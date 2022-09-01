У Німеччині набули чинності приписи щодо економії енергії

Зокрема, згідно з правилами, у Німеччині в держустановах коридори повинні опалюватись не вище 19 градусів, а краще - не опалюватись взагалі. Приватні компанії отримали більші права для регулювання температури в офісах.

На тлі енергетичної кризи, спричиненої війною Росії в Україні, у Німеччині набули чинності нові урядові розпорядження щодо економії енергії. Зокрема, з 1 вересня у будівлях державних установ забороняється опалювати великі зали, фойє та коридори, а там, де вони опалюються, температура не повинна перевищувати 19 градусів. Це правило не поширюється на соціальні установи.

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Приватні компанії отримують більше прав для регулювання температури у приміщеннях, у тому числі в офісах. Будівлі та пам'ятники вночі більше не підсвічуватимуться. З 22 до 16 години також вимикається підсвічування зовнішньої реклами за винятком випадків, коли це необхідно для безпеки дорожнього руху, наприклад у шляхопроводах під залізницею. Правила щодо вимкнення підсвічування не поширюються на вітрини та вуличні ліхтарі.

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Магазинам не можна буде тримати двері постійно відчиненими для залучення покупців. Приватні басейни не повинні опалюватись газом або електроенергією. Нові правила ухвалив уряд ФРН минулого тижня з метою скорочення споживання енергії. Вони діятимуть до кінця лютого 2023 року.

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