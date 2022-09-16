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В Україні незабаром розпочнеться опалювальний сезон
В Україні незабаром розпочнеться опалювальний сезонФото: Michael Gstettenbauer/IMAGO
ЕкономікаУкраїна

Шмигаль: Готовність до опалювального сезону 80 відсотків

Олександр Куницький
49 хв. тому

Україна готова до опалювального сезону на 80 відсотків, заявив керівник українського уряду Денис Шмигаль. Він також повідомив, що сформовано оперативний штаб для вирішення кризових питань.

https://www.dw.com/uk/ukraina-na-80-vidsotkiv-gotova-do-opaluvalnogo-sezonu-smigal/a-63155081

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на понад 80 відсотків. Про це він сказав під час засідання уряду в п'ятницю, 16 вересня.

"Уже незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Найскладніший в історії. Підготовка до нього тривала влітку, триває і зараз. Стан готовності вже понад 80 відсотків. Накопичено значні ресурси вугілля, триває закачування газу до сховищ", - цитує Шмигаля пресслужба Кабміну.

За словами очільника уряду України, влада формує домовленості з партнерами про додаткові постачання газу, виділила 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій, закуплено майже півтори тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

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Також Шмигаль наголосив, що сформовано оперативний штаб, який швидко вирішуватиме будь-які кризові питання, зокрема, ліквідацію наслідків атак Росії на критичну інфраструктуру. "Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв. І зробимо все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом, світлом і водою", - запевнив прем'єр.

Запаси газу та вугілля

Уряд планував до початку опалювального сезону закачати у підземні сховища не менше 19 мільярдів кубометрів природного газу. Станом на 14 вересня цей показник сягнув лише 13,2 мільярда кубометрів. До 1 жовтня Україна закачає до підземних сховищ газу до 15 мільярдів кубометрів газу, повідомив напередодні Шмигаль під час пресконференції. "Споживання газу в порівнянні з мирним часом зменшилося вдвічі. Ми розуміємо, що до першого жовтня у наших сховищах буде накопичено між 14,5 та 15 мільярдів кубів", - цитує Шмигаля агентство "Укрінформ".

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Водночас, за словами прем'єра, Україна має домовленість із США про надання американськими газовидобувниками двох мільярдів кубометрів газу у четвертому кварталі цього року та у першому кварталі 2023-го. Крім того, уряд веде перемовини із іншими країнами про надання фізичних об'ємів газу для України.

Крім того, Україна накопичила найбільші запаси вугілля за останні роки, наголосив Шмигаль. Станом на 14 вересня запаси становили 2,2 мільйона тонн, але в уряді сподіваються вийти на запас у 2,5 мільйона тонн до початку опалювального сезону.

Як Україна готується до найскладнішого опалювального сезону

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