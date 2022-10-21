Чому Німеччина не замерзає без російського газу?

Усім, хто хоче почитати про те, як німці мерзнуть без російського газу, доведеться набратися терпіння: досі усе йде зовсім не так. Жовтень видався у Німеччині дуже теплим, багато домогосподарств не вмикають опалення, промисловість економить енергію, накопичення запасів у вже майже повних газосховищах триває, і все це прискорило падіння цін на газ.

Газосховища накопичують запаси, а домогосподарства економлять

Минулими роками в Німеччині у ці дні жовтня зазвичай починався відбір газу з підземних сховиз газу (ПСГ), але цьогоріч у цьому немає необхідності. "Закачування, як і раніше, триває", - повідомило 20 жовтня у щоденному зведенні про стан газопостачання у ФРН Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA). За його даними, німецькі газосховища заповнені зараз у середньому на 96,49 відсотка.

Навіть найбільше в Євросоюзі газосховище Rehden потужністю майже 4 мільярди кубометрів, що раніше контролювалося "Газпромом", а навесні, до переходу під управління німецької держави, було практично на нулі, зараз заповнене уже на 86,62 відсотка. Судячи із ситуації на газовому ринку, його закачування, принаймні найближчим часом, триватиме.

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Адже Німеччина, як і раніше, щомісяця, починаючи з травня, споживає істотно менше газу, ніж у середньому в аналогічний період в останні чотири роки. Згідно з опублікованими 20 жовтня даними BNetzA за минулий тиждень, промислові підприємства, домогосподарства і малий бізнес ФРН витрачали з 10 до 16 жовтня у середньому 1759 ГВт-год на день. Це економія приблизно на 27 відсотків порівняно з 2018-2021 роками, коли цей показник становив 2407 ГВт-год. А в перший тиждень місяця економія становила майже 30 відсотків.

Найбільше у Німеччині та ЄС газосховище Rehden заповнене уже майже на 90 відсотків Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

При цьому істотний внесок у скорочення споживання робили саме домогосподарства та підприємства малого бізнесу, які у статистиці BNetzA об'єднані в одну групу. З опублікованих на сайті агентства даних випливає, що ця група в перший тиждень жовтня використала на 29 відсотків менше газу, ніж у середньому в останні чотири роки, а в другий тиждень - на 31 відсоток менше. Таким чином, формальний початок опалювального сезону в Німеччині 1 жовтня цього разу не призвів до звичайного для цієї пори року збільшення витрат блакитного палива.

Метеорологи фіксують "дуже м'яку погоду"

Дані за поточний тиждень, які BNetzA представить наступного четверга, напевно підтвердять цей тренд. Адже тиждень розпочався з того, що 17 жовтня у різних регіонах Німеччини було зафіксовано 25 градусів: "бабине літо" виявилося цього року особливо теплим. У щоденних зведеннях Німецької метеорологічної служби (DWD) день у день з'являється фраза "для цієї пори року дуже м'яка погода".

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Це ж формулювання міститься і в прогнозах погоди до кінця місяця. DWD виходить з того, що повітря, особливо в багатонаселених регіонах на заході та південному заході країни, вдень прогріватиметься до 20-22 градусів, а вночі охолоджуватиметься до 11-16 градусів. За таких температур мало хто у Німеччині активно користуватиметься опаленням, тож за підсумками жовтня економія газу для обігріву житла і комерційних приміщень, як-от магазинів, ресторанів, перукарень, цілком може становити 30 відсотків і навіть дещо більше.

До речі, саме на 30 відсотків німецьким домогосподарствам і потрібно скоротити споживання блакитного палива, щоб Німеччина з наступного року могла взагалі більше не використовувати російський газ і до того ж успішно просувалася б до мети кліматичної нейтральності у 2045 році. Про це 20 жовтня заявили вчені Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін (PIK) під час презентації у Берліні дослідження, в якому вони прорахували різні сценарії газопостачання ФРН в умовах декарбонізації німецької економіки, яка набирає силу.

Наразі важко спрогнозувати, чи будуть німці і в наступні місяці настільки ж сильно економити газ порівняно з аналогічними періодами попередніх років. Багато чого залежатиме від погоди, а її науково передбачити на кілька тижнів, а тим більше на кілька місяців уперед неможливо. Однак можна скористатися математичними моделями, що спираються на метеорологічні спостереження і статистичні дані.

Присвячений прогнозам погоди німецький інтернет-портал wetterprognose-wettervorhersage.de на початку жовтня проаналізував результати таких метеорологічних моделей на зимовий період 2022/2023, поданих різними науковими центрами, і дійшов висновку, що розраховувати варто радше на аномально високі температури: "Жодна з моделей прогнозування не передбачає більш-менш нормальної зими, не кажучи вже про холодну зиму. Підрахунки в рамках однієї з моделей вказують навіть на надмірно теплу зиму, що за часів потепління клімату було б і не дуже дивно".

Газовий лічильник Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Європейські ціни на газ падають з кінця серпня

Складно сказати, якою мірою такі метеорологічні прогнози впливають на оптові ціни в Європі, однак на тлі форсованого заповнення газосховищ, теплої осені та суттєвої економії енергії промисловістю й населенням у різних країнах ЄС європейські котирування ф'ючерсів на газ усі останні тижні невпинно йшли донизу. Власне, падіння триває з кінця серпня, коли "Газпром" раптом оголосив про нову нібито профілактичну зупинку "Північного потоку".

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На графіку у зведенні BNetzA чітко видно пік, досягнутий 26 серпня, коли європейський ф'ючерс "на місяць наперед" в умовах панічного сплеску сягнув 337, 24 євро за МВт-год. Після цього почалося послідовне падіння котирувань, хоча Росія на початку вересня так і не відновила постачання цим газогоном Німеччини та інших країн північно-західної Європи російським газом.

Так, 30 вересня ф'ючерс коштував 190,45 євро, а 19 жовтня подешевшав уже до 113,37 євро. Більше того, з кінця вересня ціни "на день вперед", які до цього фактично збігалися з ф'ючерсними котируваннями, відірвалися від них і прискорено пішли донизу, впавши 17 жовтня до 62,2 євро. Через два дні вони зросли до 69,81 євро. Проте реальні партії газу, які можна отримати "наступного дня", як і раніше, коштують зараз, як бачимо, набагато менше, ніж "паперові" контракти на поставку "через місяць", якими часто грають біржові спекулянти.

Короткий підсумок: після початку опалювального сезону в Європі ціни на газ не зросли, а істотно знизилися, при цьому в Німеччині в умовах незвично теплої погоди значно скоротилося споживання газу і водночас майже до максимуму зросли його запаси в газосховищах, звідки його можна буде брати у разі різкого та тривалого похолодання, яке, однак, поки що не передбачається. Загалом, "замерзання німців" відкладається.