Україна потребує закупівлі газу на близько 8 мільярдів доларів - Вітренко

Українському газовому сектору потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до наступного опалювального сезону, попри те, що він зберігає працездатність в умовах війни, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", - сказав він, виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі у Вашингтоні увечері у вівторок, 7 червня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". "За поточними ринковими цінами це близько 8 мільярдів доларів", - додав Вітренко. За його словами, наразі ведеться робота з урядом США над пошуком комерційних рішень і навіть розглядається закупка газу у рамках ленд-лізу.

Читайте також: Відбудова України під час війни: як і що вже можливо

Він також зазначив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: обидва нафтопереробні заводи знищено російськими ракетами, нафтобази та нафтову інфраструктуру сильно пошкоджено.

До початку сезону потрібні 19 млрд кубометрів газу

Кабінет Міністрів України доручив національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити запас не менше ніж 19 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах (ПСГ) до початку опалювального сезону 2022/2023 років, йдеться у повідомленні уряду, опублікованому у вівторок. Станом на 1 червня в українських підземних сховищах зберігається 10 мільярдів кубометрів газу. "Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 млрд кубів, споживання - від 21 до 24 млрд кубів", заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. З його слів, уряд створює штаб, який у щоденному режимі займатиметься підготовкою до опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному телезверненні 7 червня також згадав про складності з підготовкою до нового опалювального сезону. Він зауважив, що цього року Україна не експортуватиме енергоносії. "Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян", - заявив президент. Натомість країна зосередиться на експорті надлишкової електроенергії. За словами Зеленського, такий експорт допоможе країні "не лише збільшити нашу валютну виручку, а і прямо впливає на стабілізацію енергетичної ситуації у країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів". Тарифи на опалення на наступний сезон, за словами президента, повинні залишитись незмінними.

Дивитись відео 02:20 Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС (03.05.2022)



