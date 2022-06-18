 Руйнівні повені у Індії та Бангладеш: мільйони людей без житла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2022

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Новини

Руйнівні повені у Індії та Бангладеш: мільйони людей без житла

Унаслідок мусонних дощів у Індії і Бангладеш кілька мільйонів людей залишилися без житла, понад 40 загиблих. Натомість Європа потерпає від екстремальних температур.

Повінь у місті Силхет, Бангладеш

Повінь у місті Силхет, Бангладеш

Мусонні шторми в Бангладеш та Індії забрали життя щонайменше 41 людини і спричинили руйнівні повені, через які мільйони інших залишилися без даху над головою, заявили чиновники в суботу, 18 червня, повідомляє агенція AFP.

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Невпинні зливи за останній тиждень затопили величезні ділянки північного сходу Бангладеш. У країні були змушені задіяти війська для евакуації домогосподарств, відрізаних від сусідніх громад. Школи перетворили на притулки. Там довелося розмістити цілі села, затоплені за лічені години річками, які раптово вийшли з берегів. У сусідньому індійському штаті Ассам понад 1,8 мільйона людей постраждали від повені після п'яти днів безперервних злив.

Повінь у Бангладеш посилилася в суботу вранці після тимчасової перерви після дощів напередодні,

 "Ситуація погана. Понад чотири мільйони людей застрягли через повені", - повідомив AFP головний урядовий адміністратор регіону Сілхет Мошарраф Хоссейн, додавши, що майже весь регіон залишився без електрики. Через повінь у п'ятницю закрили третій за величиною міжнародний аеропорт Бангладеш у місті Силхеті.

Повені є звичною загрозою для мільйонів людей у ​​низинному Бангладеш, але експерти стверджують, що зміна клімату збільшує їхню частоту і непередбачуваність.

Екстремальні температури в Європі

У той же час Європа потерпає від аномальної спеки і пожеж. У Франції в цю суботу фіксується найвищий температурний рекорд за останні 11 років. У деяких частинах країни температура сягає 42 градусів за Цельсієм. У сусідній Іспанії на північному заході спека і відсутність дощів спричинила лісові пожежі площею понад дев'ять тисяч квадратних кілометрів.

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