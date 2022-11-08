Промислове зростання у ФРН уповільнилось, але не зупинилось

BASF та інші великі німецькі хімічні компанії не мають наміру закривати свої підприємства у ФРН та переносити виробництво за кордон. Незабаром навіть відкриється новий хімзавод.

Різке подорожчання природного газу і загалом енергії стало серйозною проблемою для промисловості Німеччини, але поки воно не зупинило зростання індустріального виробництва і не веде до широкомасштабного закриття підприємств. Це стосується навіть особливо енергоємної хімічної галузі, якій вистачає фінансових коштів для істотного підвищення зарплат усім своїм працівникам через високу інфляцію. Про це свідчать останні статистичні дані та корпоративні новини.

Обробна промисловість Німеччини впевнено зростає

Так, у вересні обсяги промислового виробництва в Німеччині були на 2,6 відсотка вищими, ніж у вересні 2021 року, і на 0,6 відсотка вищими, ніж місяцем раніше, у серпні. Про це повідомило 7 листопада Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis). Таким чином, німецька індустрія в перший місяць осені зростала в річному вираженні та збільшила оберти порівняно зі слабким попереднім місяцем, коли, до речі, ціни на газ саме досягли в Європі пікових значень.

Читайте також: Що чекає на Німеччину: деіндустріалізація чи зміна бізнес-моделі?

Більше того, якщо взяти тільки обробну промисловість без енергетики та будівельної галузі, то її обсяги виробництва зросли за рік навіть на 4,2 відсотка, зазначили в Destatis (усі дані зі знятим календарним фактором). Однак відомство окремо підрахувало і показники енергоємних індустріальних галузей. У них промислове виробництво впало за рік на 9,7 відсотка, а порівняно із серпнем знизилося на 0,9 відсотка.

Як бачимо, галузі, що споживають особливо багато газу та інших енергоносіїв, справді переживають серйозний десятивідсотковий спад. Але навіть він не зупинив нарощування сумарних обсягів виробництва в німецькій індустрії. Факт залишається фактом: у нинішню осінь вона увійшла на підйомі, тож розмови про загрозу деіндустріалізації Німеччини, іншими словами - про майбутнє масове закриття промислових підприємств, видаються щонайменше передчасними.

Це зовсім не означає, що німецька індустрія і загалом уся німецька економіка зможуть уникнути найближчими місяцями рецесії, на яку вказують дедалі більше найрізноманітніших індикаторів. Але ця рецесія "виявиться, найімовірніше, не настільки глибокою, як під час кризи через коронавірус, за умови, що раціонування газу так і залишиться малоймовірним завдяки добре заповненим сховищам газу та великим поточним поставкам газу", заявив головний економіст Commerzbank Йорґ Кремер (Jörg Krämer), коментуючи останні дані Destatis.

Премія у 3000 євро для працівників хімічної промисловості ФРН

Найбільш енергоємною галуззю німецької економіки, причому з великим відривом, і найбільшим споживачем саме газу є хімічна промисловість. Тому їй більше за інших передрікали останнім часом деіндустріалізацію. Однак фінансова ситуація в галузі виглядає не настільки складною, як могло здатися.

Читайте також: Не лише газ: від якої сировини та з яких країн залежить Німеччина

У будь-якому разі, об'єднання роботодавців, що представляє 1900 хімічних підприємств ФРН, у середині жовтня, у розпал енергетичної кризи, домовилося з профспілкою IG BCE про виплату всім 580 тисячам працівників галузі бонусу у розмірі 3000 євро. Ця премія, з якої, згідно з рішенням уряду, не доведеться платити податки і відрахування, покликана компенсувати працівникам матеріальні втрати від сплеску інфляції. Крім того, всім їм із січня 2023 року підвищать зарплати на 3,25 відсотка, а з січня 2024 року - ще на стільки ж.

Працівникам хімічної галузі компенсують сплеск інфляції премією у 3 тисячі євро Фото: Andreas Pohlmann/BASF

Для хімічних підприємств це означає істотне збільшення витрат на персонал, але вони йдуть на це, щоб в умовах дефіциту трудових ресурсів, що зростає у Німеччині, зберегти кваліфіковані кадри, без яких підтримання виробництва та його подальший розвиток не будуть можливі. Масово закривати свої німецькі заводи вони вочевидь намірів не мають.

Завод BASF у Людвігсгафені: економія і структурні зміни

Однак підприємствам доведеться скорочувати витрати. Так, флагман німецької та світової хімічної галузі BASF оголосив у жовтні про програму економії, що у найближчі два роки має забезпечити стабільне зниження витрат на його підприємствах у Німеччині та загалом у Європі щорічно на 500 мільйонів євро. Причина полягає не тільки у тому, що за перші три квартали 2022 року європейські заводи концерну витратили на купівлю газу на 2,2 мільярда євро більше, ніж в аналогічний період минулоріч, що природно призвело до зниження прибутку концерну.

