  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Ударний безпілотник Switchblade
Ударний безпілотник SwitchbladeФото: Lcpl. Tyler Forti/Us Marine/IMAGO
ПолітикаСполучені Штати Америки

У Пентагоні розкрили плани подальшого озброєння України

Максим Сидоржевський
35 хв. тому

Нині триває виконання контрактів щодо озброєння України на суму у 1,2 мільярда доларів, повідомили в міноборони США. Загальна сума допомоги США Україні з початку вторгнення РФ перевищила 14,5 мільярда доларів.

https://www.dw.com/uk/u-pentagoni-rozkrili-plani-podalsogo-ozbroenna-ukraini/a-63076333

У міністерстві оборони США повідомили про виконання наразі контрактів на суму у 1,2 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Зокрема, йдеться про постачання Україні боєприпасів для артсистем калібром 155 міліметрів, тактичних ударних безпілотних комплексів Switchblade, радарних систем та тактичних транспортних засобів.

Як повідомили у Пентагоні у п'ятницю, 9 вересня, відомство намагається пришвидшити постачання цієї зброї та техніки Україні, вдаючись до практики, коли деталі контрактів з компаніями-виробниками ще остаточно не визначені, але виробництво вже триває.

Крім подальшого постачання озброєння Києву, Пентагон нині здійснює поповнення власних запасів, оскільки багато зброї Україні було надано напряму з арсеналу армії США. Загалом для цього поповнення на даний момент відбувається реалізація контрактів на суму у 1,2 мільярда доларів, з них 352 мільйони - на закупівлю переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, 624 мільйони - переносних зенітно-ракетних комплексів класу "земля - повітря" Stinger, 33 - мільйони - на заміну реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Читайте також: США та Німеччина пообіцяли в Рамштайні допомогу Україні

Заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лапланте повідомив, що 28 вересня планує зустрітися з керівниками національних відомств з озброєння інших країн, що входять до Контактної групи з питань озброєння України, щоб обговорити підтримку України у її протистоянні агресії РФ як у даний момент, та і у майбутньому. Планується обговорення, зокрема, питань "нарощування виробництва ключових можливостей", розвитку "глобальної картини ланцюга постачань" товарів оборонного призначення, а також питання сумісності між різними системами і підвищення взаємозамінності. "Це можливість для нас брати боєприпаси в однієї країни і використовувати їх у системах озброєнь іншої, і навпаки", - пояснив Лапланте.

Під час п'ятого засідання Контактної групи з питань оборони України на німецькій авіабазі Рамштайн 8 вересня міністр оборони Ллойд Остін оголосив про виділення ще 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні у вигляді зброї. Ця допомога включатиме гаубиці калібру 105 міліметрів, протитанкові системи, артилерійські боєприпаси й ракети до РСЗВ HIMARS, військові автомобілі Humvee, броньовані санітарні машини та інше обладнання. Враховуючи цей останній пакет, загальна сума допомоги США Україні з початку вторгнення РФ перевищила 14,5 мільярда доларів, кажуть у Пентагоні.

Читайте також: Хто та які системи озброєнь постачає Україні

Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.defense.gov
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки обстрілу житлових кварталів Харкова

В Україні понад 14 тисяч жертв війни серед цивільних - ООН

Конфлікти
3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

"Будапешт"

Боєць "Азова": Вихід був - тільки полон. І все

Боєць "Азова": Вихід був - тільки полон. І все

Конфлікти
16 год. тому
Муляж російського солдата в Харківській області

Війна в Україні та давня традиція бутафорії на полі бою

Війна в Україні та давня традиція бутафорії на полі бою

Конфлікти
5 хв. тому
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі на авіабазі Рамштайн

США та ФРН пообіцяли в Рамштайні допомогу Україні

США та ФРН пообіцяли в Рамштайні допомогу Україні

Конфлікти
14 год. тому
Король Чарльз III

Чарльз і халепи. Портрет нового британського короля

Чарльз і халепи. Портрет нового британського короля

Політика
17 год. тому
external

Чарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопак

Чарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопак

Суспільство
18 год. тому
04:03 хв.
external

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

Суспільство
20 год. тому
02:15 хв.
На головну сторінку