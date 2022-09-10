Україна веде переговори зі США про кредит на закупівлю газу

Україна розраховує отримати від державного Ексімбанку США транш у 1,5 мільярда доларів на закупівлю газу, повідомив Денис Шмигаль за підсумками розмови з Джанет Єллен.

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки про надання 1,5 мільярда доларів позики, які Київ планує спрямувати на закупівлю газу. Про це у суботу, 10 вересня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який провів телефонну розмову з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

Шмигаль і Єллен обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. "Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. Ведемо перемовини про виділення траншу в сумі 1,5 мільярда доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

Він також подякував адміністрації президента США Джо Байдена за направлення до Конгресу США запиту на виділення Україні додаткових 11,7 мільярда доларів, а також за активну роль США щодо посилення санкцій проти Росії та "подальше скорочення торгово-економічного співробітництва з агресором". "Переконаний, що необхідно запровадити блокуючі санкції проти Центрбанку РФ і всіх російських державних компаній, а також запровадити заборону на експорт сировини з РФ", - закликав український прем'єр. Також Шмигаль повідомив, що під час розмови з Єллен він "переконався, що США зацікавлені у допомозі з відбудовою" України після завершення війни.

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Нагадаємо, 9 вересня голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що країна планує увійти в листопад 2022 року із запасами в підземних сховищах газу 14,4-15 мільярдів кубометрів. За оцінкою голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, з такими запасами "реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося".