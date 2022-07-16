 Аномальна спека: південь Європи охопили лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2022

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Новини

Аномальна спека: південь Європи охопили лісові пожежі

Південь Європи потерпає від лісових пожеж, спричинених аномальною спекою. Ліси палають у Франції, Іспанії, Португалії. Також про пожежі повідомляють в Італії, Хорватії та Греції.

Гасіння пожежі у Франції

Гасіння пожежі у Франції

У суботу, 16 липня, лісові пожежі поширилися на південний захід Франції, охопивши майже 10 тисяч гектарів у департаменті Жиронда. Напередодні площа лісових пожеж у регіоні становила 7,3 тисячі гектарів, інформує агенція Reuters.

Понад 12,2 тисячі людей евакуйовані з регіону станом на ранок 16 липня, а понад тисячу пожежників намагаються взяти пожежу під контроль, заявляє регіональна влада Нової Аквітанії, де знаходиться департамент Жиронда. Враховуючи погодні умови та значну небезпеку виникнення пожеж, влада тимчасово перекрила доступ до лісової зони для професійної діяльності та відпочинку. 

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У Португалії "червона" тривога 

У Португалії, незважаючи на те, що температура в країні трохи знизилася, очікується, що в деяких місцях вона все ще перевищуватиме 40 градусів за Цельсієм. У п'яти районах оголошено "червоний" стан тривоги, а понад тисячу пожежників гасять 17 лісових пожеж, повідомляє влада.

В Іспанії, як пише ВВС, боролися за захист міста Монсагро, коли пожежі спалахнули у національному парку Монфрагуе, де мешкають рідкісні види птахів. Перекрито головну дорогу N-5 у Касересі на схід від парку.

В Італії люди рятувались від вогню у морі

Італія та Хорватія також повідомили про лісові пожежі цього тижня. На узбережжі Адріатичного моря в Італії у провінції Венеція вісьмом людям довелося стрибнути в море, щоб уникнути вогню та диму.

Сильні вітри значно підвищили ризик лісових пожеж у п'яти регіонах Греції, попередили представники цивільного захисту.

  • Потік Сангоне висох вщерть

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Потік висох вщент

    Потік Сангоне, притока річки По поблизу Туріна, повністю висох. Після тривалої посухи річка По та її басейн переносять більш ніж удвічі менше води, ніж зазвичай. По вважають життєвоважливою артерією Північної Італії. За актуальними метеорологічними прогнозами, тривалих опадів у цьому регіоні найближчим часом не передбачається.

  • Міст човнів

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Вже не попливуть

    На цьому аерознімку березня 2022 року видно Ponte delle Barche (Міст човнів) у Берегуардо поблизу Павії в Ломбардії та низький рівень води в річці Тічино. Понтонний міст звели як тимчасову споруду на човнах, які пливли, коли рівень води в Тічино піднімався. Тепер човнам не поплисти, а ще їм неминуче було завдано шкоди.

  • Рослини поливають мінералкою

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Рослини поливають мінералкою

    Цей італієць поливає рослини у своєму саду з пляшки мінеральної води. У 125 містах регіонів П'ємонт і Ломбардія запроваджено нормування водопровідної води. Уряд оголосив надзвичайний стан, щоби краще витримати наслідки найгіршої за останні десятиліття посухи на півночі Італії.

  • Приватний колодязь

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Приватний колодязь

    Навіть попри посуху 64-річна Марина Пічено відпочиває у надувному басейні в своєму саду. Вода для нього взята з її приватного колодязя. У деяких регіонах Італії надзвичайний стан діє до кінця року. Для подолання наслідків дефіциту води влада обіцяє надати фінансову допомогу.

  • Вода джерельна

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Вода джерельна

    У Лево, на північний захід від Мілана, жителі набирають питну воду з громадського джерела. У Мілані, Вероні та Пізі заборонено мити машини, наповнювати водою приватні басейни та поливати сади. Тепер питну воду можна використовувати лише для приготування їжі, пиття та особистої гігієни.

  • Врожай під загрозою

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Врожай під загрозою

    Лука Ріццотті показує рисові зерна після жнив. Рис потребує багато води, але у районі між Новарою та Павією є серйозний її дефіцит. Під загрозою близько половини врожаю. Для багатьох фермерів і виробників це питання виживання. Від посухи потерпають і фермери, зайняті в тваринництві.

  • Найнижчий за 70 років рівень

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Найнижчий за 70 років рівень

    На цьому знімку видно висохле русло річки в місці злиття річок Тічино та По біля Понте-делла-Бекка, поблизу Лінароло. Це найнижчий рівень води у По за 70 років метеорологічних спостережень у цьому регіоні. Вчені вже багато років попереджають про посилення посухи на півночі Італії.

  • Доломітові Альпи

    Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

    Зміна клімату стає дедалі відчутнішою

    Підвищення температури внаслідок зміни клімату спричиняє танення багатьох льодовиків у всьому світі. Експерти також вбачають зв'язок між зростанням температури та останнім обвалом льодовика в Доломітових Альпах. Унаслідок цього обвалу загинуло щонайменше семеро людей.

    Автор: Клаудія Ден


 

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Влада Італії оголосила надзвичайний стан через посуху в кількох регіонах країни. Питна вода стає дефіцитом, частішають лісові пожежі. Останній трагічний приклад - лавина у Доломітових Альпах.  

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