"Європейський ринок хімічної продукції ось уже ціле десятиліття слабко зростає", - вказує глава BASF Мартін Брудермюллер (Martin Brudermüller). Тож нинішній стрибок цін на газ тільки прискорив структурні зміни, що назрівали рік за роком на підприємствах концерну, насамперед на його головному заводі в Людвігсгафені. Тут працюють 39 тисяч людей (зі 111 тисяч в усьому світі), і саме тут планується домогтися половини наміченої економії.

Читайте також: Енергокриза може призвести до деіндустріалізації Німеччини

Однак 4 листопада Мартін Брудермюллер в інтерв'ю радіостанції SWR укотре наголосив, що про жоден "відхід із Людвігсгафена" не може бути й мови: "Цей завод - колиска BASF, це наша гордість, наша столиця, і звичайно ми маємо намір забезпечити йому майбутнє". За 157 років існування фірми, нагадав її нинішній очільник, "нам неодноразово доводилося видозмінюватися і кілька разів змінювати сировину, а тому ми певні, що і цього разу впораємося з майбутньою трансформацією". Вона передбачає, зокрема, прискорений перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Адже газ потрібен BASF головним чином як паливо для виробництва електроенергії та пари і лише другорядно як вуглеводнева сировина.

Іншими словами, в Людвігсгафені можуть відмовитися від випуску тієї чи іншої продукції, яку більш вигідно буде виробляти в інших країнах, але не від індустріальних потужностей. Не випадково в оголошеній програмі економії наголошується, що можливе скорочення штату відбуватиметься в управлінському апараті, в сервісних і дослідницьких підрозділах, але не на виробництві. Причому скорочуватимуться тільки робочі місця, що звільняються, оскільки домовленість із профспілками виключає звільнення співробітників до кінця 2025 року.

Нова установка з виробництва ацетилену на головному заводі концерну BASF у Людвігсхафені Фото: Andreas Pohlmann/BASF

Одним словом, у гіганта BASF немає планів масштабного перенесення виробничих потужностей з Німеччини за кордон. Навпаки - у Шварцхайді на сході Німеччини наприкінці року буде здано в експлуатацію новий завод. Він випускатиме катодні матеріали для акумуляторних батарей електромобілів. Тож концерн освоює випуск нової продукції для сучасних і багатообіцяючих виробництв.

"Наша команда у Шварцхайді - ось хто у нас у BASF вже точно знає, як здійснювати трансформацію, і вони роблять це з неймовірною готовністю до змін", - зазначає Мартін Брудермюллер, маючи на увазі перепрофілювання колишнього соціалістичного комбінату після возз'єднання Німеччини. 1 листопада майбутній завод-постачальник продукції для електромобілів відвідав канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Wacker Chemie не очікує перебоїв у постачанні газу

Іншим прикладом німецької хімічної компанії, що робить ставку на перспективні види продукції і знижує залежність від газу, є Wacker Chemie зі штаб-квартирою у Мюнхені. У неї 27 заводів на трьох континентах, зокрема підприємства у п'яти містах Німеччини. Компанія випускає, зокрема, полікристалічний кремній, необхідний як для виробництва напівпровідників (мікрочіпів), так і сонячних батарей.

Виробництво "зелених" косметичних речовин на заводі хімічної компанії Covestro у Дормагені Фото: Peter Ginter/Bayer MaterialScience AG

Завдяки цьому високоприбутковому бізнесу Wacker Chemie має стабільні фінансові показники і тверду впевненість у тому, що компанія впорається з нинішньою газовою кризою. "З огляду на високий рівень заповнення німецьких газосховищ, компанія розцінює ризик серйозних перебоїв у постачанні газу для власного виробництва як незначний", - ідеться в опублікованому 27 жовтня звіті за 3-й квартал.

Гірше виглядав квартальний звіт хімічної компанії Covestro з Леверкузена. Цей виробник різноманітних пластиків продовжує працювати з прибутком, але він в умовах дуже дорогого газу помітно знизився. Однак у компанії розраховують на істотне скорочення витрат у поточному 4-му кварталі, оскільки газ порівняно з піковими значеннями сильно подешевшав. У будь-якому разі скорочувати персонал компанія не має наміру, тим більше вона не планує переносити виробництво з Німеччини за кордон.

Щоправда, 7 листопада керівництво Covestro оголосило, що знову заморозило оприлюднені ще 2018 року плани будівництва нового заводу. Утім, його від початку мали намір спорудити в США або в Китаї.