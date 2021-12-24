Десятки людей загинули у пожежі на поромі в Бангладеш

Щонайменше 39 людей загинули внаслідок пожежі, яка сталася на переповненому річковому поромі у Бангладеш у п'ятницю, 24 грудня. Ще 72 людини отримали поранення. Вони були змушені стрибати з палаючого судна у воду, повідомляє агенція AP з посиланням на місцевих посадовців.

Усі травмовані пасажири були госпіталізовані. Серед них - семеро людей з сильними опіками, яких доправили до лікарні столиці Дакки у важкому стані.

Пожежу гасили дві години

Пором MV Avijan-10 перевозив 800 пасажирів по річці Суганда поблизу узбережжя в районі округу Джалокаті на півдні Бангладеш. Пожежа могла виникнути у машинному відділенні, припускає пожежний Камаль Уддін Бхуйян, який очолював рятувальну операцію. За його словами, 15 пожежним машинам знадобилося майже дві години, щоб локалізувати вогонь. Після того, як пором доставили на берег, пожежні машини охолоджували його ще впродовж восьми годин.

Пасажири порому були змушені стрибати у холодну воду, аби врятуватися від вогню

Судно слідувало із столиці Бангладеш Дакки у місто Баргуна, розташоване приблизно за 250 кілометрів на південь. За словами пожежника Фазлула Хаке, пором був переповнений пасажирами, адже багато людей поверталися додому, аби провести вихідні з родинами та друзями.

"Я спав на палубі і прокинувся, коли почув крики і гучний шум. Я був сильно шокований, бо побачив густий дим, який підіймався з задньої частини порома. Я стрибнув у льодяну річку у густому тумані, як і багато інших пасажирів, і поплив до берега", - розповів постраждалий Анісур Рахман.

Місцевій владі не вдалося встановити, скільки людей, які намагалися врятуватися від вогню у річці, змогли вижити - багато з них поверталися у свої домівки самостійно, зазначає dpa.

Уряд Бангладеш створив два комітети для розслідування пожежі. Висновки вони мають надати впродовж трьох дні.

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У Бангладеш, де є близько 130 річок, пороми є основним засобом пересування, особливо в південних і північно-східних регіонах. Аварії з ними у країні - поширені події. Причинами їхнього виникнення вважається переповненість суден та непродумані правила їхнього руху. У квітні в ще одній аварії з поромом під Даккою загинули 25 людей. Тоді судно зіштовхнулося з іншим і перекинулося.