракетних ударів у Києві три людини загинуло, а дев'ять постраждали. Загалом унаслідок нинішніх ракетних ударів російських агресорів по території України загинуло шестеро осіб, троє з них на Київщині, ще 36 осіб отримали поранення, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. "Наразі зафіксовано влучання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави… В Україні ми зафіксували загибель шістьох наших громадян і 36 отримали поранення", - сказав Клименко в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".

Мільйони українців без електрики

Крім Києва, про відключення енергопостачання повідомила влада багатьох регіонів. Зокрема, світла немає також у Київській області, про що повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Також внаслідок російських обстрілів знеструмлено Хмельницьку, Чернігівську, Кіровоградську, Одеську, Дніпропетровську області, пише "Інтерфакс-Україна".

Від ракетних ударів російських військ також зазнала пошкоджень електропідстанція у Львівській області, внаслідок чого 1,5 мільйона громадян залишилися без електроенергії, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Жителі Львівщини, на жаль, маємо два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Наразі 1,5 мільйона людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії”, - повідомив посадовець у Telegram.

Мер Львова Андрій Садовий також поінформував, що весь Львів залишився без електропостачання після російських ракетних ударів по Львівській області. В обласному центі немає води й тепла, а саме місто переходить на роботу дизель-генераторів.

У Харкові призупинено роботу метро та наземного міського електротранспорту. "Припинено рух Харківського метрополітену, а також наземного електротранспорту", - повідомили в Харківській міськраді, цитує "Інтерфакс-Україна".

Зупинка АЕС

Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську АЕС відключено від енергосистеми через ракетні обстріли енергооб'єктів російськими окупаційними силами. "Південноукраїнська АЕС - аварійна зупинка енергоблоків", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі. "Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла", - написав міський голова Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС Олександр Супрунюк на своїй Facebook-сторінці. Раніше цього дня в НЕК "Укренерго" підтвердили влучення ракетами у низку енергооб'єктів та аварійні відключення світла по всій Україні.

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Аварійні відключення у Молдові

Влада Молдови пішла на масові відключення електроенергії через пошкодження української енергосистеми, повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова Андрій Спину. "Сьогодні ми маємо повторення ситуації 15 листопада. Після пошкодження енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електрики", - написав молдовський посадовець у соцмережах.

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