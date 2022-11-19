Німців попередили про можливість локальних знеструмлень

Ризик нетривалих відключень на локальному рівні зросте у ФРН у січні, однак приводів для паніки немає, наголошують у Федеральному відомстві з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф.

Через напружену ситуацію у сфері енергопостачання найближчими місяцями Німеччина може зіткнутися з локальними відключеннями електроенергії. "Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", - заявив глава Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф (BBK) Ральф Тіслер (Ralph Tiesler) в інтерв'ю Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 19 листопада.

Він уточнив, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання. Їхньою причиною, за словами Тіслера, може бути не лише нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які будуть проводитися для забезпечення її безпеки та надійності постачання.

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Коли зросте ризик відключення електроенергії у Німеччині

Глава BBK додав, що ризик відключень зросте на початку 2023 року. Однак у його відомстві вважають, що це будуть короткострокові відключення - так звані "браунаути", - а не тривалі відключення на великій території, тобто "блекаути".

Водночас Тіслер зазначив, що не всюди місцева влада повною мірою підготовлена ​​до можливих перебоїв з енергопостачанням і має чіткі плани дій на цей випадок. "Однак це ще не привід для паніки, - зауважив він. - З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям вдалося".

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Рівень заповненості газосховищ у Німеччині

До 3 листопада, за даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe, газосховища Німеччини були заповнені в середньому на 99,19 відсотка.

Згідно з планом зберігання газу, підготовленим міністерством економіки Німеччини, для того, щоб газу в країні вистачило на весь холодний сезон, рівень заповненості сховищ до початку лютого не повинен бути нижчим за 40 відсотків.

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