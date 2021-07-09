Десятки жертв внаслідок пожежі на фабриці у Бангладеш

Понад 50 людей загинули у Бангладеш внаслідок масштабної пожежі на фабриці у місті Рупгандж. Як повідомила місцева поліція в п'ятницю, 9 липня, на даний час виявлено 52 тіла. Вогонь спалахнув напередодні, і його досі не вдалося погасити. Місцева влада побоюється, що число жертв може збільшитися.

Повідомляється, що близько 30 людей дістали травми. Багато хто з них рятувався від полум'я, стрибаючи з верхніх поверхів будівлі. Інші шляхи евакуації були, ймовірно, зачинені. За словами одного з робітників фабрики, на третьому поверсі, де виявили 49 тіл, були замкнені двері до обох сходів.

Пожежникам вдалось врятували 25 людей, які сховалися на даху фабрики.

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На думку рятувальників, причиною пожежі стали легкозаймисті хімікати і пластик, що зберігались у шестиповерховій будівлі фабрики, що випускає напої та продукти харчування.

Через порушення правил пожежної безпеки в Бангладеш у лютому 2019 року не менше 70 людей загинули внаслідок пожежі в декількох квартирах в Дацці, де незаконно зберігалися хімікати. У 2010 році у столиці Бангладеш внаслідок пожежі в будівлі, де також тримали хімікати, загинули понад 120 осіб.