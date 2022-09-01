  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Батарея опалення
Німці починають економити електроенергіюФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

У Німеччині набули чинності приписи щодо економії енергії

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
2 год. тому

Зокрема, згідно з правилами, у Німеччині в держустановах коридори повинні опалюватись не вище 19 градусів, а краще - не опалюватись взагалі. Приватні компанії отримали більші права для регулювання температури в офісах.

https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-nabuli-cinnosti-pripisi-sodo-ekonomii-energii/a-62993683

На тлі енергетичної кризи, спричиненої війною Росії в Україні, у Німеччині набули чинності нові урядові розпорядження щодо економії енергії. Зокрема, з 1 вересня у будівлях державних установ забороняється опалювати великі зали, фойє та коридори, а там, де вони опалюються, температура не повинна перевищувати 19 градусів. Це правило не поширюється на соціальні установи.

Читайте також: Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ через подорожчання

Приватні компанії отримують більше прав для регулювання температури у приміщеннях, у тому числі в офісах. Будівлі та пам'ятники вночі більше не підсвічуватимуться. З 22 до 16 години також вимикається підсвічування зовнішньої реклами за винятком випадків, коли це необхідно для безпеки дорожнього руху, наприклад у шляхопроводах під залізницею. Правила щодо вимкнення підсвічування не поширюються на вітрини та вуличні ліхтарі.

Читайте також: Німеччина: швидкісному потягу доведеться поступатися дорогою потягу з вугіллям?

Магазинам не можна буде тримати двері постійно відчиненими для залучення покупців. Приватні басейни не повинні опалюватись газом або електроенергією. Нові правила ухвалив уряд ФРН минулого тижня з метою скорочення споживання енергії. Вони діятимуть до кінця лютого 2023 року.

Читайте також: Енергетична криза: німці сидітимуть у театрі, не знімаючи пальта?

Німецькі ноу-хау замість російського газу

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії на Запорізьку АЕС Рафаель Гроссі

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Конфлікти
3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Китайські солдати 29 серпня в Примор'ї, куди прибули для участі в навчаннях "Схід-2022"

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Конфлікти
1 год. тому
Український військовий в окопі

Наступ ЗСУ на півдні: що кажуть про нього західні експерти

Наступ ЗСУ на півдні: що кажуть про нього західні експерти

Конфлікти
3 год. тому
Російська література в книжкових крамницях Києва

Як війна Росії вплинула на шкільні програми в Україні

Як війна Росії вплинула на шкільні програми в Україні

Освіта
6 год. тому
Російські військові на острові, що входить до складу архіпелагу Земля Франца-Йосифа, травень 2021 року

Чи вплине війна РФ в Україні на боротьбу за Арктику

Чи вплине війна РФ в Україні на боротьбу за Арктику

Політика
6 год. тому
Під час оголошення про створене об'єднання російської опозиції в Ірпені

В Україні оголосили про нове об'єднання російської опозиції

В Україні оголосили про нове об'єднання російської опозиції

Конфлікти
9 год. тому
Автобус з дітьми, яких везуть з Ізюма до Бєлгорода, фото 20 квітня 2022 року

Фільтраційні табори: про що дізналися правозахисники

Фільтраційні табори: про що дізналися правозахисники

Конфлікти
9 год. тому
На головну сторінку