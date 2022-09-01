У Німеччині набули чинності приписи щодо економії енергії
Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
2 год. тому
Зокрема, згідно з правилами, у Німеччині в держустановах коридори повинні опалюватись не вище 19 градусів, а краще - не опалюватись взагалі. Приватні компанії отримали більші права для регулювання температури в офісах.
На тлі енергетичної кризи, спричиненої війною Росії в Україні, у Німеччині набули чинності нові урядові розпорядження щодо економії енергії. Зокрема, з 1 вересня у будівлях державних установ забороняється опалювати великі зали, фойє та коридори, а там, де вони опалюються, температура не повинна перевищувати 19 градусів. Це правило не поширюється на соціальні установи.
Приватні компанії отримують більше прав для регулювання температури у приміщеннях, у тому числі в офісах. Будівлі та пам'ятники вночі більше не підсвічуватимуться. З 22 до 16 години також вимикається підсвічування зовнішньої реклами за винятком випадків, коли це необхідно для безпеки дорожнього руху, наприклад у шляхопроводах під залізницею. Правила щодо вимкнення підсвічування не поширюються на вітрини та вуличні ліхтарі.
Магазинам не можна буде тримати двері постійно відчиненими для залучення покупців. Приватні басейни не повинні опалюватись газом або електроенергією. Нові правила ухвалив уряд ФРН минулого тижня з метою скорочення споживання енергії. Вони діятимуть до кінця лютого 2023 року.