Аномальна спека: південь Європи охопили лісові пожежі

У суботу, 16 липня, лісові пожежі поширилися на південний захід Франції, охопивши майже 10 тисяч гектарів у департаменті Жиронда. Напередодні площа лісових пожеж у регіоні становила 7,3 тисячі гектарів, інформує агенція Reuters.

Понад 12,2 тисячі людей евакуйовані з регіону станом на ранок 16 липня, а понад тисячу пожежників намагаються взяти пожежу під контроль, заявляє регіональна влада Нової Аквітанії, де знаходиться департамент Жиронда. Враховуючи погодні умови та значну небезпеку виникнення пожеж, влада тимчасово перекрила доступ до лісової зони для професійної діяльності та відпочинку.

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У Португалії "червона" тривога

У Португалії, незважаючи на те, що температура в країні трохи знизилася, очікується, що в деяких місцях вона все ще перевищуватиме 40 градусів за Цельсієм. У п'яти районах оголошено "червоний" стан тривоги, а понад тисячу пожежників гасять 17 лісових пожеж, повідомляє влада.

В Іспанії, як пише ВВС, боролися за захист міста Монсагро, коли пожежі спалахнули у національному парку Монфрагуе, де мешкають рідкісні види птахів. Перекрито головну дорогу N-5 у Касересі на схід від парку.

В Італії люди рятувались від вогню у морі

Італія та Хорватія також повідомили про лісові пожежі цього тижня. На узбережжі Адріатичного моря в Італії у провінції Венеція вісьмом людям довелося стрибнути в море, щоб уникнути вогню та диму.

Сильні вітри значно підвищили ризик лісових пожеж у п'яти регіонах Греції, попередили представники цивільного захисту.