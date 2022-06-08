Україна потребує закупівлі газу на близько 8 мільярдів доларів - Вітренко

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Для початку нового опалювального сезону Україні, за даними голови НАК "Нафтогаз України", необхідно закупити мінімум 6 мільярдів кубометрів газу.
Українському газовому сектору потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до наступного опалювального сезону, попри те, що він зберігає працездатність в умовах війни, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", - сказав він, виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі у Вашингтоні увечері у вівторок, 7 червня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". "За поточними ринковими цінами це близько 8 мільярдів доларів", - додав Вітренко. За його словами, наразі ведеться робота з урядом США над пошуком комерційних рішень і навіть розглядається закупка газу у рамках ленд-лізу.
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Він також зазначив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: обидва нафтопереробні заводи знищено російськими ракетами, нафтобази та нафтову інфраструктуру сильно пошкоджено.
Кабінет Міністрів України доручив національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити запас не менше ніж 19 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах (ПСГ) до початку опалювального сезону 2022/2023 років, йдеться у повідомленні уряду, опублікованому у вівторок. Станом на 1 червня в українських підземних сховищах зберігається 10 мільярдів кубометрів газу. "Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 млрд кубів, споживання - від 21 до 24 млрд кубів", заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. З його слів, уряд створює штаб, який у щоденному режимі займатиметься підготовкою до опалювального сезону.
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному телезверненні 7 червня також згадав про складності з підготовкою до нового опалювального сезону. Він зауважив, що цього року Україна не експортуватиме енергоносії. "Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян", - заявив президент. Натомість країна зосередиться на експорті надлишкової електроенергії. За словами Зеленського, такий експорт допоможе країні "не лише збільшити нашу валютну виручку, а і прямо впливає на стабілізацію енергетичної ситуації у країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів". Тарифи на опалення на наступний сезон, за словами президента, повинні залишитись незмінними.