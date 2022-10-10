На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону

Після російської окупації зима може стати найважчим випробуванням, побоюються мешканці звільнених міст та сіл Харківської області, де розбиті будинки та інфраструктура. DW дізналась, як там готуються до зимових холодів.

Звільнені в результаті контрнаступу Збройних сил України населені пункти Харківської області поступово оговтуються після російської окупації та повертаються до життя. У деяких містах та селах вже відремонтували електромережі та підключили мешканцям світло, дехто ще сидить у темряві та з острахом чекає на зимові холоди.

Випробування зимою

Саме зима може стати наступним серйозним випробуванням після жахіть російської окупації, каже Людмила Штрикун, заступниця голови Старосалтівської територіальної громади, що у Чугуївському районі Харківщини. Ця громада від початку повномасштабного вторгнення Росії перебувала в окупації. Деякі села громади були звільнені навесні, деякі лише нещодавно.

"Як ми будемо зимувати? Та ніяк. Наше приміщення громади повністю розбите, пограбоване, винесли комп’ютерну техніку, у громаді зруйновані дитячий садок, школа, ПТУ. Десь 70 відсотків будівель та інфраструктури розбиті, знищені. Світла у деяких селах у нас досі немає", - розповідає Людмила Штрикун.

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Вона каже, що до захоплення росіянами у Старому Салтові проживали 3,5 тисячі людей, а у громаді - понад 8 тисяч. Зараз залишилися лише 350 мешканців. Їм пропонували евакуацію туди, де можна перезимувати, але більшість з них відмовилася. Зараз навіть повертаються і ті, хто виїхав раніше. "Люди приїжджають, забивають вікна, ремонтують дахи власним коштом. Тому ми просимо державу, аби нам якомога швидше відновили газо- та електропостачання", - пояснює заступниця голови Старосалтівської територіальної громади.

Відновлювати мережі заважає повсюдне мінування

Утім, оперативно відновити подачу газу до міст та сіл Харківщини, які були в окупації або на лінії фронту, не дозволяють міни та ворожі обстріли, каже директор департаменту житлово-комунального та паливгно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Магдисюк. Але більшість міст та сіл області, де немає критичних руйнувань, за його словами, будуть підключені до газу, електроенергії та теплопостачання найближчим часом.

"Кожен день щось розміновується та підключається. Це може бути не в ті строки, які встановлені нормами, коли середньодобова температурам +8 триматиметься протягом трьох діб. Однак ми, щойно території деокупуються, зразу намагаємося швидко розміновувати, ремонтувати і подавати газ та електроенергію споживачам", - сказав DW Сергій Магдисюк.

Він наголосив, що 30 тисячам домоволодінь у селах, в яких газову мережу неможливо відновити, місцева влада намагатиметься допомогти дровами для опалення помешкань. У містах, за інформацією Магдисюка, зараз відбувається обстеження інфраструктури для подачі тепла. Представник ОВА розповів, що, за попередніми даними, інфраструктура міста Балаклія не зазнала великих руйнувань, система теплопостачання Куп'янська частково зруйнована, але підлягає ремонту, також вціліли й котельні Вовчанська.

На Харківщині люди запасаються дровами Фото: Gleb Garanich/REUTERS

В Ізюмі опалювального сезону не буде

А от тепломережі та критична інфраструктура міста Ізюм майже повністю зруйнована, тож тепло, особливо в центральну частину міста, цьогоріч подати буде неможливо, наголошує посадовець Харківської ОВА. Це підтверджує і голова Ізюмської районної військово адміністрації Степан Масельський. За його словами, в Ізюмському районі поки немає світла та газу через критичні пошкодження інфрастурктури, а в самому Ізюмі вціліла лише одна котельня, яка теж скоріш за все не працюватиме.

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"Проблема у тому, що немає куди подавати тепло, оскільки житлові будинки зруйновані вщент і відновити їх до настання холодів просто неможливо", - пояснює Масельський. Тому місцева влада просить мешканців не повертатися в місто, а залишитися на зимівлю там, де вони зараз перебувають. "Більшість житла просто не придатна до проживання зараз. Будинкові мережі повністю знищені", - констатує голова Ізюмської РВА.

При цьому в Ізюмській громаді залишаються зимувати більше 18 тисяч людей. Це переважно люди, які живуть у приватних будниках з пічним чи газовим опаленням. "Наступного тижня сподіваємося відновити подачу електроенергії в будинки. Паралельно відновлюємо і газони. До початку опалювального сезону газ до Ізюму надійде", - запевняє Степан Масельський.

В Ізюмі майже повністю знищені житловий фонд та інфрастурктура Фото: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Уряд намагається реанімувати деокуповані території

Такою є ситуація й у інших областях, населені пункти яких були звільнені від російських військ нещодавно. На відновлення інфраструктури цих територій український уряд виділив чотири мільярди гривень. Для швидкого ремонту та підключення мереж на звільнених територіях Харківської області передбачено, зокрема, 300 мільйонів гривень. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, російська армія намагається завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі та цивільному населенню, аби викликати відтік людей. "Ми виділили чергові 300 мільйонів на Харківську область, відновлення інфраструктури. Також ми виділяємо іншим районам та регіонам. Однак, ви ж розумієте підступність ворога. Вони знищують інфраструктуру, критичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти. Ми це все розуміємо і тому готуємося, щоби евакуація була швидкою, а гуманітарне реагування - негайним", - наголосила Верещук.

Вона закликала людей поки не повертатися на щойно звільнені території України і перезимувати у безпечних регіонах країни. Її відомство на офіційному сайті повідомило, що мешканці деокупованих територій Харківської та Херсонської областей вже отримують 1200 гривень допомоги, аби підготуватися до зими. Станом на 3 жовтня майже сім тисяч осіб отримали виплати на загальну суму у понад вісім мільйонів гривень. За інформацією, розміщеною на Урядовому порталі, мешканці звільнених населених пунктів Донеччини також почали отримувати цю допомогу.