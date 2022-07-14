 Аномальна спека у Європі: чому зміни клімату реальні | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 19.07.2022

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Світ

Аномальна спека у Європі: чому зміни клімату реальні

Попри екстремальні погодні умови, як нинішня аномальна спека в Європі, дехто досі сумнівається в реальності змін клімату та впливу людей на глобальне потепління. Фактчек DW про те, що каже наука.

Лісові пожежі в Португалії

Лісові пожежі в Португалії

Сильна посуха в мексиканському Монтерреї, обвал льодовика Мармолада в Італії, який спричинив жертви,  хвиля спеки по всій Європі. Це лише короткий перелік з численних природних явищ, які кліматичні активісти вважають очевидними доказами того, що наш світ швидко стає гарячішим. Температура в Лондоні 18 липня сягнула 37 градусів, на сьогодні синоптики прогнозують ще більшу спеку, що для помірного морського клімату Великобританії є аномальним.

Водночас у світі досі є люди, які заперечують зміни клімату. За словами когнітивного психолога з Цюрихського університету Клауса Оберауера (Klaus Oberauer), це не залежить від рівня освіти. Натомість він бачить причину таких переконань у "витонченій політичній стратегії", коли люди розглядають це, здавалося б, сухе наукове питання як частину світогляду, ідентифікуючи себе з певними політичними поглядами. 

Посуха в Монтерреї

Посуха в Монтерреї

Однак питання існування змін клімату - це не про почуття чи світогляд, а про факти. Мета цього матеріалу - викласти ці факти.

Твердження: "Немає ані глобального потепління, ані змін клімату", - пише один з користувачів Twitter і супроводжує допис інтерв’ю CNN із метеорологом Джоном Коулманом, співзасновником Weather Channel. У статті той заперечує існування глобального потепління.

Висновок DW: Неправда 

Це відео оприлюднили на телебаченні ще в 2014 році. Тоді The Weather Channel дистанціювався від заяв Коулмана. За повідомленнями ЗМІ, метеоролог помер у 2018 році, але прихильники заперечення змін клімату і далі посилаються на його думку. Однак твердження Коулмана в твіті є недоведеним і суперечить науковим висновкам.

Чи зміни клімату доведені наукою?

Так, глобальне потепління та зміни клімату є науково доведеними вже протягом десятиліть. Дослідники з'ясували, що зміни клімату почалися понад 180 років тому, ще на початку промислової революції. У звіті Міжурядової групи експертів зі змін клімату (IPCC) науковці з 195 країн дійшли висновку про дедалі більшу очевидність екстремальних погодних умов, таких як аномальна спека, сильні опади, посухи та тропічні циклони. Крім того, вони виявили факти, що доводять вплив людини на глобальне потепління.

Аби скласти звіти про зміни клімату в світі, експерти аналізують десятки тисяч досліджень. У 1995 році група вже заявляла про помітний вплив людини на глобальний клімат. Так, у своєму огляді Німецький кліматичний консорціум (DKK) стверджує, що всі частини кліматичної системи - океани, лід, суша, атмосфера та біосфера, значно нагрілися за останні десятиліття. Крім того, повітря на поверхні Землі у середньому по всьому світу вже більш ніж на градус Цельсія (1,8 градуса Фаренгейта) більше, ніж у доіндустріальний період.

Спека в Іспанії, липень 2022

Спека в Іспанії, липень 2022

На думку експертів, світ має бути націлений на утриманні глобального потепління на рівні не більшому за 1,5 градуса за Цельсієм до 2100 року. Інакше кліматичні наслідки ставатимуть все більш руйнівними для людей і планети - рівень моря і далі зростатиме, а погодні умови ставатимуть дедалі екстремальнішими.

У розмові з DW Клаас Тейхманн (Claas Teichmann), науковий співробітник Центру кліматичного обслуговування Німеччини пояснює, що мається на увазі плюс півтора градуси в середньою на всій планеті - як над континентами, так і над океаном, де є певний ефект охолодження через випаровування. Тож у реальності навіть якщо мети буде досягнуто, в багатьох регіонах буде не на 1,5 градуса за Цельсієм тепліше, ніж в доіндустріальний період, а навіть більше, констатує Тейхманн.

