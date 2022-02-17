Буревій у Німеччині: залізниця паралізована, зачинені школи

Потужний ураган "Іленія", що вирував над північними та західними регіонами Німеччини у ніч на четвер, 17 лютого, паралізував рух залізничного транспорту в країні. У сімох федеральних землях - Нижній Саксонії, Бремені, Гамбурзі, Шлезвіг-Гольштейні, Мекленбурзі-Передній Померанії, Берліні та Бранденбурзі призупинено рух поїздів далекого сполучення.

Буревій також вплинув і на регіональне залізничне сполучення. Майже повсюдно скасовують або затримують потяги та електрички. На південь від Гамбурга рух поїздів повністю припинений. Залізничний концерн Deutsche Bahn через негоду не виключає, що перебої зберігатимуться і найближчими днями.

Автотраси також заблоковані через ураган

У багатьох регіонах закриті школи

У найбільш населеній землі Німеччини - Північному Рейні-Вестфалії запобіжно закрили усі школи. Земельний уряд закликав батьків, за можливості, не відправляти дітей і до дитячих садків. Земля Бремен перевела школи на дистанційне навчання, зачинені школи і у деяких районах Нижньої Саксонії. У низці інших земель влада дозволила батькам самостійно вирішувати, чи слід відправляти дітей до школи.

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Основний удар урагану припав на північну частину земель Гессен, Саксонія та південну частину землі Бранденбург. У деяких районах ФРН сталася повінь. Потужні пориви вітру валили дерева, зривали дорожні щити та знаки. Однак про великі руйнування поки не повідомляється. У районі 1141-метрової гори Броккен, розташованої в лісовому регіоні Гарц на сході Німеччини, швидкість вітру сягала 159 кілометрів на годину.

Гарц також засніжило

Німецька метеорологічна служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) повідомила, що "Іління" з середини дня 17 лютого ослабне, але перепочинок, швидше за все, буде коротким. Вже опівдні 18 лютого межі Німеччини може досягти ураганний циклон "Зейнеп" з британських островів, який принесе з собою сильні пориви вітру та зливи.