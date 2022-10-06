США нададуть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими

США інвестують 55 мільйонів доларів, аби Україна підготувала опалювальну інфраструктуру країни до зими в умовах війни, оголосила адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту в Україну.

Сполучені Штати Америки виділять України 55 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Це рішення оголосила у четвер, 6 жовтня, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час візиту до України.

"Ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні", - йдеться в офіційному повідомлені USAID.

Кошти на купівлю генераторів для лікарень

Допомогу USAID безпосередньо отримають до семи мільйонів українців у 19 регіонах. Агентство також забезпечить генераторами електроенергії та альтернативними джерелами палива лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та притулки для соціально незахищених громадян, аби допомогти забезпечити українцям доступ до теплого житла взимку, зазначають в USAID.

Зокрема, допомогу спрямують в регіони України, які постраждали від бойових дій - в Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області, зазначають в Агентстві.

Також в USAID наголошують, що ці кошти є доповненням до тієї допомоги, яку USAID надає енергетичному сектору України від початку повномасштабного російського вторгнення, і допоможуть забезпечити безперебійне постачання українцям тепла та гарячої води.

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Понад вісім мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки

Кошти виділять в межах проєкту енергетичної безпеки USAID, спрямованого на допомогу Україні в побудові більш безпечного і прозорого енергетичного сектору з доступним та стабільним постачанням для громадян, зазначають в Агентстві.

8 серпня USAID оголосило про виділення Україні додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку.

Загалом від 24 лютого США надали Києву 8,5 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки на виплати заробітної плати, виконання пенсійних зобов’язань та утримання лікарень. Крім того, з лютого 2022 року уряд США надав 1,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги мільйонам людей як в Україні, так і в сусідніх країнах, наголошують в USAID.

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