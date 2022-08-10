Німеччина: швидкісному потягу доведеться поступатися дорогою потягу з вугіллям?

Якщо вантажний потяг транспортує вугілля, то сигнал для інших поїздів має переключитись на червоний. Саме таке правило планує запровадити уряд ФРН на випадок подальшого загострення енергетичної кризи. А така ситуація є дуже ймовірною. Адже вже зараз забезпечення промисловості та електростанцій паливом викликають чималий головний біль.

Ситуація серйозна: важливі водні шляхи, як-от Рейном, через посуху зміліли, тож важливі для системи вантажні судна з енергоносіями на борту можуть перевозити лише частину свого звичного вантажу.

Однак той обсяг вантажів, який зазвичай перевозиться Рейном, не можливо просто взяти перевантажити й транспортувати далі залізницею. Річ у тім, що залізничними коліями зараз пересувається так багато потягів, як ніколи. Будівельні роботи на залізничній інфраструктурі, яка вже давно потребує модернізації, та збільшення числа пасажирів, котрі скористалися пропозицією уряду й придбали місячний квиток лише за 9 євро, спричиняють високий рівень стресу: не тільки для клієнтів чи співробітників залізниці, але й самої залізничної мережі.

Багаторазовий стрестест

Навіть 60 відсотків німецьких потягів далекого сполучення не прибувають вчасно, хоча Deutsche Bahn більше не вважає запізнення до шести хвилин затримками. Ситуація є дещо кращою на регіональних маршрутах, де майже 90 відсотків потягів їздять згідно з розкладом.

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Товарні потяги також не назвеш пунктуальними та надійними. Оскільки часом понад 200 товарних потягів перебували в простої, німецька промисловість уже не один місяць демонструє своє невдоволення.

Рейн зневоднився

Енергетична криза суттєво загострилася в останні місяці через обмеження поставок газу з Росії та західних санкцій проти режиму Путіна. До цього додалося ще сухе й спекотне літо, що призвело до маловоддя у Рейні та інших важливих водних артеріях. На дощ відповідні міністри можуть лише сподіватися. На залізниці, однак, міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) та його колега з міністерства економіки Роберт Габек (Robert Habeck) можуть зробити так, аби для товарних потягів, що мають системне значення, завжди було зелене світло. І саме зараз це готується в Берліні.

"Мета - забезпечити роботу електростанцій, нафтопереробних заводів, електромереж та інших життєво важливих підприємств", - ідеться в поширеному днями документі федеральних міністерств транспорту та економіки. Щоб вугілля вчасно постачалося на електростанції, а нафта - на нафтопереробні заводи, вони хочуть, аби впродовж наступних шести місяців на залізниці транспортування енергоносіїв мало прерогативу.

Товарні потяги з вугіллям, нафтою та газом уже на коліях

Лідер ринку, компанія Deutsche Bahn, що повністю перебуває в державній власності, щотижня випускає на маршрут 50 потягів, кожен з яких перевозить 3000 тонн кам'яного вугілля. Це багато? Ні. Як вдалося дізнатися інформаційному агентству dpa, одна тільки велика вугільна електростанція у Гельзенкірхені-Шольвен за повної завантаженості щодня спалює 20000 тонн вугілля.

У порівнянні зі загалом 20 тисячами потягів компанії DB Cargo, яка спеціалізується на вантажних перевезення, 50 потягів з вугіллям - це справді не так вже й багато. Однак одна з переваг вугілля полягає в тому, що електростанції та фабрики можуть накопичувати його на складах, отже вугілля не потрібно доставляти "точно в строк".

Збільшення руху товарних потягів уночі як вихід

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У транспортному бізнесі з нафтою та газом домінують приватні конкуренти, об'єднані у Мережу європейських залізниць. Заступниця керуючого директора асоціації Нелє Вессельн (Neele Wesseln) скептично ставиться до майбутнього рішення федерального уряду. Адже товарні потяги уже й зараз можуть отримати пріоритет, щоправда за експрестранспортування необхідно сплатити спеціальний збір.

В галузевому об'єднанні залізничних вантажних перевізників також не в захваті від планів уряду. "Звучить цілком переконливо, однак може обернутися провалом. На залізниці і так уже багато хаосу", - пояснив речник об'єднання Петер Вестенберґер (Peter Westenberger). Він закликав "до ґрунтовних обговорень замість гучних заяв".

Зрозуміло, що представники об'єднань, котрі представляють інтереси пасажирів, виступають проти пріоритету для вантажних потягів з вугіллям, нафтою та газом. "Жоден потяг місцевого чи далекого сполучення не може бути скасований заради товарного", - вимагає голова Асоціації пасажирів Pro Bahn Детлеф Нойс (Detlef Neuß). Він зазначив, що хаос з квитком за 9 євро унаочнив для кожного серйозні проблеми залізниці в Німеччині.

Наприкінці серпня спливає термін дії квитка за 9 євро, залізниця сподівається на розвантаження

"В останні три десятиліття ми спали, коли справа доходила до розширення, і навіть злочинно руйнували інфраструктуру. Ще більші затримки примусять людей залишити потяги та повернутися в свої автомобілі, - цитує Нойса інформаційне агентство dpa. - Це саме те, чого ми не хочемо".

Міністр транспорту намагається заспокоїти ситуацію

Згідно з планами уряду, затримки для пасажирів мають бути максимально виключені, навіть якщо пасажирські потяги у разі необхідності муситимуть чекати, наголошує міністр транспорту Фолькер Віссінґ. Коли наприкінці серпня завершиться акція "Квиток за 9 євро", це може полегшити ситуацію з пасажирськими перевезеннями, сподіваються на залізниці. Крім того, ще вичерпані не всі можливості, коли йдеться про збільшення довжини товарних потягів або додаткових вантажних рейсів уночі, пояснюють представники галузі.

Однак зі збільшення довжини товарних потягів є одне "але": в усій Європі нині панує дефіцит вагонів. Поки що ані Deutsche Bahn, ані його приватні конкуренти не заявляли про зростання попиту на перевезення енергоносіїв. "Постанова про пріоритетність потягів, які є важливими для забезпечення, є розумним профілактичним заходом уряду, - не без пафосу заявила компанія Deutsche Bahn. - Але чи доведеться його взагалі запроваджувати, поки що не зрозуміло".