Індія користується війною в Україні, щоби зміцнити позиції на ринку зернових - ЗМІ

Індія прагне скористатися нинішніми потрясіннями на світовому ринку пшениці, спричиненими війною в Україні, щоб збільшити власну вагу на світовому ринку зернових. Про це повідомила у середу, 16 березня, інформагенція Reuters з посиланням на двох індійських урядовців, які говорили на умовах анонімності.

Згідно з даними, вже найближчими тижнями урядом країни буде вжито необхідних заходів, спрямованих на те, щоб Індія стала одним з головних експортерів пшениці вищого ґатунку. Планується, що 213 лабораторій під контролем уряду стежитимуть за якістю збіжжя, що постачатиметься на експорт. Крім того, буде надано додатковий залізничний транспорт, а в морських портах експорту пшениці надаватиметься пріоритет. Хоч експорт, як і раніше, здійснюється в основному з двох портів на західному узбережжі, тепер будуть створені додаткові інфраструктурні потужності для експорту зерна, особливо на східному узбережжі.

Вже сьогодні Індію вважають другим після Китаю виробником пшениці у світі. Торік з Індії було експортовано 6,1 мільйона тонн цього виду збіжжя, що на 1,1 мільйона тонн більше, ніж роком раніше. За словами співрозмовників інформагенції, заплановані заходи можуть призвести до збільшення обсягів експорту індійської пшениці до десяти мільйонів тонн на рік. За їхніми словами, цьому передували широкі консультації з міністерствами, урядами штатів та великими експортерами. Попри перевиробництво, дотепер логістичні труднощі та проблеми з якістю зерна зводили нанівець спроби Індії збільшити обсяги продажу збіжжя на зовнішньому ринку.

Аналітики зазначають, що війна Росії проти України матиме прямі наслідки для ринку, адже Україна є важливим виробником та експортером зерна та рослинних олій. Наприклад, у 2021 році, за даними Reuters, в Україні було зібрано рекордні 86 мільйонів тонн зернових. Значна частина українського експорту цієї категорії припадає на країни Північної Африки та Близького Сходу. Наприклад, Ємен, де, за оцінками ООН, надалі триває найгірша гуманітарна криза у світі, п'яту частину (22 відсотки) всіх обсягів пшениці досі імпортував з України. Аналітики прогнозують у зв'язку з російською війною проти України коливання та зростання цін на ринку зернових.