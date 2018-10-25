 У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Новини

У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі

Майже 400 мусульман рохінджа врятували з риболовного судна поблизу берегів Бангладеш. Біженці близько двох місяців дрейфували в Бенгальській затоці, понад 30 людей померли на судні.

Рохінджа тікають від військової операції у М'янмі (архів)

Рохінджа тікають від військової операції у М'янмі (архівне фото)

Берегова охорона Бангладеш урятувала близько 400 біженців етнічної групи рохінджа, які майже два місяці дрейфували на риболовному судні в Бенгальській затоці. Судно знайшли після триденних пошуків увечері в середу, 15 квітня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на речника берегової охорони. За цими даними, біженці перебували на судні 58 днів.

"Ми врятували щонайменше 382 рохінджа з великого переповненого риболовного судна і доправили їх до пляжу поблизу Текнафа (місто в Бангладеш - Ред.)… Вони були на межі голоду", - заявив речник. За його словами, понад 30 людей померли на борту корабля.

Урятовані рохінджа, вочевидь, утекли з таборів для біженців у Бангладеш і були на шляху до Малайзії. Оскільки малайзійські прикордонники пильно охороняють морські кордони держави, судно було змушене розвернутися в бік Бангладеш, пише AFP з посиланням на місцеве видання Dhaka Tribune.

Близько 700 тисяч мусульман рохінджа втекли, починаючи з 2017 року, з М'янми до сусіднього Бангладеш. Чимало з них намагаються потрапити з Бангладеш морським шляхом до Малайзії.

ООН та правозахисні організації неодноразово звинувачували військових М'янми у скоєнні геноциду проти рохінджа. У доповідях ООН повідомлялося про масові вбивства, у тому числі й дітей, зґвалтування, вигнання людей тощо.

Цивільна адміністрація М'янми, яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, заперечує ці звинувачення.

  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


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