 Десятки жертв внаслідок пожежі на фабриці у Бангладеш | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Десятки жертв внаслідок пожежі на фабриці у Бангладеш

На фабриці у столиці Бангладеш, де спалахнула пожежа, були замкнені евакуаційні сходи. Вогонь гасять уже понад добу.

Bangladesch Dhaka, Rupganj | Brand der Fabrik Hashem Foods Ltd.

Понад 50 людей загинули у Бангладеш внаслідок масштабної пожежі на фабриці у місті Рупгандж. Як повідомила місцева поліція в п'ятницю, 9 липня, на даний час виявлено 52 тіла. Вогонь спалахнув напередодні, і його досі не вдалося погасити. Місцева влада побоюється, що число жертв може збільшитися.

Повідомляється, що близько 30 людей дістали травми. Багато хто з них рятувався від полум'я, стрибаючи з верхніх поверхів будівлі. Інші шляхи евакуації були, ймовірно, зачинені. За словами одного з робітників фабрики, на третьому поверсі, де виявили 49 тіл, були замкнені двері до обох сходів.

Пожежникам вдалось врятували 25 людей, які сховалися на даху фабрики.

Читайте також: Понад 80 осіб загинули через циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш

На думку рятувальників, причиною пожежі стали легкозаймисті хімікати і пластик, що зберігались у шестиповерховій будівлі фабрики, що випускає напої та продукти харчування.

Через порушення правил пожежної безпеки в Бангладеш у лютому 2019 року не менше 70 людей загинули внаслідок пожежі в декількох квартирах в Дацці, де незаконно зберігалися хімікати. У 2010 році у столиці Бангладеш внаслідок пожежі в будівлі, де також тримали хімікати, загинули понад 120 осіб.

  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


Реклама

Докладно

Чи може закон про олігархів відлякати західних інвесторів?

Чи відлякає закон про олігархів західних інвесторів?

Українська влада обіцяє розпочати наступ на оліграхів. Щоправда, методи, які планується вжити, викликають запитання.  

Газпром не поспішає задовольняти попит на газ у Європі

"Газпром" шантажує Європу заради "Північного потоку-2"?

Росія поставляє до ЄС менше газу, ніж могла б. З якою метою: підвищити ціни або чинити політичний тиск?  