Чи зміни клімату спричинені людиною?

Сотні дослідницьких інституцій у всьому світі погоджуються, що нинішні швидкі темпи змін клімату спричинені діяльністю людини. Автори наукової статті, опублікованої в журналі Enviromentar Research Letters, проаналізувалb понад 88 тисяч наукових робіт щодо клімату і дійшлb висновку, що 99 відсотків з них підтверджують вирішальний вплив людини на його зміни. За допомогою технологій вчені можуть моделювати розвиток клімату без антропогенних впливів і порівнювати симуляцію з поточною ситуацією, яка склалася під впливом людської діяльності. 

Так, у 2021 році NASA опублікувало дослідження, у якому науковці використали супутникові спостереження за рівнем радіації Землі, щоб довести, що нинішні стрімкі зміни клімату є не природніми, а наслідком діяльності людини.

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Під час спалювання викопного палива, такого як вугілля, нафта або газ, утворюється парниковий вуглекислий газ. Разом з іншими парниковими газами він блокує теплове випромінювання, що спричиняє нагрівання Землі. "У 2020 році середньорічна концентрація CO2 була майже на 50 відсотків більшою, ніж до початку індустріалізації", - йдеться на сайті Німецького кліматичного консорціуму (DKK).

12 липня 2022 року середній рівень CO2 в атмосфері Землі становив 417 мільйонних часток. Востаннє настільки високим рівень вуглекислого газу був близько трьох мільйонів років тому, коли рівень моря становив на 30 метрів більше, ніж нині, а сучасної людини ще навіть не існувало. За словами дослідників, тоді загалом було набагато тепліше і рівень льоду на планеті був значно меншим.

Які з нещодавніх стихійних лих пов'язані зі змінами клімату?

"За правилами статистики не можна зробити висновок про глобальні чи довгострокові зміни клімату з окремої події", - каже керівник відділу моніторингу клімату Німецької метеорологічної служби Андреас Беккер (Andreas Becker) в коментарі DW. Утім, можна виходити з того, що ймовірність таких явищ підвищується, каже він.

Це також підтверджує керуюча директорка Німецького кліматичного консорціуму Марі-Луїзе Бек (Marie-Luise Beck). Вона пояснює, що внаслідок змін клімату екстремальні погодні явища стають частішими та інтенсивнішими.

Згідно з даними одного міжнародного дослідження, ймовірність екстремальних опадів, які стали причиною повеней у Німеччині, Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі у 2021 році, зросла в 1,2 - 9 разів.

Тим не менше, йдеться досі про величезні проміжки часу, пояснює Беккер, оскільки такі події все ще дуже рідкісні, навіть враховуючи зміни клімату. "Ми говоримо про кілька сотень років. Без змін клімату такі опади випадали б лише кожні 20 тисяч років", - зазначає метеоролог.

"З дослідження також випливає, що інтенсивність екстремальних опадів зросла на 3-19 відсотків через глобальне потепління, спричинене діяльністю людини в регіоні", - йдеться у описі наукової роботи.

Головний метеоролог і спеціаліст із клімату американського каналу WFLA News Джеффрі Берарделлі у розмові з DW навів ще один приклад: "Зовсім нещодавня весняна хвиля спеки в Індії та Пакистані, яка спричинила аномальну повінь через вихід з берегів льодовикових озер, стала в 30 разів більш імовірною через зміни клімату".

Вердикт

Існує майже стовідсотковий науковий консенсус щодо того, що клімат змінюється і несуть відповідальність за це люди. Також є прямий зв'язок між цим та збільшенням кількості стихійних лих, які становлять загрозу для життя населення і всієї планети.

Дивитись відео 07:24

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  • Масив Аннапурна у Гімалаях

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  • Селянин у Перу

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  • Комплекс для лижників на вершині Чакалтая у Болівії

    Зміни клімату загрожують гірським регіонам

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    Автор: Алістаір Вальш


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Лісові пожежі в Португалії

Аномальна спека у Європі: чому зміни клімату реальні

Дехто досі сумнівається в реальності змін клімату та впливу людей на глобальне потепління. Що каже наука?  

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