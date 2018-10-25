У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі

Берегова охорона Бангладеш урятувала близько 400 біженців етнічної групи рохінджа, які майже два місяці дрейфували на риболовному судні в Бенгальській затоці. Судно знайшли після триденних пошуків увечері в середу, 15 квітня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на речника берегової охорони. За цими даними, біженці перебували на судні 58 днів.

"Ми врятували щонайменше 382 рохінджа з великого переповненого риболовного судна і доправили їх до пляжу поблизу Текнафа (місто в Бангладеш - Ред.)… Вони були на межі голоду", - заявив речник. За його словами, понад 30 людей померли на борту корабля.

Урятовані рохінджа, вочевидь, утекли з таборів для біженців у Бангладеш і були на шляху до Малайзії. Оскільки малайзійські прикордонники пильно охороняють морські кордони держави, судно було змушене розвернутися в бік Бангладеш, пише AFP з посиланням на місцеве видання Dhaka Tribune.

Близько 700 тисяч мусульман рохінджа втекли, починаючи з 2017 року, з М'янми до сусіднього Бангладеш. Чимало з них намагаються потрапити з Бангладеш морським шляхом до Малайзії.

ООН та правозахисні організації неодноразово звинувачували військових М'янми у скоєнні геноциду проти рохінджа. У доповідях ООН повідомлялося про масові вбивства, у тому числі й дітей, зґвалтування, вигнання людей тощо.

Цивільна адміністрація М'янми, яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, заперечує ці звинувачення.