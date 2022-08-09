Україна отримала першу партію гуманітарного вугілля з Австралії

Державне ПАТ "Центренерго" отримало перші 39 вагонів з австралійським вугіллям марки "Г", наданим урядом Австралії в межах гуманітарної допомоги, повідомили на сайті міністерства енергетики України у вівторок, 9 серпня. Усього в Україну має бути доставлено 79 тисяч тонн австралійського вугілля.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, перші вагони вже розвантажуються на одній з українських ТЕС.

"Ми дякуємо уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття", - наголосив Галущенко. Також міністр висловив вдячність польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, адже українські порти заблоковані через російську агресію.

Він підкреслив, що підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.

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Скільки Україна планує накопичити вугілля і газу до опалювального сезону

До зими в Україні планують накопичити понад два мільйони тонн вугілля. Саме стільки, на думку міненерго, необхідно на початок опалювального сезону 2022/2023 років.

Окрім того, на початку червня уряд доручив компанії "Нафтогаз України" до початку опалювального сезону забезпечити запас не менше ніж 19 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах, аби таким чином підстрахувати енергетиків у разі перебоїв з постачанням вугілля. Станом на перше червня в українських підземних сховищах зберігалося десять мільярдів кубометрів газу.

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