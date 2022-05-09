 Рекордна посуха у Європі: що насправді відбувається? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.08.2022

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Європа

Рекордна посуха у Європі: що насправді відбувається?

Франція скликає кризовий штаб для контролю ситуації, в Іспанії вже готуються до неврожаю, у Нідерландах рятують греблі, у деяких районах Німеччини - надзвичайна посуха.

посуха, дохла риба на березі Одера

Кожен регіон страждає від небувалої посухи по-своєму. Десь горять ліси, а в іншому місці через посуху, навпаки, виникає загроза затоплення великих територій. Як таке можливо?

Франція: атомні електростанції неможливо охолодити

На південному заході Франції через пожежі тисячі людей змушені залишати свої будинки і перебиратися в регіони, які менше страждають від спеки і посухи. Полум'я вже охопило площу розміром з 11 тисяч футбольних полів, повідомляють інформаційні агенції. Через найтривалішу посуху, яка за весь час була у Франції, французький уряд створив кризовий штаб, який контролюватиме ситуацію з питною водою в країні.

У Франції горять ліси

У Франції горять ліси

Ліси горять, урожай засихає, є проблеми з енергопостачанням. З метою захисту тварин та рослин деяким атомним електростанціям вже не дозволяють або скоро заборонять використовувати значно підігріту багатоденною спекою воду з річок для охолодження. Адже після використання воду знову скидають у водойми, при цьому температура води, що скидається, вища за ту, що була до процесу охолодження реакторів, і це згубно для навколишнього середовища.

Як результат - електростанції генерують менше електроенергії, ніж було заплановано. При цьому органи нагляду за ядерною енергетикою дозволили станціям до певного рівня перевищити температурні норми. До критичної ситуації поки що не дійшло, але рівень знервованості зростає.

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Іспанія: фермери готуються до катастрофічно низьких урожаїв

Після кількох місяців без дощу та рекордної спеки водосховище Віньюела в провінції Малага зараз заповнене лише на 12 відсотків і фактично перетворилося на велику калюжу. "Ситуація драматична", - кажуть фермери, які змушені були кілька тижнів тому зменшити до мінімуму кількість води з водосховища, яка використовується для зрошення сільгоспугідь. Наслідки - катастрофічні: на околицях водойми розташований найбільший у Європі сад авокадо. І ця вічнозелена плодова рослина зараз без води помирає. Перспективи у фермерів в Іспанії цього сезону - найпохмуріші: вони мають якось підготуватися до неврожаю - морально та матеріально. Наприклад, виробники оливкової олії розраховують, що зберуть лише половину звичного врожаю і цей дефіцит призведе до зростання цін на оливкову олію, яка і без того в Європі коштує не так уже й мало.

Малага, Іспанія

Малага, Іспанія

Нідерланди: посуха завдає шкоди дамбам, що захищають сушу від моря

Коли говорять про проблеми, що виникають через спеку та посуху, частіше згадують про південні країни: Іспанію, Португалію, Францію, Грецію, Італію. Однак і в північних регіонах Європи страждають від рекордно спекотного і посушливого літа.
Дві третини населення Нідерландів проживає в регіонах, розташованих нижче за рівень моря. Роттердам і Амстердам були б затоплені, якби не було дамб та дренажних систем, які захищають сушу від води. Багато сотень кілометрів гребель побудовані з торфу, який схожий на губку: якщо матеріал висихає від спеки та посухи, він стає легким і пористим - у дамбах можуть з'являтися дірки та тріщини, що загрожує їхній стійкості.

Посуха дошкуляє Нідерландам

Посуха дошкуляє Нідерландам

Цього літа великих проривів дамб ще не було, але влада Нідерландів розробила план дій на випадок екстремальної посухи і посилено контролює дамби: співробітники водного господарства та волонтери ходять уздовж них у пошуках тріщин. Кожне ушкодження фіксується, якщо осінніх дощів буде недостатньо для того, щоб "залікувати всі рани", греблі додатково поллють водою.

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Невеликі греблі, споруджені переважно всередині країни вздовж каналів і річок, зрошуються зі спеціальних човнів. Минулого тижня через посуху в Нідерландах було оголошено надзвичайний стан. Головне завдання зараз - забезпечити збереження життєво важливих дамб, на другому місці - забезпечення населення достатньою кількістю якісної питної води. В Амстердамі міські греблі, щоб вони залишалися вологими і, отже, досить важкими, поливають із пожежних шлангів.

Низький рівень води в Рейні поблизу Майнца

Низький рівень води в Рейні поблизу Майнца

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За даними Центру імені Гельмгольца з дослідження навколишнього середовища, в деяких районах Німеччини вже йдеться про надзвичайну посуху найвищого рівня тривоги. Як повідомляє сайт Wetter.de, нинішнє літо - найбільш засушливе з усіх з моменту початку реєстрації погоди в країні 1881 року. Воно значно перевершує літо 2018 року, яке також було дуже посушливим. Прогноз погоди на найближчий день у Німеччині невтішний: сильних злив не очікується.

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Рекордна посуха у Європі: що насправді відбувається?

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