Природні катастрофи: понад мільйон жертв у світі з 1970 року
У Всесвітній метеорологічній організації оцінили кількість жертв та обсяги збитків від природніх катастроф у світі з 1970 до 2019 року.
Посуха - серед природніх катастроф є найбільш небезпечною для людини. На фото - посуха у долині річки Колорадо у США, червень 2021 року
Внаслідок природних катастроф, як-от посух, буревіїв, повеней та надвисоких температур, у світі протягом кількох останніх десятиліть загинули понад мільйон людей. Про це у п'ятницю, 23 липня, повідомив у Женеві генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) Петтері Таалас. Він застеріг, що такі природні катастрофи спричинені, зокрема, й змінами клімату та посилюються ними.
Експерти спеціалізованої міжурядової установі в галузі метеорології, яка входить до структури Організації Об'єднаних Націй, підрахували кількість жертв природних катастроф у світі з 1970 до 2019 року. Згідно з цими підрахунками, найбільше людських життів у цей період забрали посухи - від них померли 650 тисяч осіб. Ще 580 тисяч людей стали жертвами буревіїв, повідомляє агенція dpa. Повені стали причиною передчасної смерті 59 тисяч осіб, ще 56 тисяч осіб, за оцінками WMO, померли внаслідок впливу екстремальних температур повітря.
Експерти організації оцінили й матеріальні збитки від цих природніх катастроф. Найбільше збитків було завдано буревіями - вони за останні майже 50 років завдали у світі шкоди на загальну суму 521 мільярд доларів США. Повені спричинили збитки у розмірі 115 мільярдів доларів. Для Європи найбільш руйнівною за обсягом матеріальних збитків виявилася повенева катастрофа 2002 року у Німеччині, насамперед у долині річки Ельба - вона тоді "коштувала" країні 16,5 мільярда доларів.
Між тим оглядачі припускають, що збитки від повеней, що стались на заході Німеччині у липні цього року, будуть ще більшими. Число їхніх жертв уже суттєво перевищує кількість загиблих 2002 року. Від руйнівних повеней 2021 року загинули понад 170 людей, сотні вважаються зниклими безвісти.
Канада потерпає від рекордної спеки
Перевищено попередній історичний рекорд
Найбільше від нинішньої нестерпної спеки потерпають канадські провінції Британська Колумбія й Альберта. В розташованому на відстані 200 кілометрів від Ванкувера селищі Літтон стовпчик термометра піднявся до позначки 49,6 градуса за Цельсієм (121,3 градуса за Фаренгейтом). Дотеперішній історичний рекорд для Канади - 45 градусів за Цельсієм. Його було зафіксовано 1937 року в провінції Саскачеван.
Канада потерпає від рекордної спеки
Влада допомагає населенню пережити спеку
Щоб якось допомогти населенню врятуватися від екстремальної спеки, влада Ванкувера пропонує усім охочим приходити в оснащені потужними кондиціонерами громадські будівлі, які тепер виконують роль "центрів прохолоди".
Канада потерпає від рекордної спеки
"Відпочинь від спеки"
Саме такими гаслами містян у Ванкувері закликають до відвідин "центрів прохолоди". Таких центрів на все місто - 25.
Канада потерпає від рекордної спеки
Раптовий сплеск кількості смертей
Поліція Ванкувера повідомила, що лише упродовж п'яти днів було зафіксовано 65 викликів через раптову смерть. Обставини смертей розслідуються, багато померлих були літніми людьми.
Канада потерпає від рекордної спеки
Показники смертності значно вищі, ніж зазвичай
Загалом, за даними органів влади, лише в Британській Колумбії протягом чотирьох днів "екстремальної спеки" померло щонайменше 233 людини, що на 100 осіб більше, ніж у середньому за чотириденний період.
Канада потерпає від рекордної спеки
Вода - чи не єдиний порятунок
Багато канадців у ці спекотні дні шукають порятунок у водоймах.
Канада потерпає від рекордної спеки
А коням - душ
Від небаченої спеки потерпають не лише люди. Так само важко аномальні температури переносить багато тварин, особливо свійських. Щоб допомогти своїм улюбленцям перенести ці непрості дні, фермери влаштовують їм імпровізовані "душові", як у цьому випадку для коней.
Канада потерпає від рекордної спеки
Колись крижана, а тепер рятівна
У Канаді багато водойм зазвичай не встигають прогрітися до комфортних для купання температур через відносно холодне й коротке літо, тож вода в них - лише для прихильників холодних водних процедур. Але за нинішніх температур і такі водойми цілком комфортні.
Канада потерпає від рекордної спеки
Украй висока пожежонебезпека
Багатоденна рекордна спека призвела до масштабної пожежі в селищі Літтон. Саме тут було зафіксовано рекордні температури. Вогнем знищено багато будівель і сільгоспугідь, кажуть представники місцевої влади.
Автор: Валерій Сааков
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінциг загинули 12 мешканців притулку для людей з особливими потребами.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.