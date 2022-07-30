Головний дипломат ЄС про відмову від газу з РФ: Ми не можемо творити чудеса

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відкинув критику на адресу енергетичної політики ЄС. В інтерв'ю DW 29 липня він заявив, що країни Євросоюзу за період з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину.

"Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв у ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків", - сказав він. Боррель додав, що неможливо "вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч". "Ми не можемо творити дива", - пояснив він.

На запитання про те, чому Брюссель не запровадив санкції щодо російського газу, щоби зменшити приплив коштів у військову скарбницю РФ, Боррель відповів, що ця пропозиція серйозно розглядалася, але була відкинута. Натомість, за його словами, ухвалили "тверде рішення припинити купувати російську нафту з кінця року". "І тепер ми в процесі припинення купівлі газу", - сказав дипломат і додав, що подальше скорочення імпорту російського газу відбудеться "швидко".

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Борель: ВВП Росії скоротиться цього року на 10 відсотків

Головний дипломат ЄС також відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не надто постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. На його думку, важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", - зауважив Боррель, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти. "Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони більше не матимуть до них доступу", - пояснив він.

За прогнозами ЄС, валовий внутрішній продукт Росії цього року скоротиться на 10 відсотків, що, за словами Борреля, призведе до "найбільшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу". В цьому контексті головний дипломат Євросоюзу зауважив, що дуже скоро президенту РФ Володимиру Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу".