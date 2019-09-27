Природні катастрофи: понад мільйон жертв у світі з 1970 року

Внаслідок природних катастроф, як-от посух, буревіїв, повеней та надвисоких температур, у світі протягом кількох останніх десятиліть загинули понад мільйон людей. Про це у п'ятницю, 23 липня, повідомив у Женеві генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) Петтері Таалас. Він застеріг, що такі природні катастрофи спричинені, зокрема, й змінами клімату та посилюються ними.

Експерти спеціалізованої міжурядової установі в галузі метеорології, яка входить до структури Організації Об'єднаних Націй, підрахували кількість жертв природних катастроф у світі з 1970 до 2019 року. Згідно з цими підрахунками, найбільше людських життів у цей період забрали посухи - від них померли 650 тисяч осіб. Ще 580 тисяч людей стали жертвами буревіїв, повідомляє агенція dpa. Повені стали причиною передчасної смерті 59 тисяч осіб, ще 56 тисяч осіб, за оцінками WMO, померли внаслідок впливу екстремальних температур повітря.

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Експерти організації оцінили й матеріальні збитки від цих природніх катастроф. Найбільше збитків було завдано буревіями - вони за останні майже 50 років завдали у світі шкоди на загальну суму 521 мільярд доларів США. Повені спричинили збитки у розмірі 115 мільярдів доларів. Для Європи найбільш руйнівною за обсягом матеріальних збитків виявилася повенева катастрофа 2002 року у Німеччині, насамперед у долині річки Ельба - вона тоді "коштувала" країні 16,5 мільярда доларів.

Між тим оглядачі припускають, що збитки від повеней, що стались на заході Німеччині у липні цього року, будуть ще більшими. Число їхніх жертв уже суттєво перевищує кількість загиблих 2002 року. Від руйнівних повеней 2021 року загинули понад 170 людей, сотні вважаються зниклими безвісти.

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