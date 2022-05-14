Індія заборонила експорт пшениці на тлі війни РФ проти України

Уряд Індії запровадив заборону на експорт пшениці через загрозу власній продовольчій безпеці, почасти спричинену війною Росії проти України. Повідомлення про цей обмежувальний захід вийшло друком в урядовому друкованому виданні й датовано п'ятницею, 13 травня, передає інформагенція AFP.

Цим кроком влада Індії намагається запобігти стрімкому зростанню цін на пшеницю й борошно на внутрішньому ринку. Лише з початку року світові ціни на пшеницю зросли на 40 відсотків, адже до війни на Україну та Росію припадала третина світового експорту пшениці та ячменю.

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Фактор спеки та пандемії

Ще одним фактором, який спонукав уряд у Нью-Делі вдатися до таких обмежень, стала значна спека, що останнім часом спостерігається в багатьох регіонах Індії. Екстремальні погодні умови призвели до стрімкого погіршення цьогорічних прогнозів врожайності зернових у Індії. Крім того, під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 значно скоротилися індійські стратегічні запаси зернових.

Індія є другим у світі за обсягами виробником пшениці. Утім, левова частка вирощеного в країні збіжжя йде на задоволення потреб внутрішнього ринку країни з більш ніж мільярдним населенням. Водночас раніше індійські чиновники прогнозували істотне збільшення експорту збіжжя, оголосивши плани відвантажувати протягом 2022-2023-их років рекордні 10 мільйонів тонн пшениці щороку. Ці експортні постачання мали піти на задоволення потреб у зернових таких відносно густонаселених країн як Індонезія, Філіппіни та Таїланд.

Раніше про намір Делі замістити частину світового експорту пшениці, втрачену через російсько-український конфлікт, повідомляло Reuters з посиланням на джерела в індійському уряді.

G7 засудило крок індійської влади

Тим часом відповідальні за продовольчу безпеку й розвиток сільського господарства міністри країн Великої сімки (G7) засудили такий крок індійської влади. "Якщо всі почнуть запроваджувати обмеження на експорт або закривати ринки, це лише посилить кризу", - сказав міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір (Cem Ozdemir) на пресконференції у Штутгарті, цитує AFP.

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